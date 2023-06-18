Томенко рассказал, что в крае много больниц с дефицитом врачей и оборудования

Глава региона отметил, что меры поддержки медиков будут усиливаться

18 июня 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после поездки в краевую больницу скорой медпомощи № 2 рассказал о проблемах в сфере здравоохранения и их решении. Пост опубликовал в своем телеграм-канале.

"Вообще эта больница – хороший пример, где и в отделениях, и в операционных есть современная техника, необходимая для быстрой помощи людям. И главное – есть врачи, которые умеют на ней работать", – написал Томенко.

Он отметил, что в крае много больниц, где наблюдается дефицит врачей и оборудования, но власти используют все возможности для поддержки медиков.

С 1 июля врачам старшего возраста будут доплачивать по 9 тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам – по 6 тысяч. На ближайшие три года заложили полтора миллиарда, чтобы привлекать работников в сферу.