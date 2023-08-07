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Грузовик без тормозов протаранил дома и машины в Таджикистане: 10 человек погибли

Транспорт на большой скорости ехал с возвышенности

07 августа 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: ozodi.org
Фото: ozodi.org

В Таджикистане 10 человек погибли в результате ДТП с участием неуправляемого грузовика, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 6 августа в городе Куляб. Грузовик, у которого отказала тормозная система, врезался в легковые автомобили и жилые дома.

"10 граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы", – рассказали в комитете по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

Как уточняет местное МВД, грузовик буквально снес два жилых дома – транспорт на большой скорости ехал с возвышенности. Также пострадали семь автомобилей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия выехали глава МВД и министр здравоохранения республики.

ДТП Происшествия Таджикистан

Комментарии 3

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Гость

12:50:30 07-08-2023

А как в рейс неисправное авто выпустили?????????????????????????? ВО "вдруг" -НЕ ВЕРИТСЯ!

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Гость

15:05:58 07-08-2023

Это карма. Пункт назначения.

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Гость

16:01:45 07-08-2023

таджик за рулем - лихо снес дом

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