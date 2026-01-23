Нина Останина потребовала отставки губернатора Кузбасса из-за слов о трагедии в роддоме

По мнению депутата, именно региональные власти должны нести политическую и моральную ответственность за произошедшее

23 января 2026, 11:30, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Нина Останина резко отреагировала на высказывания губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о трагедии в роддоме № 1 Новокузнецка, где в начале января погибли девять младенцев. Парламентарий заявила, что подобная позиция региональной власти недопустима, и призвала рассмотреть вопрос об отстранении главы региона от должности.

Поводом для критики стали слова губернатора, прозвучавшие во время прямого эфира в соцсетях. Середюк, комментируя случившееся, отметил, что большинство погибших детей были глубоко недоношенными, а также допустил, что причиной осложнений могли стать вредные привычки матерей. По его словам, в ряде случаев женщины поступали в роддом в состоянии алкогольного опьянения, что, как он подчеркнул, является недопустимым.

Нина Останина в своем телеграм-канале напомнила, что для Кузбасса подобная риторика со стороны власти не нова. Она провела параллель с трагедией 2010 года, когда после взрыва на шахте ответственность также пытались возложить на самих погибших. По словам депутата, тогда это стало тяжелым моральным ударом для семей жертв.

Парламентарий обратила внимание на результаты проверки Роспотребнадзора, которая выявила в роддоме системные нарушения санитарных норм. По ее данным, за последние пять лет учреждение получило более 150 замечаний и предостережений, однако реальных изменений не последовало. Останина подчеркнула, что в такой ситуации перекладывание ответственности на матерей выглядит попыткой уйти от ответа за состояние системы здравоохранения.

По мнению депутата, именно региональные власти должны нести политическую и моральную ответственность за произошедшее. Она заявила, что власть, которая в момент трагедии обвиняет пострадавших, а не разбирается в причинах и не добивается наказания виновных, утрачивает доверие и право управлять регионом.

Напомним, после гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка были возбуждены уголовные дела в отношении главного врача медицинского учреждения и исполняющего обязанности заведующего реанимацией. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.