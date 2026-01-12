Губернатор Томенко назначил нового замглавы администрации и правительства Алтайского края

Сергей Долгуй также возглавит департамент по документационному обеспечению

12 января 2026, 16:07, ИА Амител

Здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В правительстве Алтайского края значимое назначение. 12 января губернатор Виктор Томенко утвердил Сергея Долгуя на пост заместителя руководителя администрации губернатора и правительства региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого кабмина.

Одновременно Долгуй возглавит департамент по документационному обеспечению. До этого он руководил департаментом по вопросам государственной службы и кадров, а теперь его место остается вакантным – информация о преемнике пока не обнародована.

Прежний начальник департамента по документационному обеспечению Владимир Поморцев покинул должность из‑за достижения предельного возраста пребывания на госслужбе.

Сергей Долгуй родился в 1984 году в Новосибирской области. Окончил АлтГТУ, Алтайскую академию экономики и права, прошел профпереподготовку в Московском городском университете управления правительства Москвы. Был главным специалистом-юристом в комитете экономического анализа и ценового регулирования Барнаула, замещал должности в КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края", трудился в управлении информационных технологий и связи Алтайского края и Министерстве цифрового развития и связи региона. Также был начальником отдела правового и методического обеспечения государственной службы.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал итоги прямой линии Путина.