Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал итоги Прямой линии Путина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал итоги ежегодной "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина. В своем обращении он подчеркнул, что все социальные обязательства государства будут выполнены, и рассказал о ключевых направлениях работы в регионе.

Ключевые тезисы заявления Томенко:

Социальные обязательства: Власти всех уровней продолжат выполнять программы поддержки для семей, в том числе многодетных, старшего поколения и военнослужащих.

Поддержка участников СВО: Губернатор назвал тему специальной военной операции одной из ключевых. Он отметил важность адаптации военнослужащих, вернувшихся домой, для чего в крае, в частности, работает образовательная программа "Алтай - земля героев". По его словам, для защитников и их семей действует несколько десятков мер поддержки.