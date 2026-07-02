НОВОСТИПроисшествия

Хулигана из Алтайского края накажут за избиение ребенка с ОВЗ прямо на улице

Обвиняемый не раз попадал в поле зрения полиции

02 июля 2026, 09:55, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае будут судить 32‑летнего мужчину из села Солонешного, обвиняемого в хулиганстве. Подробности рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 11 мая 2026 года мужчина в общественном месте ударил несовершеннолетнего мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечают в Следственном комитете, мужчина ранее уже не раз попадал в поле зрения полиции.

Следователи собрали все доказательства, и теперь дело передано в суд. Ранее сообщалось, что в Новоалтайске возбудили уголовное дело по статье 213 после избиения инвалида группой подростков.

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

Полиция Барнаула нашла подозреваемого в избиении подростка с инвалидностью

Нападавший и жертва учились в одной школе. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело
НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край Происшествия инвалиды
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Трагати

10:02:59 02-07-2026

одно слово - мразь.
таких выродков стерилизовать, и на стройки в ДВ или новые территории

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:55 02-07-2026

Дожить до 32 лет и быть таким балбесом. Вот по любому у него психические отклонения.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров