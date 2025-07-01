"Их выдрессировали". Как москвичка Сталева пытается вернуть увезенных в Барнаул детей
Еще 1 апреля 2024 года суд постановил, что дети должны жить с матерью
01 июля 2025, 09:20, Антон Дегтярев
Скандальная история москвички Юлии Сталевой, которая пытается забрать сыновей, у их отца в Барнауле, крутится по кругу. Женщина безуспешно пытается вернуть детей, причем суд на ее стороне. Отец Артур Шрейдер вроде как был готов передать детей, но когда Юлия приезжает за мальчишками, начинается скандал, который заканчивается истерикой детей. При этом мальчишек призывают вырываться из рук матери. Сейчас женщина обращается в суды и надеется, что правоохранители всё-таки помогут ей вернуть детей.
"Чтобы наладить с сыновьями связь"
Юлия Сталева – москвичка, которая в результате несчастного случая в 2022 году осталась без ноги. В марте 2023-го отец двоих ее детей Артур Шрейдер взял мальчиков "погостить", однако увёз их в Барнаул и оставил у себя. Возвращать их матери он отказался. Но на стороне Юлии оказался суд (причем в трех инстанциях). В итоге 1 апреля 2024 кассация постановила, что дети должны жить с матерью. Но забрать двойняшек женщина так и не смогла.
Очередная попытка произошла в июне 2025 года. Сталева рассказывает, что 14 июня она по приглашению Шрейдера приехала к нему в дом, чтобы "просто встретиться с детьми". Но кроме семьи мужчины, она увидела там юристов, оператора с профессиональной камерой и детского психолога, которого "нанял Шрейдер". В этот день женщина детей не забрала. Говорит, что планировала ещё несколько раз пообщаться с сыновьями, наладить с ними контакт и "спокойно увезти" мальчиков уже 18 июня в присутствии приставов, психолога и органов опеки.
"Когда я уже собиралась уходить и дети готовились ко сну, Шрейдер предложил мне забрать детей. Подошла представитель Шрейдера с заполненным актом о передаче детей, где предложила мне расписаться. Я сказала, что буду приходить каждый день, чтобы наладить с сыновьями связь для их более мягкой передачи мне", – рассказала Сталева.
"Детей лишили детства"
Как и было назначено, 18 июня Сталева приехала к Шрейдеру с приставами, органами опеки и психологом — как и "полагается по закону", подчеркнула она. Но во время процедуры передачи у мальчиков "случилась истерика" и они вновь остались с отцом. По словам Сталевой, у неё "не хватило сил" забрать сыновей.
"С протезом на одной ноге я тащила одного сына со второго этажа в машину. Шрейдер нагонял страх и подстрекал ребёнка вырываться и убегать. Вместо содействия была агрессия. Детей настраивают против матери, их выдрессировали. Его приказы исполняются беспрекословно. Мне не дают побыть наедине с детьми, чтобы объяснить свою позицию. Всё это разрушает детскую психику. Моих детей лишили детства ", — говорит Сталева.
Мать мальчиков считает, что органы опеки, приставы и психолог в ситуацию "особо не вмешивались" и "не предпринимали никаких действий", которые "помогли бы исполнить решение суда".
"Какое будет состояние у детей, когда в комнате юристы, психологи, приставы? Пристав постоянно спрашивала, буду ли я забирать мальчиков. Зачем это говорить при напуганных детях? Выпроводите лишних людей, дайте мне всё объяснить сыновьям и,возможно, тогда будет шанс, что они пойдут ко мне добровольно" — поясняет Сталева.
23 мая 2025 года Новоалтайский городской суд вынес решение о том, чтобы детей у Шрейдера изъяли. Однако оно в законную силу пока не вступило. Защита Шрейдера уже подала апелляцию. Сталева же считает, что жалобами Шрейдер "затягивает процесс", чтобы "получить больше времени на обработку детей".
Отметим, что в марте 2025 года Сталева также обратилась в Управление судебных приставов и в полицию за розыском двоих детей. Сейчас Шрейдер всё ещё находится в розыске.
С позицией Артура Шрейдера можно ознакомиться здесь и здесь.
09:42:03 01-07-2025
посмотрел на фото теток, к статье.
первая и вторая мыли - упаси оспади с такими на жизнь подвязаться.
14:24:40 01-07-2025
Гость (09:42:03 01-07-2025) посмотрел на фото теток, к статье.первая и вторая мыли -... вы такие грубости пишете,с вами тоже упасигосподи, даже не видя внешности
10:04:24 01-07-2025
Пиарщица
10:16:34 01-07-2025
Такой "матери" детей отдавать нельзя!
11:04:22 01-07-2025
Гость (10:16:34 01-07-2025) Такой "матери" детей отдавать нельзя! ... почему? суд на ее стороне
13:38:03 01-07-2025
Гость (11:04:22 01-07-2025) почему? суд на ее стороне... у нас если мама не законченная норкоманка, алкоголичка и не сидит. Даже если у нее пограничное расстройство личности суд не будет так вникать отдаст детей матери. Может быть потому что в РФ такие законы не хочется идти в загс? И потом вот этим всем заниматься и испытывать на своей шкуре?
