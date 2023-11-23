"Грязные, дырявые": Томенко сказал, каких автобусов не должно быть в Барнауле
Глава региона заявил, что заметные изменения барнаульцы увидят в 2024 году
23 ноября 2023, 18:35, ИА Амител
Власти Алтайского края в ближайшие годы постараются провести работу по обновлению общественного транспорта в Барнауле. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко, выступая 23 ноября на прямой линии.
По его словам, в декабре на маршруты выйдут 10 новых трамваев. На их покупку из краевого бюджета направили 720 миллионов рублей.
Администрация Барнаула стала заключать долгосрочные контракты с перевозчиками, что позволит обновить автопарк. Будет куплен 41 новый автобус большой вместимости для краевой столицы.
Томенко отметил, что в будущем придется привлекать большие средства, чтобы полностью обновить трамвайную инфраструктуру.
"Работа в этом направлении ведется. Заметные, но не революционные изменения горожане уже заметят. Грязные, дырявые, не обслуженные автобусы на линии появляться не должны. Для Барнаула это недопустимо. Для Алтайского края это недопустимо. Власти Барнаула работают над тем, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом", – отметил губернатор.
18:46:36 23-11-2023
Сегодня, как раз стоял на краснормейском в пробке, смотрел на автобусы и на трамваи. Размышлял. Какие же они ржавые и дырявые.
07:37:23 24-11-2023
Гость (18:46:36 23-11-2023) Сегодня, как раз стоял на краснормейском в пробке, смотрел н... А ты, как я посмотрю, мыслитель)
21:54:41 23-11-2023
В эти году приезжали гость ко мне . Очень интересно им стало, как в нашем и Горном Алтае туризм зарождается, и как все у нас хорошо и распрекрасно. Решили показать наши знатные и красивые места. Рассказали историю города. Но, если бы видели их глаза. Вот такую характеристику города дали гости. Город конечно грязноват , очень унылый. Транспорт общественный старый, очень шумные проспекты и улицы. Люди, какие грустные лица, а про одежду и говорить не стали (( Вписаться" в какой-нибудь архитектурный стиль не удалось , пр.Красноармейской произвёл ужасающее впечатление. Среди исторических зданий натыкали" высоток-свечек.
07:42:04 24-11-2023
гость (21:54:41 23-11-2023) В эти году приезжали гость ко мне . Очень интересно им стало... Так надо было отвести твоих гостей на Прудские, или в район улицы Промышленной, или на Осипуху, или на ВРЗ, там исключительно древняя «архитектура» первой половины прошлого века. Землянки, бараки, насыпные дома. Сто процентов им бы понравилось. А вообще вопрос: что ты собирался показывать в Барнауле? Люди интересовались туризмом в Горном, а ты зачем то потащил им показывать провинциальный административный центр дотационной территории. Ну и какого результата ты ожидал?
11:16:54 24-11-2023
Гость (07:42:04 24-11-2023) гость (21:54:41 23-11-2023) В эти году приезжали гость... Не путайте архитектурное наследие, которое снося ради прокуратур высоток, с бараками.
09:52:54 24-11-2023
гость (21:54:41 23-11-2023) В эти году приезжали гость ко мне . Очень интересно им стало... Осенью все города унылые. А гости-то откуда, из какого чудесного и красивого города?
11:51:04 01-12-2023
гость (21:54:41 23-11-2023) В эти году приезжали гость ко мне . Очень интересно им стало... А ко мне приезжали гости из Берлина. Не были в Барнауле много лет. Наш город поразил их чистотой, уютными скверами, клумбами, размахом строительства. Обилие магазинов,широчайший ассортимент продуктов, режим работы разных учреждений, быстрая прописка. В медицинских частных учреждениях они сделали много обследований. Закупили лекарств. Дороги на Алтае в целом понравились, некоторыми восторгались. Всё снимали, чтобы показать немцам. Закупили много алтайской и сибирской продукции. Купили белые валенки с вышивкой в Сростках. И да- общественный транспорт и пробки- самое у нас ужасное. На Павловском тракте не должно быть светофоров. Для пешеходов необходимо строить надземные переходы с лифтами или эскалаторами. Отметили, что барнаульцы одеты лучше, чем берлинцы. И банки из-под пива не летят на асфальт. Не умеем ценить хорошее. Его очень много у нас!!!
