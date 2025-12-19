Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал итоги Прямой линии Путина
Он заявил о продолжении всех социальных обязательств, особой поддержке военнослужащих и комплексном развитии региона в соответствии с национальными целями
19 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал итоги ежегодной "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина. В своем обращении он подчеркнул, что все социальные обязательства государства будут выполнены, и рассказал о ключевых направлениях работы в регионе.
Ключевые тезисы заявления Томенко:
-
Социальные обязательства: Власти всех уровней продолжат выполнять программы поддержки для семей, в том числе многодетных, старшего поколения и военнослужащих.
-
Поддержка участников СВО: Губернатор назвал тему специальной военной операции одной из ключевых. Он отметил важность адаптации военнослужащих, вернувшихся домой, для чего в крае, в частности, работает образовательная программа "Алтай - земля героев". По его словам, для защитников и их семей действует несколько десятков мер поддержки.
-
Развитие региона: Томенко заявил, что Алтайский край развивается в соответствии с национальными целями, обозначенными главой государства. Власти помогают бизнесу с инвестиционными проектами, аграриям - в выращивании рекордных урожаев, а также совершенствуют системы здравоохранения и образования.
«Мы в Алтайском крае заботимся о благополучии каждого жителя», - резюмировал губернатор, отметив ежедневную работу над большим количеством задач для улучшения жизни в крае и стране в целом.
12:01:03 20-12-2025
"Власти помогают бизнесу с инвестиционными проектами, аграриям - в выращивании рекордных урожаев"======= Погодой управляет Бог, если грехов будет много - десять заповедей Бога, то рекордных урожаев может и не быть.
10:01:31 21-12-2025
Гость (12:01:03 20-12-2025) "Власти помогают бизнесу с инвестиционными проектами, аграри... Топал бы ты в церкву и там такие речи задвигал среди себе подобных! Ну если у тебя с головой не все в порядке, то зачем это знать остальным!
15:35:28 20-12-2025
А про общественный транспорт губернатор не хочет сказать... Сколько можно в сараях ездить. Вот мужик молодец, задал вопрос, теперь им новые автобусы пришлют.