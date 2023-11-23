"Грязные, дырявые": Томенко сказал, каких автобусов не должно быть в Барнауле

Глава региона заявил, что заметные изменения барнаульцы увидят в 2024 году

23 ноября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: сообщество транспорт Барнаула

Власти Алтайского края в ближайшие годы постараются провести работу по обновлению общественного транспорта в Барнауле. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко, выступая 23 ноября на прямой линии.

По его словам, в декабре на маршруты выйдут 10 новых трамваев. На их покупку из краевого бюджета направили 720 миллионов рублей.

Администрация Барнаула стала заключать долгосрочные контракты с перевозчиками, что позволит обновить автопарк. Будет куплен 41 новый автобус большой вместимости для краевой столицы.

Томенко отметил, что в будущем придется привлекать большие средства, чтобы полностью обновить трамвайную инфраструктуру.

"Работа в этом направлении ведется. Заметные, но не революционные изменения горожане уже заметят. Грязные, дырявые, не обслуженные автобусы на линии появляться не должны. Для Барнаула это недопустимо. Для Алтайского края это недопустимо. Власти Барнаула работают над тем, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом", – отметил губернатор.