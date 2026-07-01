Хоккеист Александр Овечкин впервые вышел на рынок свободных агентов. Что это значит
Контракт с "Вашингтон Кэпиталз" истек
01 июля 2026, 22:15, ИА Амител
Российский рекордсмен НХЛ Александр Овечкин впервые за свою карьеру получил статус неограниченно свободного агента, сообщает "Фонтанка".
Пятилетний контракт 40-летнего нападающего с "Вашингтон Кэпиталз" на 47,5 млн долларов завершился после сезона-2025/2026. Хотя это не означает его автоматического ухода из клуба.
Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик подтвердил, что команда готова обсудить с хоккеистом новое соглашение, если он решит продолжить карьеру. Возможность сохранить своего лидера у клуба есть.
Период подписания свободных агентов в НХЛ стартует 1 июля в 19:00 по московскому времени. Ранее сам Овечкин заявлял, что не видит себя в составе другой команды лиги.
Об успехах в сезоне
Сезон-2025/26 стал для Александра Овечкина 21-м в НХЛ. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи), в 20-й раз в карьере забросил 30 и более шайб за сезон.
Россиянин продолжает лидировать в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов — на его счету 929 голов. Всего же, с учетом плей-офф, он забил 1006 шайб и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки (1016 голов). При этом "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф, а последний Кубок Стэнли команда выигрывала в 2018 году, когда Овечкин был ее капитаном.
22:25:21 01-07-2026
Последний Кубок Стэнли команда выигрывала в 2018 году. Может сказать единственный? Большой поклонник таланта Овечкина, но это после 30 сильно зависимый игрок. И такие шайбы, какие забивал Финиксу и Монреалю и т.д. уже не появляются. Бросок, щелчек никуда не делись, но половину времени стоит на прямых ногах уже. Один год еще попылить, все голевые рекорды закрыть, и на покой. Уж денег ему точно хватит, ка его детям и внукам, если в фонбет не ходить.
22:36:07 01-07-2026
Ой, в родные края потянет, на заработки...
09:21:48 02-07-2026
Musik (22:36:07 01-07-2026) Ой, в родные края потянет, на заработки... ... Да на кой ему это? Посмотрим конечно, он только клюшкой заработал под 100 000 000 зеленых на руки. По контрактам где-то 170-180 млн. Плюс черт его знает сколько рекламных, которые капать будут еще долго. Я сильно не уверен, что он в Россию вернется вообще. Уж жена его точно будет отговаривать, как и мама.
22:39:09 01-07-2026
Что-то притомил уже этот овечкин.
все больше на какого-то шута или затычку в бочке, походит.
какая собака ему мешала 10-15 лет назад хотя бы одни ОИ выиграть
05:59:23 02-07-2026
Трагати (22:39:09 01-07-2026) Что-то притомил уже этот овечкин.все больше на какого-то... Канада. Тут ответ очевиден. У канадцев было мощнейшее поколение. Начиная с Кросби (могу подробнее перечислить, если Вы не в теме). А у нас никакой защиты (НИКАКОЙ, сейчас более-менее сформировалась), и вратари лет 10 только как толковые появились (на сегодняшний момент лучшие в мире, при чем с отрывом). Ну и тренерский штаб всегда не внушал доверия.
07:08:41 02-07-2026
Пузырек (05:59:23 02-07-2026) Канада. Тут ответ очевиден. У канадцев было мощнейшее поколе...
в 2008 канадцы говори ли, что вы не династия.
но кто же это слушал, в ура-патриотическом угаре.
в последствии, жизнь показала, что Канадцы на любой турнир могут привезти две равноценные сборные,. а Россия молилась, когда овечкин с малкиным из кубка стэнли вылетят
09:14:02 02-07-2026
Гость (07:08:41 02-07-2026) в 2008 канадцы говори ли, что вы не династия.но кто ... Я про это и говорю. И уж от наших центров тоже плакать хочется. Сейчас вроде формируется банда центров, но вообще проблема со времен СССР. Крайки у нас всегда высшие были, начиная с Боброва, Харламова, Макарова, Буре, Овечкина. А центров кот наплакал: Ларионов, Малкин, Кузнецов...
09:43:16 02-07-2026
Пузырек (09:14:02 02-07-2026) Я про это и говорю. И уж от наших центров тоже плакать хочет...
здесь в хоккей могут играть только дети обеспеченных родителей, другим просто не по карману .
поэтому дефицит, на всех позициях
06:23:48 02-07-2026
Пора в депутаты - надо успевать - выборы вот-вот
09:24:42 02-07-2026
Гость (06:23:48 02-07-2026) Пора в депутаты - надо успевать - выборы вот-вот... Это Журовой, Хоркиной, Шипулину надо, не денежные виды спорта выбрали. А Овечкину зачем. Будет кайфовать.
09:56:51 02-07-2026
Пузырек (09:24:42 02-07-2026) Это Журовой, Хоркиной, Шипулину надо, не денежные виды спорт... Депутаты больше зарабатывают. В сотни раз.
10:20:33 02-07-2026
Пузырек (09:24:42 02-07-2026) Это Журовой, Хоркиной, Шипулину надо, не денежные виды спорт... не будет - это сложно, спускаться на землю...
10:43:59 02-07-2026
Не удачное фото, как будь то какой то умалишенный здоровяк.