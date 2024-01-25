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Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму

Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ

25 января 2024, 18:13, ИА Амител

Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС
Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу по ч. 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета"). Об этом сообщает ТАСС.

"Назначить Гиркину наказание в виде четырех лет заключения с отбыванием в колонии общего режима", – заявила судья.

Сам Стрелков свою вину признавать отказался.

Как сообщает "Коммерсант", Стрелков заявлял, что основанием для дела стали два поста в Telegram – о сдаче Крыма Украине и проблемах с денежным довольствием военных.

Напомним, что экс-министра задержали 21 июля 2023 года. В тот же день его арестовали.

суд

Комментарии 22

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Гость

18:46:03 25-01-2024

Какой Стрелков, он же Изя Гиркин ? Его судья что по кличке называла ?

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Гость

18:46:59 25-01-2024

Всем "переобутым" посвящается ...

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Гость

18:47:50 25-01-2024

Иного чего такого он говорил и писал.Зря так много дали )

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Гость

20:54:44 25-01-2024

Гость (18:47:50 25-01-2024) Иного чего такого он говорил и писал.Зря так много дали )... Настало время, когда говорить стало опасно.

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Гость

22:46:12 25-01-2024

Гость (20:54:44 25-01-2024) Настало время, когда говорить стало опасно.... Как тяжело в России либералам, как суров режима страшный нет... И т.д.

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гость

20:12:28 25-01-2024

какое развитое эго у человека! Ну, все кругом не правы - один он правдоносец, знаток жизни. Возомнил о себе так много, что решил в президенты податься. Уму непостижимо. Во вред Отечеству пошел, лишь бы свое эго потешить. Не Отечеству он служит, а своему эгоизму.

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Гость

22:40:14 25-01-2024

гость (20:12:28 25-01-2024) какое развитое эго у человека! Ну, все кругом не правы - оди... В том и дело, что делал он не во вред Отечеству. Таково МОË мнение)

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Гость

22:42:07 25-01-2024

гость (20:12:28 25-01-2024) какое развитое эго у человека! Ну, все кругом не правы - оди... Это вы про В.В ?

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Гость

22:17:34 25-01-2024

Ну не нравятся патриоты действующему режиму! Позвоночник негибкий, а язык используют не для лизания ...опы (как предыдущий "комментатор"), а чтобы доносить до населения реальное положение дел. Короче, проблемы от них одни. А нет человека- нет проблемы...

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Гость

07:17:13 26-01-2024

Интересно, сколько статей про него было, ни в статьях, ни в комментариях нет информации, а претензии его в чем? Я даже его самого читал и слушал, не понял в чем его претензии. В том что не вошли в 2014? В том, что признали Порошенко? В том, что не рушат, как Израиль Палестину?

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Гость

08:17:26 26-01-2024

Гость (07:17:13 26-01-2024) Интересно, сколько статей про него было, ни в статьях, ни в ... Последнее.

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Гость

07:25:56 26-01-2024

Гиркин-Стрелков не совсем определяемый типаж человека. По нему изначально были самые разные мнения. Даже в этом чате есть те кто его считают патриотом, а есть масса других людей, рассказывающих про сдачу города Славянск. У меня нет достоверных сведений о том кем он является на самом деле. Оттолкнусь от собственных впечатлений: это просто искатель известности, далеко не патриот и не государственник. Такой пират удачи - фартануло и он в дамках, нет - и он отскочил. Его слово ничего не стоит. Он - полный фуфел. Про его поведение на гражданке можно сказать только одно «а баба-яга против». Неважно против чего, важно обозначить себя. кАзел, а не человек.

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Гость

07:36:37 26-01-2024

Гость (07:25:56 26-01-2024) Гиркин-Стрелков не совсем определяемый типаж человека. По не... пират удачи ----- ну наверное так, потому что я даже хотел бы понять, чем он недоволен, вдруг он в чем то прав, но так и не понял, он недоволен и все, а чем конкретно, не понятно

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Гость

07:48:32 26-01-2024

Гость (07:36:37 26-01-2024) пират удачи ----- ну наверное так, потому что я даже хотел б... Да не важно чем он недоволен, ему важнее обозначить себя как противопоставление действующему порядку. Типа он сделал бы все лучше. Не важно что делать, где делать, как делать - но он в любом случае сделал бы лучше. По его собственному же мнению. По его словам он солдат империи. Но империя не та, император не тот, ничего они не умеют, дали бы Игорюше деньги, он бы и до берега Португалии дошел. Короче, искатель приключений и разводила в одном флаконе. Не знаю как его в свое время в Комитет взяли, может он медкомиссию обманул.

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Гость

07:45:08 26-01-2024

В любом случае в историю он вошёл уже навсегда, как человек начавший самую кровопролитную войну 21-го века.

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Гость

08:28:33 26-01-2024

Гость (07:45:08 26-01-2024) В любом случае в историю он вошёл уже навсегда, как человек ... Он нагло воспользовался "очищающим киевским майданом" с убийствами охранителей порядка.Если бы не он,украинцы посещали бы сейчас премьеры венской оперы. А украинки сплошь ходили бы в кружевных трусиках чёрного цвета.

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Гость

08:34:34 26-01-2024

Гость (07:45:08 26-01-2024) В любом случае в историю он вошёл уже навсегда, как человек ... Не, ты совсем примитив… Войну начал не Стрелков. Войну начал даже не Путин. Войну начали пиндосы, когда кинули Россию с обещанием не расширения НАТО. Когда они какого/никакого но все таки демократически избранного президента суверенной страны выкинули из этой страны. Поровну что он оказался трус, не в этом суть. Они за бабки накачали местное население и особенно западэнцев так, что те устроили переворот. Пиндосы 5 ярдов вкачали в это. Вика Нуланд про это потом рассказала. А потом начались визиты в Крым и Донбасс со стороны особенно прочувствованных нациков со Львова. Их там, естественно, встретили, отметелили и отправили обратно. И вот тогда начались взрывы кондиционеров в областных администрациях, вызванных пролетами самолетов ВСУ, начались обстрелы Донецка. И вот после всего этого и нарисовался Игорюша. Он не зачинатель, он ситуативный попутчик. Только и всего.

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Гость

09:04:17 26-01-2024

Гость (08:34:34 26-01-2024) Не, ты совсем примитив… Войну начал не Стрелков. Войну начал... Ну да война помогла нерасширению НАТО конечно. Теперь в нём страны которые туда и не собирались. А как думаете с какого года Вагнер (которого никогда и не было) находился на территории.

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Гость

11:36:19 26-01-2024

Гость (09:04:17 26-01-2024) Ну да война помогла нерасширению НАТО конечно. Теперь в нём ... Швеция и Финляндия в НАТО? Это всего лишь формальность. Хозяин им приказал одеться в официальные цвета - они и оделись. Шведы десятилетиями ловили мифические российские подлодки в Балтике. Финны десятилетиями спонсировали утырков всех мастей против РФ. Что касается ЧВК Вагнер, то их не было на Донбассе до 24.02. Это сто процентов. Отряд Стрелкова-Гиркина - чистые добровольцы, они воевали вообще без денег. Оружие им дали. Причем не тяжелое. А у Пригожина были открыты склады МО без ограничений. Танки, вертолеты, артиллерия.

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гость

09:22:04 26-01-2024

а мог взорваться в самолете...

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Гость

12:26:49 26-01-2024

Почему пояснений нет: Стрелков, он же Гиркин ???

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Гость

14:22:34 26-01-2024

Догоним и перегоним.

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