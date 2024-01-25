Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму

Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ

25 января 2024, 18:13, ИА Амител

Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу по ч. 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета"). Об этом сообщает ТАСС.

"Назначить Гиркину наказание в виде четырех лет заключения с отбыванием в колонии общего режима", – заявила судья.

Сам Стрелков свою вину признавать отказался.

Как сообщает "Коммерсант", Стрелков заявлял, что основанием для дела стали два поста в Telegram – о сдаче Крыма Украине и проблемах с денежным довольствием военных.

Напомним, что экс-министра задержали 21 июля 2023 года. В тот же день его арестовали.