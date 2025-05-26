Грозы, град. О погоде в Алтайском крае 26 мая
Ожидаются порывы ветра до 16 м/с
26 мая 2025, 06:00, ИА Амител
Дождь на стекле / Фото: unsplash.com / Go to Max Bender's profile Max Bender
От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
На большей части территории пройдут небольшие, а местами в восточных и предгорных районах умеренные дожди. Гроза. В предгорьях возможен град. Ветер северный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от +14 до +16 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер северный, 6–11 м/с.
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