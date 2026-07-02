Хулигана из Алтайского края накажут за избиение ребенка с ОВЗ прямо на улице
Обвиняемый не раз попадал в поле зрения полиции
02 июля 2026, 09:55, ИА Амител
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В Алтайском крае будут судить 32‑летнего мужчину из села Солонешного, обвиняемого в хулиганстве. Подробности рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, 11 мая 2026 года мужчина в общественном месте ударил несовершеннолетнего мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечают в Следственном комитете, мужчина ранее уже не раз попадал в поле зрения полиции.
Следователи собрали все доказательства, и теперь дело передано в суд. Ранее сообщалось, что в Новоалтайске возбудили уголовное дело по статье 213 после избиения инвалида группой подростков.
10:02:59 02-07-2026
одно слово - мразь.
таких выродков стерилизовать, и на стройки в ДВ или новые территории
10:38:55 02-07-2026
Дожить до 32 лет и быть таким балбесом. Вот по любому у него психические отклонения.