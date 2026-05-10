Полиция Барнаула нашла подозреваемого в избиении подростка с инвалидностью

Нападавший и жертва учились в одной школе. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело

10 мая 2026, 13:21, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В Барнауле полиция нашла молодого человека, который подозревается в том, что избил несовершеннолетнего. Об этом сообщается в Мax-канале краевой полиции.

Все началось с того, что в интернете, в публичных сообществах, появилась информация: подростку 2009 года рождения с ограниченными возможностями здоровья кто‑то нанес телесные повреждения.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Ленинскому району выяснили, кто это мог сделать. Подозреваемым оказался житель Барнаула 2007 года рождения. По предварительным данным, подростки были знакомы — они учились в одной школе.

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю уже возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Сейчас идет предварительное расследование — выясняются все обстоятельства случившегося.



