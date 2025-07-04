Худеешь и кайфуешь. Основатель фитнес-студии о том, как космическая методика сжигает жир

После окончания тренировки в организме еще несколько дней продолжаются процессы, разгоняющие метаболизм, объясняет специалист

04 июля 2025, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFGUNbDi

Ах, как хочется похудеть быстро, легко и просто. В студии Personal Power* знают такой способ и уже несколько лет его используют на радость гостям. В "Переговорке" на amic.ru - основатель и руководитель студии Татьяна Лырчикова рассказала, что это за методика (ее когда-то придумали для космонавтов) и за счет чего она действует. А еще она объяснила, почему вместе с изменением физической формы у занимающихся улучшается психологическое состояние и происходит снижение метаболического возраста.

Кто в "Переговорке"?



Татьяна Лырчикова - собственник студии Personal Power.

Финансовый советник при МинФине по повышению грамотности населения и трудовых коллективов.

- Лайф-коуч (Лондон-Москва) ICF ;

- Преподаватель в РАНХиГС (экономика и финансы);

- Репетитор по финансовой азбуке для детей(от 7-17).01:24 В чем принцип тренировок в студии Personal Power? "Воздействие на тело электромышечной стимуляцией", - Татьяна Лырчикова объясняет, что это такое.

01:56 "У нас есть методика, которая позволяет выполнить почти любой запрос гостя". Каких результатов можно достичь с помощью таких тренировок? Люди приходят за разным, говорит Татьяна: кто-то - постройнеть, подтянуть тело или остановить процесс саркопении (когда мышечная ткань с возрастом переходит в жировую ткань). В студии Personal Power внимательно отслеживают динамику изменений каждого гостя.

02:47 "Три месяца достаточно". О том, сколько времени нужно, чтобы прийти к результату и его удержать. "У нас за 20 минут вы нагружаете мышцы так же, как в тренажёрном зале полтора-два часа", - объясняет Татьяна особенности тренировок в студии.

04:17 "Задача, чтобы вы кайфовали". О том, что ощущает человек во время электромышечной стимуляции.

06:08 "Для космонавтов и не только". О том, для кого разрабатывали эту технологию.

07:01 Есть ли противопоказания? Татьяна рассказывает, что в студии в отношении каждого гостя проводят медицинский андеррайтинг и обязательный чек-ап, чтобы определить возможные противопоказания.

09:25 "И психологическая помощь, и коучинг и другое". В чем кардинальное отличие тренировок в студии Personal Power?

10:42 "Это стало большим открытием." После занятий в студии Personal Power клиенты приводят своих мам и пап. Татьяна рассказывает, как 73-летняя гостья пришла в студию с тросточкой. А на четвертую тренировку - уже без нее.

13:36 О том, как можно снизить метаболический возраст.

14:05 "Гуляйте, дышите". Какие условия нужно соблюдать, чтобы эффект держался? Их гораздо меньше, чем при обычных тренировках в спортзале, утверждает Татьяна. А заодно рассказывает о легких способах победить голод.

15:27 "Процессы в организме продолжаются еще несколько дней". О том, как ЕМС-тренировка имеет уникальную возможность заряжать митохондрии и ускорять метаболизм.

16:46 Что будет, если человек бросит тренировки?

17:30 Как часто нужно проводить тренировки и сколько людей проходят полный курс?

19:52 Насколько выгодно заниматься в студии Personal Power?

21:29 "Эта целевая группа словно обделена". В студию может прийти даже молодая мама с младенцем и комфортно позаниматься.

22:42 "Мне когда-то очень не хватало такой студии". Татьяна рассказывает о том, как набрав 120 кг отказалась от еды и похудела до 47-ми, получив множество диагнозов и проблем. "На тот момент специалистов, которые бы комплексно меня поддержали, я не нашла. Поэтому родился этот проект", - рассказывает Татьяна.

Personal Power, Студия тела, здоровья и молодости

г. Барнаул, пр. Ленина, 35

Лырчикова Татьяна Федоровна, ИНН 222308971737

* Personal Power ("Персонал пауэр") - с англ: Личная сила

Реклама