В Новоалтайске возбудили дело после избиения инвалида группой подростков

Уголовное дело расследуется по статье 213

26 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении группы несовершеннолетних, которые избили мужчину с ограниченными возможностями здоровья в Новоалтайске. Поводом стало видео в соцсетях, на котором запечатлено, как одна из участниц нападает на пострадавшего.

Уголовное дело расследуется по статье 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Как сообщили в следственных органах, все участники инцидента уже установлены. В настоящее время с ними проводятся неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после публикации видеозаписи в социальных сетях. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех причастных к нападению лиц.