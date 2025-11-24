НОВОСТИПроисшествия

Уголовное дело возбудили на Алтае после ликвидации двух диверсантов

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ устанавливают все обстоятельства произошедшего

24 ноября 2025, 14:44, ИА Амител

Ликвидация диверсантов в Алтайском крае / Кадр из видео СУ СК
Ликвидация диверсантов в Алтайском крае / Кадр из видео СУ СК

В Алтайском крае в субботу ночью, 22 ноября, под железнодорожным мостом, расположенным в Первомайском районе, двое местных жителей пытались устроить диверсию и были ликвидированы, сообщает региональный СК.

«Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников и препятствуя их законной деятельности, злоумышленники стали производить выстрелы в сотрудников ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств  произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам "посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки или ношения оружия, основных частей огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору".

Ранее спецслужбы обнародовали видео ликвидации диверсантов в Алтайском крае.

Учения /Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

В Алтайском крае прошли крупные антитеррористические учения

Согласно сценарию учений, имитировалось проникновение на объекты группы диверсантов, работающих по заданию иностранных разведок
Гость

15:08:44 24-11-2025

Местные жители Первомайского района - экстремисты! Не пожалели земляков, которые должны были ехать по ЖД! Правильное решение ликвидировать мерзавцев - террористов на месте, как бешенных животных!

Олег

15:24:43 24-11-2025

Слава героям ФСБ!
Нет исламскому фашизму.
Смерть шионам и диверсантам!

Гость

15:49:03 24-11-2025

Олег (15:24:43 24-11-2025) Слава героям ФСБ!Нет исламскому фашизму.Смерть шиона... А про украинский фашизм боишься написать? Здесь-то как раз укрофашисты действовали, из местных.

Гость

19:37:44 24-11-2025

Гость (15:49:03 24-11-2025) А про украинский фашизм боишься написать? Здесь-то как раз у... Шпионы и диверсанты минусуют.

Гость

01:30:44 25-11-2025

мне каж живые, выпытываю теперь у них а те сотрудничают со следствием

Гость

10:30:07 25-11-2025

Странные какие-то диверсанты. Больше вопросов, чем ответов. Первый и самый главный: зачем на "дело" оружие брали? А то не диверсанты, а смертники какие-то.

Гость

11:26:45 25-11-2025

Гость (10:30:07 25-11-2025) Странные какие-то диверсанты. Больше вопросов, чем ответов. ... Не то слово)))

гость

11:25:14 25-11-2025

Смотрел вчерашнее видео: убитые практически на одной линии- один возле машины, как будто выпал из нее или хотел выходить, второй за опорой моста...Вопрос- откуда в машине ФСБ пулевые, очень кучно, в заднее стекло и в дверь с боку???