23:26:14 23-11-2023
В Китае решают вопрос просто - бесплатный проезд. Люди пересаживаются с личного транспорта на общественный. Дороги целее.
23:52:50 23-11-2023
Нам нужен губернатор такой как в Калининграде, посмотрите какой общественный транспорт там, и маршруты автобусов обсуждаются с жителями.
08:18:09 24-11-2023
Ладно старые, дырявые его нет, просто нет общественного хрен куда и передполнен. И да очень грязно, как вне себя раскидывают не песок а грязь
08:27:03 24-11-2023
Автобусы ужасные рвань, железо, издеваются над людьми, пересадить всю администрацию туда сразу обновят парк
09:37:08 24-11-2023
в городе ужасный общественный транспорт! ничего в лучшую сторону не меняется. переполненные сверх меры, старые, убитые, еле-еле едущие автобусы. только и слышно одни обещания от властей. совсем скоро, ещё немного.... вот-вот.... верно говорят пересадить бы их всех в эти повозки, пусть передвигаются из дома на работу и обратно
09:51:01 24-11-2023
А ужасные маршрутки,где повернуться невозможно...когда сидишь в ней, возникает ощущение, что тебя везут в газовую камеру для утилизации
10:34:25 24-11-2023
Гость (09:51:01 24-11-2023) А ужасные маршрутки,где повернуться невозможно...когда сидиш... Как человек роста выше среднего свидетельствую- все эти ГАЗели придумали злые карлики, чтобы отомстить нам, высоким и красивым :)))
09:55:16 24-11-2023
а после 21-00 уехать вообще проблематично. и что характерно, те единицы транспорта, которые еще ходят в это время, ужасно переполнены. Значит востребованы автобусы в это время? Так почему на маршрутах их нет?
10:38:38 24-11-2023
Гость (09:55:16 24-11-2023) а после 21-00 уехать вообще проблематично. и что характерно,... А потму, что каждый водила- сам себе хозяин- намолотил на заправку, гарантию хозяину и себе на пожрать и синьку и всё, до свидания... хозяевам маршрутов на это наплевать- они свою гарантию получат, а дальше хоть трава не рости... Фактически, мы все в заложниках у людей, которые откровенно считают нас быдлом и биомассой, источником дорходов, что-то вроде овец или кроликов, которых надо обдирать не обращая внимания на визги.
10:52:04 24-11-2023
Интересно, что 20 лет назад было наоборот - у нас роскошные мерсы ходили, а в соседних нске и кузне с томском старые пазики гордо именуемые маршрутным такси. Сейчас у них большие и новые и у нас керосинки. Интересна судьба тех автобусов, срок вышел или куда продали. 17й ходил шикарный, потом перевели на маломерки и совсем закрыли, очень популярный был маршрут
20:12:54 26-11-2023
Гость (10:52:04 24-11-2023) Интересно, что 20 лет назад было наоборот - у нас роскошные ... В томске вообще нет ни проблем с транспортом, ни пробок.....
11:15:10 24-11-2023
Грязный и дырявый -уже все равно, главное чтоб был в принципе. Маршрутки после 8 вечера не ходят, больших автобусов почти нет, и очень проблематично добраться до места.
12:29:59 24-11-2023
Мы все поняли - заметные (но не революционные) изменения горожане заметят. Работа в этом направлении ведется
20:04:53 25-11-2023
так получилось что машина в ремонт попала, 25 ноября 2023 пришлось ехать на автобусе, прождал 1.5 часа, так ничего и не пришло. Вызвал такси, и то с проблемами (долго) В силу занятия достаточно путешествую по РФ , с общественным транспортом , везде разные картины. Но такого трэша на уровень почти 700 тысячного города как Барнаул нет нигде.