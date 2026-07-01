Хоккеист Александр Овечкин впервые вышел на рынок свободных агентов. Что это значит

Контракт с "Вашингтон Кэпиталз" истек

01 июля 2026, 22:15, ИА Амител

Александр Овечкин с выбитым зубом / Фото: скриншот видео

Российский рекордсмен НХЛ Александр Овечкин впервые за свою карьеру получил статус неограниченно свободного агента, сообщает "Фонтанка".

Пятилетний контракт 40-летнего нападающего с "Вашингтон Кэпиталз" на 47,5 млн долларов завершился после сезона-2025/2026. Хотя это не означает его автоматического ухода из клуба.

Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик подтвердил, что команда готова обсудить с хоккеистом новое соглашение, если он решит продолжить карьеру. Возможность сохранить своего лидера у клуба есть.

Период подписания свободных агентов в НХЛ стартует 1 июля в 19:00 по московскому времени. Ранее сам Овечкин заявлял, что не видит себя в составе другой команды лиги.

Об успехах в сезоне

Сезон-2025/26 стал для Александра Овечкина 21-м в НХЛ. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи), в 20-й раз в карьере забросил 30 и более шайб за сезон.

Россиянин продолжает лидировать в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов — на его счету 929 голов. Всего же, с учетом плей-офф, он забил 1006 шайб и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки (1016 голов). При этом "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф, а последний Кубок Стэнли команда выигрывала в 2018 году, когда Овечкин был ее капитаном.