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Тормоза отказали у грузового автомобиля на семинском перевале

Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, пострадавших, по словам очевидцев, нет

29 декабря 2022, 08:19, Илья Звягинцев

Фото: “Республика Алтай в Telegram“
Фото: “Республика Алтай в Telegram“

Серьезная авария с участием грузового автомобиля произошла в Республике Алтай. Об этом сообщает телеграм-канал «Республика Алтай в Telegram».

У грузового автомобиля с прицепом на Семинском перевале отказали тормоза. Из-за этого машина оказалась в кювете, а ее прицеп перекрыл часть дороги.

Кабина машины получила очень серьезные повреждения и сильно деформировалась.

При этом, как сообщают очевидцы, несмотря на сильные повреждения машины, обошлось без пострадавших.

Комментарии 4

  • без тормозов на Семинском - жесть конечно.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Водитель выпрыгнул из кабины?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • При виде этого кошмара, непонятно, как обошлось без пострадавших
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Было время, когда ГАИшники проверяли тормоза перед подъемом на Семинский. Замечали неисправность - не пускали. Первый раз ехал там в 1983 году за рулем.
    29 декабря, Гость   Ответить
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