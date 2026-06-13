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Грозы, град и жара. Какая погода ждет Алтайский край 13 июня

Порывы ветра местами достигнут 18 м/с

13 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Град / Фото очевидицы amic.ru
Град / Фото очевидицы amic.ru

До +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +27...+32 градуса. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах до 18 м/с.

В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3–8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

Алтайский край Погода
       

Комментарии 2

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Сергей😎

08:19:25 13-06-2026

Сказочники, дождь поливает с семи утра!!! 🤗🤪

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Гость

09:44:41 13-06-2026

Сергей😎 (08:19:25 13-06-2026) Сказочники, дождь поливает с семи утра!!! 🤗🤪... В центре с 8 утра.

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