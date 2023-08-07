Грузовик без тормозов протаранил дома и машины в Таджикистане: 10 человек погибли
Транспорт на большой скорости ехал с возвышенности
07 августа 2023, 12:35, ИА Амител
В Таджикистане 10 человек погибли в результате ДТП с участием неуправляемого грузовика, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел вечером 6 августа в городе Куляб. Грузовик, у которого отказала тормозная система, врезался в легковые автомобили и жилые дома.
"10 граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы", – рассказали в комитете по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.
Как уточняет местное МВД, грузовик буквально снес два жилых дома – транспорт на большой скорости ехал с возвышенности. Также пострадали семь автомобилей.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия выехали глава МВД и министр здравоохранения республики.
12:50:30 07-08-2023
А как в рейс неисправное авто выпустили?????????????????????????? ВО "вдруг" -НЕ ВЕРИТСЯ!
15:05:58 07-08-2023
Это карма. Пункт назначения.
16:01:45 07-08-2023
таджик за рулем - лихо снес дом