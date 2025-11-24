Уголовное дело возбудили на Алтае после ликвидации двух диверсантов

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ устанавливают все обстоятельства произошедшего

24 ноября 2025, 14:44, ИА Амител

Ликвидация диверсантов в Алтайском крае / Кадр из видео СУ СК

В Алтайском крае в субботу ночью, 22 ноября, под железнодорожным мостом, расположенным в Первомайском районе, двое местных жителей пытались устроить диверсию и были ликвидированы, сообщает региональный СК.

«Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников и препятствуя их законной деятельности, злоумышленники стали производить выстрелы в сотрудников ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам "посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки или ношения оружия, основных частей огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору".

Ранее спецслужбы обнародовали видео ликвидации диверсантов в Алтайском крае.