"Их выдрессировали". Как москвичка Сталева пытается вернуть увезенных в Барнаул детей

Еще 1 апреля 2024 года суд постановил, что дети должны жить с матерью

01 июля 2025, 09:20, Антон Дегтярев

Юлия Сталева с детьми/ Фото: предоставлено Юлией Сталевой

Скандальная история москвички Юлии Сталевой, которая пытается забрать сыновей, у их отца в Барнауле, крутится по кругу. Женщина безуспешно пытается вернуть детей, причем суд на ее стороне. Отец Артур Шрейдер вроде как был готов передать детей, но когда Юлия приезжает за мальчишками, начинается скандал, который заканчивается истерикой детей. При этом мальчишек призывают вырываться из рук матери. Сейчас женщина обращается в суды и надеется, что правоохранители всё-таки помогут ей вернуть детей.

"Чтобы наладить с сыновьями связь"

Юлия Сталева – москвичка, которая в результате несчастного случая в 2022 году осталась без ноги. В марте 2023-го отец двоих ее детей Артур Шрейдер взял мальчиков "погостить", однако увёз их в Барнаул и оставил у себя. Возвращать их матери он отказался. Но на стороне Юлии оказался суд (причем в трех инстанциях). В итоге 1 апреля 2024 кассация постановила, что дети должны жить с матерью. Но забрать двойняшек женщина так и не смогла.

Очередная попытка произошла в июне 2025 года. Сталева рассказывает, что 14 июня она по приглашению Шрейдера приехала к нему в дом, чтобы "просто встретиться с детьми". Но кроме семьи мужчины, она увидела там юристов, оператора с профессиональной камерой и детского психолога, которого "нанял Шрейдер". В этот день женщина детей не забрала. Говорит, что планировала ещё несколько раз пообщаться с сыновьями, наладить с ними контакт и "спокойно увезти" мальчиков уже 18 июня в присутствии приставов, психолога и органов опеки.

"Когда я уже собиралась уходить и дети готовились ко сну, Шрейдер предложил мне забрать детей. Подошла представитель Шрейдера с заполненным актом о передаче детей, где предложила мне расписаться. Я сказала, что буду приходить каждый день, чтобы наладить с сыновьями связь для их более мягкой передачи мне", – рассказала Сталева.

Юлия Сталева (в центре) после решения суда/ Фото: Фото: Вк-страница Екатерины Гордон

"Детей лишили детства"

Как и было назначено, 18 июня Сталева приехала к Шрейдеру с приставами, органами опеки и психологом — как и "полагается по закону", подчеркнула она. Но во время процедуры передачи у мальчиков "случилась истерика" и они вновь остались с отцом. По словам Сталевой, у неё "не хватило сил" забрать сыновей.

"С протезом на одной ноге я тащила одного сына со второго этажа в машину. Шрейдер нагонял страх и подстрекал ребёнка вырываться и убегать. Вместо содействия была агрессия. Детей настраивают против матери, их выдрессировали. Его приказы исполняются беспрекословно. Мне не дают побыть наедине с детьми, чтобы объяснить свою позицию. Всё это разрушает детскую психику. Моих детей лишили детства ", — говорит Сталева.

Мать мальчиков считает, что органы опеки, приставы и психолог в ситуацию "особо не вмешивались" и "не предпринимали никаких действий", которые "помогли бы исполнить решение суда".

"Какое будет состояние у детей, когда в комнате юристы, психологи, приставы? Пристав постоянно спрашивала, буду ли я забирать мальчиков. Зачем это говорить при напуганных детях? Выпроводите лишних людей, дайте мне всё объяснить сыновьям и,возможно, тогда будет шанс, что они пойдут ко мне добровольно" — поясняет Сталева.

23 мая 2025 года Новоалтайский городской суд вынес решение о том, чтобы детей у Шрейдера изъяли. Однако оно в законную силу пока не вступило. Защита Шрейдера уже подала апелляцию. Сталева же считает, что жалобами Шрейдер "затягивает процесс", чтобы "получить больше времени на обработку детей".

Отметим, что в марте 2025 года Сталева также обратилась в Управление судебных приставов и в полицию за розыском двоих детей. Сейчас Шрейдер всё ещё находится в розыске.

С позицией Артура Шрейдера можно ознакомиться здесь и здесь.