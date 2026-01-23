Губернатор Кузбасса удалил трансляцию, где обвинил матерей в смерти детей в роддоме

Запись исчезла как из его аккаунта во "ВКонтакте", так и из телеграм-канала

Удаленная трансляция / Фото: "Осторожно, новости"

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк удалил запись прямого эфира, в котором фактически возложил ответственность за гибель новорожденных в новокузнецком роддоме на матерей. Трансляция исчезла как из его аккаунта во "ВКонтакте", так и из телеграм-канала после того, как вызвала широкий общественный резонанс и была процитирована федеральными СМИ, пишет "Осторожно, новости".

Эфир состоялся 22 января. Комментируя трагедию в акушерском стационаре больницы № 1 Новокузнецка, Илья Середюк заявил, что за каждым ребенком был закреплен персональный врач и медицинский персонал якобы не мог допустить фатальных ошибок. При этом глава региона подчеркнул, что большинство умерших младенцев были глубоко недоношенными – с массой тела 600–800 граммов – и связал это с образом жизни их матерей.

В ходе трансляции губернатор заявил, что некоторые женщины "не следят за своим здоровьем", имеют вредные привычки и якобы поступают в роддом в состоянии опьянения. Эти слова вызвали резкую критику в соцсетях и со стороны общественных деятелей, после чего запись эфира была удалена без объяснений.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в начале января: в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. После этого Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении главного врача медучреждения и исполняющего обязанности заведующего реанимацией. Им вменяют халатность и причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

Ранее Нина Останина потребовала отставки губернатора Кузбасса из-за слов о трагедии в роддоме. По мнению депутата, именно региональные власти должны нести политическую и моральную ответственность за произошедшее.