Деток жалко. Дети имеют полное право на общение и с мамой и папой, какими бы они не были. Если родители занимаются выяснением отношений через своих детей, лишать нужно родительских прав обоих. Пусть бабушки воспитывают.
14:21:43 01-07-2025
Гость (13:38:03 01-07-2025) у нас если мама не законченная норкоманка, алкоголичка и не ... есть решение суда и точка! к тому же папашка умышленно детей выкрал и скрывает их от матери
к чему это пустословие? может быть,потому что вас не коснулось?
14:39:18 01-07-2025
Гость (14:21:43 01-07-2025) есть решение суда и точка! к тому же папашка умышленно детей...
Суды порой такие абсурдные решения выносят, которые ни с законом никак ни вяжутся, ни со здравым смыслом. Удивляет, что в век доступности практически любой информации есть еще такие глупые люди, типа тебя.
15:07:14 01-07-2025
Гость (14:39:18 01-07-2025) Суды порой такие абсурдные решения выносят, которые ни с...
то есть ваша инфо о том,что суд на стороне матери,у которой якобы диагноз, достоверная и проверенная? тоже удивляют люди,которые сыпят сплетнями, не разбираясь, 21 век,и влететь за клевету на раз
11:18:05 02-07-2025
Гость (15:07:14 01-07-2025) то есть ваша инфо о том,что суд на стороне матери,у кото...
Бабонька, ну беги подавай заяву! Что сидишь-то! Суть вашей никчемной жизни - ныть, жаловаться. судиться.
15:19:04 01-07-2025
Удивляет, что в век доступности практически любой информации
--
на амике все их разборки подробно изложены. но вам все же сплетни интереснее строчить,и быстрее
13:10:22 02-07-2025
Гость (14:21:43 01-07-2025) есть решение суда и точка! к тому же папашка умышленно детей... Будет другое решение, также примешь его?
14:23:20 01-07-2025
Даже если у нее пограничное расстройство личности суд не будет так вникать отдаст детей матери.
--
отЭц-молодЭц проплатил коменты?
13:11:07 02-07-2025
Гость (14:23:20 01-07-2025) Даже если у нее пограничное расстройство личности суд н... Мат проплатила суд?
18:17:23 01-07-2025
Гость (13:38:03 01-07-2025) у нас если мама не законченная норкоманка, алкоголичка и не ... сейчас с таким расстройством фсе, права отбирают на вождение авто. а на детей - нет!! удивительно
14:38:05 01-07-2025
Гость (10:16:34 01-07-2025) Такой "матери" детей отдавать нельзя! ... а что с ней не так? суд, кстати, считает по другому.
15:08:13 01-07-2025
Элен без ребят (14:38:05 01-07-2025) а что с ней не так? суд, кстати, считает по другому. ... с ней все хорошо.
это разыскиваемый папа старается мать очернить
10:23:44 01-07-2025
достали уже с этой историей, зачем нам об этом знать?
10:38:30 01-07-2025
нарожают, потом начинаю делить детей....
12:08:51 01-07-2025
Дети три года живут в Барнауле с отцом без матери. Оставьте их уже в покое!
22:12:01 06-07-2025
Гость (12:08:51 01-07-2025) Дети три года живут в Барнауле с отцом без матери. Оставьте ... А до этого жили 4 с мамой, заметьте первые самые сложные в уходе, что же он их в покое не оставил, выкрал??? Этли это другое?
13:25:46 01-07-2025
Оставьте детей в покое! Живут с отцом нормально. Ей дети нужны, чтобы алименты тянуть.
14:32:30 01-07-2025
Гость (13:25:46 01-07-2025) Оставьте детей в покое! Живут с отцом нормально. Ей дети нуж...
Так практически всем яжмамочкам дети для этого и нужны. Чтобы присосаться как клещ-паразит и не отлипать.
22:16:00 06-07-2025
Гость (13:25:46 01-07-2025) Оставьте детей в покое! Живут с отцом нормально. Ей дети нуж... А вы в курсе вообще что не она на него на алименты подала, а он, когда выкрал, воспользовавшись моментом, что у нее она в больнице и ходить не может подал на алименты??? Это он с нее их хотел и тянуть. Во такая ПРАВДА.
23:12:43 06-07-2025
Гость (22:16:00 06-07-2025) что у нее она в больнице... Не пишите пожалуйста больше. Кровь из глаз льется если ваши опусы читать... Ну или взрослым на редактирование сначала отдайте.
15:13:26 01-07-2025
Гость (13:25:46 01-07-2025) Оставьте детей в покое! Живут с отцом нормально. Ей дети нуж... тут на амике уже целая повесть про эти суды,зачем вы клевещите на мать,которой с детьми даже видеться не дают?
13:15:29 02-07-2025
Гость (15:13:26 01-07-2025) тут на амике уже целая повесть про эти суды,зачем вы клевещи... Нет повести печальнее на свете. Чем повесть о матери, которая к детям относится как к собакам.
