"Проводится масштабная работа". Томенко рассказал о подготовке к 100-летию Шукшина

Создан оргкомитет

07 декабря 2025, 07:10, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: правительство Алтайского края

Алтайские власти совместно с федеральными коллегами готовят масштабную программу к 100-летию писателя и режиссера Василия Шукшина. Праздник пройдет в 2029 году. Об этом РИА Новости сообщил губернатор края Виктор Томенко.

По его словам, решение о праздновании 100-летнего юбилея уроженца Алтайского края Василия Шукшина принималось на самом высоком государственном уровне. Соответствующий указ президент Российской Федерации подписал в декабре 2024 года.

«Такое решение руководства страны – это знак того, что писатель, режиссер и актер является особо значимой фигурой для отечественной культуры. Это признание вклада Василия Макаровича Шукшина в культурное наследие России», – уверен губернатор.

Уже сформирован оргкомитет по подготовке юбилея. Его возглавила министр культуры России Ольга Любимова. Первое заседание оргкомитета состоялось в сентябре текущего года, в нем приняли участие представители правительства РФ, Минкультуры и Минцифры России. Особенно важно, что к работе подключились народный артист СССР Владимир Викторович Васильев, руководители Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Литературного института имени А.М. Горького. Также в составе комиссии Виктор Томенко и министр культуры края Елена Безрукова.

«Проводится масштабная работа, уже определена концепция всероссийского празднования 100-летия Василия Макаровича Шукшина. Сформирован единый федеральный план мероприятий, которые будут проводиться в период с 2026 по 2029 год. Не только в Алтайском крае, но и Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, в станицах Вешенской и Клетской – всего запланировано около 70 мероприятий, в том числе за рубежом. Юбилей Шукшина станет общенациональным и международным событием, позволит нам рассказать далеко за пределами Алтайского края о наследии нашего великого земляка», – отметил Томенко.

Также в рамках празднования юбилея пройдут гастроли по городам России симфонического оркестра Алтайской филармонии с сюитой "Мастер". Запланирован всероссийский театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!" в Барнауле, научные форумы в Москве и краевой столице с участием представителей ведущих российских институтов, издательские проекты, в том числе подготовка нового собрания сочинений Шукшина в трех томах и книги воспоминаний современников.

«К юбилею планируем в Сростках создать новый музейный объект – "Усадьба крестьянского быта начала ХХ века", а также установить памятник матери Шукшина, Марии Сергеевне Куксиной. Мы рассчитываем, что юбилей Василия Макаровича поможет представить его творчество по-новому и подтвердить, что его идеи важны и современны для России», – заключил губернатор.