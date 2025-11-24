Уголовное дело возбудили на Алтае после ликвидации двух диверсантов
В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ устанавливают все обстоятельства произошедшего
В Алтайском крае в субботу ночью, 22 ноября, под железнодорожным мостом, расположенным в Первомайском районе, двое местных жителей пытались устроить диверсию и были ликвидированы, сообщает региональный СК.
«Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников и препятствуя их законной деятельности, злоумышленники стали производить выстрелы в сотрудников ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие», – рассказали в ведомстве.
В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по признакам "посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки или ношения оружия, основных частей огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору".
Ранее спецслужбы обнародовали видео ликвидации диверсантов в Алтайском крае.
15:08:44 24-11-2025
Местные жители Первомайского района - экстремисты! Не пожалели земляков, которые должны были ехать по ЖД! Правильное решение ликвидировать мерзавцев - террористов на месте, как бешенных животных!
15:24:43 24-11-2025
Слава героям ФСБ!
Нет исламскому фашизму.
Смерть шионам и диверсантам!
15:49:03 24-11-2025
Олег (15:24:43 24-11-2025) Слава героям ФСБ!Нет исламскому фашизму.Смерть шиона... А про украинский фашизм боишься написать? Здесь-то как раз укрофашисты действовали, из местных.
19:37:44 24-11-2025
Гость (15:49:03 24-11-2025) А про украинский фашизм боишься написать? Здесь-то как раз у... Шпионы и диверсанты минусуют.
01:30:44 25-11-2025
мне каж живые, выпытываю теперь у них а те сотрудничают со следствием
10:30:07 25-11-2025
Странные какие-то диверсанты. Больше вопросов, чем ответов. Первый и самый главный: зачем на "дело" оружие брали? А то не диверсанты, а смертники какие-то.
11:26:45 25-11-2025
Гость (10:30:07 25-11-2025) Странные какие-то диверсанты. Больше вопросов, чем ответов. ... Не то слово)))
11:25:14 25-11-2025
Смотрел вчерашнее видео: убитые практически на одной линии- один возле машины, как будто выпал из нее или хотел выходить, второй за опорой моста...Вопрос- откуда в машине ФСБ пулевые, очень кучно, в заднее стекло и в дверь с боку???