Тормоза отказали у грузового автомобиля на семинском перевале

Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, пострадавших, по словам очевидцев, нет

29 декабря 2022, 08:19, Илья Звягинцев

Фото: “Республика Алтай в Telegram“

Серьезная авария с участием грузового автомобиля произошла в Республике Алтай. Об этом сообщает телеграм-канал «Республика Алтай в Telegram».

У грузового автомобиля с прицепом на Семинском перевале отказали тормоза. Из-за этого машина оказалась в кювете, а ее прицеп перекрыл часть дороги.

Кабина машины получила очень серьезные повреждения и сильно деформировалась.

При этом, как сообщают очевидцы, несмотря на сильные повреждения машины, обошлось без пострадавших.