22:13:58 06-07-2025
Юлия (13:15:29 02-07-2025) Нет повести печальнее на свете. Чем повесть о матери, котора... Отец к ним к матери детей так относится, а не она к ним. Нет средств заниматься детьми, проплачивать образование, отдай матери, у нее и желание есть и возможностей побольше.
15:23:15 15-07-2025
Гость (22:13:58 06-07-2025) Отец к ним к матери детей так относится, а не она к ним. Нет... Очень забавно такое читать. Особенно, когда знаешь и видишь, как отец на самом деле вкладывается в развитие и благополучие своих сыновей.
13:29:32 02-07-2025
Гость (15:13:26 01-07-2025) тут на амике уже целая повесть про эти суды,зачем вы клевещи... 🤣🤣🤣я вас умоляю ой насмешили ,кто не дает то ? она сама о них через раз вспоминает .После очередного представления которое она устроила она про детей вообще забыла.Вы зайдите видео то посмотрите после такого треша какая бы не была мать если она пяткой в грудь себя бьет и говорит что Я МАТЬ Я ИХ ЛЮБЛЮ ну хотяб поинтересовалась как там ребенок,а судя по информации она про них не вспомнила🤦♀️
13:05:30 02-07-2025
Капец! «Выдрессировали». У меня очередной шок. Как же она к своим детям относится. Как к собакам. Помню еще видео, где она кричала им «ко мне, нука ко мне», как собакам. А теперь еще и «выдрессировали». Жалко, что мать так к своим детям относится. Точно отклонение
16:02:46 02-07-2025
Юлия (13:05:30 02-07-2025) Капец! «Выдрессировали». У меня очередной шок. Как же она к ... У Вас от слов шок. Что же с Вами будет, если Вы увидите, как эта мама тащила своего ребенка против его воли? К собакам гораздо бережнее относятся, чем такая мать к своим детям. А потом еще и героиней себя выставила, что протащила ребенка по лестнице. Какая молодец! Инвалидам, судя по ее словам, позволительно причинять боль и вред своим детям? Еще и обвинила, что органы не помогли ей. Что же вы, правоохранительные органы, не помогаете матери-инвалиду калечить ребенка? Ей же можно.
13:19:37 02-07-2025
Другим "мамашкам", которые думаю что дети - их собственность, а отец - никто, будет уроком. Сколько ещё лет пройдёт пока она заберёт детей?)))
13:24:45 02-07-2025
Мда поражаюсь как у нас работают журналисты🤦♀️Ребят вы прежде чем писать выслушали бы две стороны ,попросили бы предоставить видео всего процесса ,а уж потом писали.Вам кинули кость сказали «фас» вы и рады стараться.Эта бедная несчастная мать только на словах так несчастна.Она дает инфу только выгодную для себя.Например если зайти на страницу Гордон и почитать пост где Сталева утверждает ,что Артур(который ее пальцем не тронул)ее укусил ,то перейдя на страницу Артура есть видео где укусил Сталеву ее же ребенок которого она так схватила ,что от боли он вынужден был защищаться.Поражаюсь как можно слепо верить одной. стороне и ляпать эти статьи,хотя может журналисты таким образом хотят пропиарить газету.Сколько наблюдаю за этой ситуацией ни разу не слышала что бы мать ласково называла детей и звала по именам .К сожалению Юля очень обижена на Пртура и ее ведет месть ,а дети это всего лишь оружие.
13:26:10 02-07-2025
Уважаемый гость, потрудитесь описать источник вашей информации, что матери не дают видеть детей? А также всей информации по данному делу, желательно с обоснованием фактов. Не занимаетесь словоблудием. Каждая ситуация индивидуальна. И прежде, чем спешить писать комментарии, оцените ситуацию в целом. Скажу проще - в этой истории не так все просто. И очень много сомнительных моментов, раз Новоалтайский городской суд 16.06.2025 отказал Сталевой в обращении решения суда об отобрание детей к немедленному исполнению. А еще круче будет, если вы почитаете мотивировочный часть данного судебного акта.
22:18:33 06-07-2025
Поражают люди, которые пишут эти комментарии, либо совсем бессердечные, либо сам отец этот строчит гадости...
18:06:00 08-07-2025
Гость (22:18:33 06-07-2025) Поражают люди, которые пишут эти комментарии, либо совсем бе... Думаю, тут дело не в отце, а в том, что творит мать. Вас не поражает что мать так со своим ребенком поступает? Как она о детях говорит? В этом интервью она сама себя жестокой и бессердечной показала.
15:33:34 15-07-2025
Гость (18:06:00 08-07-2025) Думаю, тут дело не в отце, а в том, что творит мать. Вас не ... Согласен полностью. Мать не отличается добрым отношением к своим детям. Одержимая мужененавистница. Ненавидит отца, а дети к отцу привыкли и очень похожи на него. Если к ней попадут-будет всю свою ненависть и злость на них срывать. Уже свои поведением показала, что если не будет как она хочет- будет всем плохо, независимо от возраста. Жалко мальчишек.