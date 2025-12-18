Хотел заработать. Подростка на Алтае задержали за поджог вышки сотовой связи
Ему помогал 19-летний друг, который сейчас находится в СИЗО
18 декабря 2025, 17:25, ИА Амител
Двум молодым людям из Алтайского края предъявили обвинение в диверсии. По данным следствия, они подожгли станцию сотовой связи, сообщает правоохранительное ведомство.
Как пишет региональный Следком, в ноябре 2025 года 15-летний подросток увидел в мессенджере объявление о заработке для несовершеннолетних. Он оставил заявку, после чего с ним связался человек, который предложил поджечь устройство для передачи сотовой связи – за деньги. Юноша рассказал об этом 19-летнему другу, и они вместе выполнили задание, по инструкции куратора.
«Благодаря грамотным действиям оперативных сотрудников краевого управления ФСБ и центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю через несколько дней фигуранты были задержаны», – говорится в сообщении.
Суд отправил подростка под домашний арест, а его старшего товарища – под стражу. Правоохранители пока собирают доказательную базу.
Следственные органы напомнили, что диверсия – тяжкое преступление. По закону ответственность за нее наступает с 16 лет. Однако если преступление повлекло тяжкие последствия, ответственность можно понести и с 14 лет. При вынесении наказания учитывается также степень осознания своих действий.
«В случае если несовершеннолетний совершил диверсию, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет», – подчеркнуло ведомство.
В ноябре в крае предъявили обвинение в покушении на теракт четырем жителям, среди которых двое несовершеннолетних. По версии следствия, фигуранты готовили теракт на железнодорожных путях.
18:22:55 18-12-2025
Прошу прощения, а как можно поджечь металл? Или Забраться наверх облить бензином?
18:24:55 18-12-2025
А смысл? Сотовая компания за день устранит поломку. Тем более станции наоборот помогают. Раз интернет глушат.
18:34:10 18-12-2025
На канале "Окно сознания" есть фильм про подростков-поджигателей из Краснодарского края. Может, в крае могут снять подобный и показывать во всех учебных заведениях в профилактических целях.
19:09:01 18-12-2025
Жесткий сарказм: хотел заработать и заработал уголовное дело
06:17:43 19-12-2025
Гость (19:09:01 18-12-2025) Жесткий сарказм: хотел заработать и заработал уголовное дело... "Жизнь удалась"ь. Про него напишут в газетах и интернете, а если совсем повезёт, то покажут по телевизору. Тоже сарказм.
Часто задаю себе вопрос. "Что у них, молодых в головах и что нас взрослых ждёт в старости, когда они вырастут". Ответа не знаю
19:25:26 18-12-2025
Каждый извлекает прибыль из чего может! - это священная заповедь капитализма, позарившись на который, жнём ровно то, что сами же наспех посеяли треть века назад!