Губернатор Кузбасса удалил трансляцию, где обвинил матерей в смерти детей в роддоме
Запись исчезла как из его аккаунта во "ВКонтакте", так и из телеграм-канала
23 января 2026, 13:00, ИА Амител
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк удалил запись прямого эфира, в котором фактически возложил ответственность за гибель новорожденных в новокузнецком роддоме на матерей. Трансляция исчезла как из его аккаунта во "ВКонтакте", так и из телеграм-канала после того, как вызвала широкий общественный резонанс и была процитирована федеральными СМИ, пишет "Осторожно, новости".
Эфир состоялся 22 января. Комментируя трагедию в акушерском стационаре больницы № 1 Новокузнецка, Илья Середюк заявил, что за каждым ребенком был закреплен персональный врач и медицинский персонал якобы не мог допустить фатальных ошибок. При этом глава региона подчеркнул, что большинство умерших младенцев были глубоко недоношенными – с массой тела 600–800 граммов – и связал это с образом жизни их матерей.
В ходе трансляции губернатор заявил, что некоторые женщины "не следят за своим здоровьем", имеют вредные привычки и якобы поступают в роддом в состоянии опьянения. Эти слова вызвали резкую критику в соцсетях и со стороны общественных деятелей, после чего запись эфира была удалена без объяснений.
Трагедия, о которой идет речь, произошла в начале января: в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. После этого Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении главного врача медучреждения и исполняющего обязанности заведующего реанимацией. Им вменяют халатность и причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.
Ранее Нина Останина потребовала отставки губернатора Кузбасса из-за слов о трагедии в роддоме. По мнению депутата, именно региональные власти должны нести политическую и моральную ответственность за произошедшее.
13:26:51 23-01-2026
а может кузбасская власть, министр Мурашко, Скворцова, Голикова и др. возьмут на себя ответственность, что своей оптимизацией здравоохранения они лишили полностью первичной помощи беременных? Оптимизировали роддомы, в ФАПах нет акушеров. Беременной нужно наблюдаться за весь период беременности, а если негде и не у кого наблюдаться? На роды едут бедные за сотни км.
13:47:22 23-01-2026
гость (13:26:51 23-01-2026) а может кузбасская власть, министр Мурашко, Скворцова, Голик... А иногда, чтобы лечь на сохранение беременности!
13:50:37 23-01-2026
гость (13:26:51 23-01-2026) а может кузбасская власть, министр Мурашко, Скворцова, Голик... Да об этом еще со времен начала оптимизации и ее идеолога (г-жи Голиковой) все орут благим матом - бесполезно. Своих не сдают, удобнее найти во всем виновную санитарку бабу-Машу где-нибудь в мухосранске.
14:28:40 23-01-2026
Гость (13:50:37 23-01-2026) Да об этом еще со времен начала оптимизации и ее идеолога (г... да, угробили медицину.
15:17:37 23-01-2026
Молодец губернатор Кузбасса. Обозначил проблему. За мат.капитал теперь рожает масса ассоциальных женщин (наркоманы, алкоголики и т.д.) и почему об этом надо молчать.
22:41:55 23-01-2026
Просто гость (15:17:37 23-01-2026) Молодец губернатор Кузбасса. Обозначил проблему. За мат.капи... А почему асоциальных элементов масса? Кто должен обеспечивать социальное благополучие региона, своевременную профилактику, всестороннюю и доступную медицинскую заботу для всех абсолютно слоев населения? Кто?
15:39:14 23-01-2026
во многом он прав с точки зрения медицины и фемиды
16:44:54 23-01-2026
если в этом роддоме протекала крыша и была плесень на стенах надо однозначно садить и главврача и губернатора этого. Роддом это не забегаловка. Это учреждение ремонтируют и модернизируют в самую первую очередь потому что есть принцип -Все лучшее в стране должно быть детям. Если этого не понимает ответственное лицо то его должен ждать трибунал
19:54:58 23-01-2026
"Ранее Нина Останина потребовала отставки губернатора Кузбасса из-за слов о трагедии в роддоме."======== Вот эти, как они думают "небожители", боятся правды.