Ноябрьское заседание не богато на законопроекты, но депутатам предстоит принять проект казны

25 ноября 2024, 06:15, Александра Черданцева

Депутаты АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

28 ноября в Парламентском центре Алтайского края пройдет очередная сессия. Вопросов в повестке немного, но зато среди них будет один из главных законопроектов года – бюджет. Его обсуждению посвятят основную часть времени. Подробнее о том, как депутаты оценят проект казны на 2025 год, подготовленный правительством, подробно расскажем в материале после заседания. А пока же коротко о том, чем будет интересна предпоследняя в 2024 году сессия.

Бюджет

Это будет уже второе чтение. Первое прошло 31 октября, тогда большинство депутатов документ поддержали. После сессии все фракции подготовили около 160 поправок. И многие из них разработчики закона приняли и в проект бюджета включили. На следующей сессии парламентариям предстоит заново утвердить основные парламенты из-за роста доходов (край получит дополнительные средства из федерального бюджета). А также рассмотреть основные статьи расходов на следующий год: образование, здравоохранение, социальная поддержка, строительство, ремонт дорог, культура, спорт, заработная плата бюджетников.

Интересно посмотреть, как на этот раз проголосуют партии. В первом чтении "за" были четыре фракции из пяти: "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и "Коммунисты России". А вот депутаты КПРФ от голосования воздержались. Теперь поддержка будет зависеть от степени удовлетворенности предложений каждой политической силы.

Транспортный налог

АКЗС планирует дать членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий льготу на уплату транспортного налога. С 1 января 2025 года при наличии легкового авто с мощностью двигателя от 100 до 200 л.с. они будут платить не весь налог, а только сумму за вычетом 100 лошадиных сил. На более мощные машины льгота не распространяется.

Напомним, что за 100 л.с. в Алтайском крае уже не платят сами ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды, "чернобыльцы" и некоторые другие категории льготников.

Траты на выборы

8 сентября 2024 года в Алтайском крае прошли выборы одного депутата АКЗС. На это из бюджета выделили чуть более 11 млн рублей. Как именно потратили эту сумму – депутатам расскажет глава Избирательной комиссии региона Ирина Акимова. Впрочем, amic.ru об этом уже написал вот тут.

Комиссия по делам несовершеннолетних

Комиссиям по делам несовершеннолетних в Барнауле, Бийске и Рубцовске добавят 12 штатных единиц. Призывы к увеличению работников комиссий уже звучали в стенах АКЗС. По словам депутатов, численность таких специалистов в крае недостаточна для исполнения их задач. Кроме того, в законе пропишут, что комиссии должны будут проводить профилактику в семьях, где под одной крышей живут дети и подростки и люди, судимые за особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних.

Институт пробации

Также депутаты во втором чтении примут закон о пробации (ресоциализация бывших заключенных). В законе пропишут меры для их социальной адаптации и реабилитации, защиты прав. Например, правительство края должно будет организовать доступ таких граждан к медицинской помощи. А соцзащита должна будет предоставить социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, правовые услуги тем, кто отбывал наказание вне мест лишения свободы.

Священники в больницах

В краевом законе пропишут, что пациенты больниц теперь могут официально попросить пустить к ним священнослужителей. Но не любых, а из централизованных религиозных организаций. А если человек на стационарном лечении, то у него должны быть условия для совершения религиозных обрядов, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации.