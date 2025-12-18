Хотел заработать. Подростка на Алтае задержали за поджог вышки сотовой связи

Ему помогал 19-летний друг, который сейчас находится в СИЗО

18 декабря 2025, 17:25, ИА Амител

Вышка сотовой связи / Фото: amic.ru

Двум молодым людям из Алтайского края предъявили обвинение в диверсии. По данным следствия, они подожгли станцию сотовой связи, сообщает правоохранительное ведомство.

Как пишет региональный Следком, в ноябре 2025 года 15-летний подросток увидел в мессенджере объявление о заработке для несовершеннолетних. Он оставил заявку, после чего с ним связался человек, который предложил поджечь устройство для передачи сотовой связи – за деньги. Юноша рассказал об этом 19-летнему другу, и они вместе выполнили задание, по инструкции куратора.

«Благодаря грамотным действиям оперативных сотрудников краевого управления ФСБ и центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю через несколько дней фигуранты были задержаны», – говорится в сообщении.

Суд отправил подростка под домашний арест, а его старшего товарища – под стражу. Правоохранители пока собирают доказательную базу.

Следственные органы напомнили, что диверсия – тяжкое преступление. По закону ответственность за нее наступает с 16 лет. Однако если преступление повлекло тяжкие последствия, ответственность можно понести и с 14 лет. При вынесении наказания учитывается также степень осознания своих действий.

«В случае если несовершеннолетний совершил диверсию, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет», – подчеркнуло ведомство.

В ноябре в крае предъявили обвинение в покушении на теракт четырем жителям, среди которых двое несовершеннолетних. По версии следствия, фигуранты готовили теракт на железнодорожных путях.