Грозы, град и жара. Какая погода ждет Алтайский край 13 июня
Порывы ветра местами достигнут 18 м/с
13 июня 2026, 06:00, ИА Амител
Град / Фото очевидицы amic.ru
До +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +27...+32 градуса. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах до 18 м/с.
В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3–8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.
08:19:25 13-06-2026
Сказочники, дождь поливает с семи утра!!! 🤗🤪
09:44:41 13-06-2026
Сергей😎 (08:19:25 13-06-2026) Сказочники, дождь поливает с семи утра!!! 🤗🤪... В центре с 8 утра.