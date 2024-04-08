Группа "Чай вдвоем" может объединиться на корпоратив за 4-5 млн рублей
Цены зависят от того, с кем договариваться о выступлении
08 апреля 2024, 06:40, ИА Амител
Группа "Чай вдвоем" / Фото: соцсети
СМИ узнали о том, что группа "Чай вдвоем" готова объединиться ради выступления на корпоративах. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, коллектив, распавшийся 12 лет назад, согласен на воссоединение ради выступления на частных вечеринках. Ценник зависит от того, к кому будут обращаться заказчики.
Стас Костюшкин просит за корпоратив 4 млн рублей, а Денис Клявер – 5 млн.
Отдельно корпоратив с Клявером стоит около 900 тысяч рублей, а выступление Костюшкина – 1,6 млн рублей + 50 тысяч на трансфер по Москве.
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