В Новоалтайске возбудили дело после избиения инвалида группой подростков
Уголовное дело расследуется по статье 213
26 сентября 2025, 16:45, ИА Амител
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении группы несовершеннолетних, которые избили мужчину с ограниченными возможностями здоровья в Новоалтайске. Поводом стало видео в соцсетях, на котором запечатлено, как одна из участниц нападает на пострадавшего.
Уголовное дело расследуется по статье 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Как сообщили в следственных органах, все участники инцидента уже установлены. В настоящее время с ними проводятся неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после публикации видеозаписи в социальных сетях. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех причастных к нападению лиц.
16:54:48 26-09-2025
все правильно, начинайте школию прессовать.
иначе, в среднесрочной перспективе, получите не пуганных зверьков на улице
17:09:31 26-09-2025
Гость (16:54:48 26-09-2025) все правильно, начинайте школию прессовать.иначе, в сред... Поколение непуганых уже и так выросло. Прав у них слишком много и обязанностей никаких. И мамашки папашки сразу вонять начинают чуть что на их взгляд не так - из транспорта высадят за безбилетный проезд или ещё что нибудь подобное
17:23:15 26-09-2025
Гость (17:09:31 26-09-2025) Поколение непуганых уже и так выросло. Прав у них слишком мн... да, инклюзия в фаворе
21:37:04 27-09-2025
а дети говорят что тот инвалид показывал свои причиндалы маленьким детям!! так-ли это? журналисты могут поглубже проблему исследовать??!