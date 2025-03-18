Москвичка Юлия Сталева обратилась в полицию за розыском своих детей и их отца

Сейчас женщина вообще не знает, где находятся ее дети и Артур Шрейдер

18 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Юлия Сталева с детьми / Фото: Инстаграм Юлии Сталевой (соцсеть запрещена и заблокирована в РФ)

Москвичка Юлия Сталева обратилась в Управление судебных приставов и в полицию за розыском двоих детей. Их еще два года назад – весной 2023-го – отец Артур Шрейдер вывез в Барнаул. В начале 2025 года суд определил, что мальчики должны жить с матерью. 13 февраля женщина приехала в Барнаул, надеясь вернуться в Москву уже с сыновьями. Однако прошел месяц, а дети все еще живут с отцом. Сейчас Юлия не знает, где они находятся. Подробности – в материале amic.ru.

"Он не выходит на связь"

Юлия Сталева – москвичка, которая в 2022 году в результате несчастного случая осталась без ноги, уже месяц находится в Барнауле и пытается забрать своих детей по решению суда. Однако сыновья отказываются идти к матери – и со слов отца, и по заключению двух психологов. После приезда в Барнаул 17 февраля Юлия Сталева попыталась вновь забрать детей, однако мальчики наотрез отказались; сказали, что, мол, хотят остаться с отцом – позицию ребят зафиксировал психолог. Тогда же отцу детей Артуру Шрейдеру дали пять дней на добровольную передачу малышей. Однако мужчина детей на момент публикации материала так и не вернул (подробнее о той ситуации читайте здесь).

Затем Сталева предпринимала еще две попытки увезти детей – 25 февраля и 7 марта. В последний раз с приставами она ездила на два адреса (один – в поселке Фирсово, где живет Шрейдер, а второй – на ул. Мамонтова, где зарегистрированы его родители), однако ни отца детей, ни сыновей Сталева не застала. Тогда женщина решила обратиться в Управление судебных приставов и полицию за розыском.

"7 марта по двум адресам никого не было. Шрейдер не выходил на связь, не отвечал на звонки ни мне, ни приставам. Поэтому я подала в розыск и детей, и его. Я не знаю, что у человека в голове. Он уже не раз пропадал с радаров, и мне приходилось дозваниваться до него с чужих номеров. Я обратилась в Управление судебных приставов и в полицию, потому что не понимаю, где мои дети и почему я не имею к ним подхода с решением суда на руках", – отметила Юлия.

Юлия Сталева пытается забрать детей из дома Шрейдера / Скриншот из видео

Шрейдер на связь все-таки вышел – 17 марта он сам написал Сталевой. Сейчас женщина пытается убедить его встретиться и урегулировать конфликт мирным способом. Впрочем, заявление на розыск забирать пока не собирается.

Также Юлия обратилась за помощью к депутатам Госдумы, главе российского Следкома Александру Бастрыкину, уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кроме этого, женщина написала заявление в правоохранительные органы по статье 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда").

"Сейчас мы ждем какой-то реакции. Пусть они этим занимаются – не мне учить их работать. Также я подала в правоохранительные органы по статье 315 УК РФ, чтобы Шрейдера проверили на неисполнение приговора суда", – пояснила она.

Юлия Сталева с сотрудником полиции / Фото: скриншот из видео

"Человеку веры нет ни в чем"

По словам Сталевой, она готова остаться в Барнауле на неопределенный срок. Главное для нее – "мягко забрать детей". Юлия уверена, что Шрейдер специально настроил сыновей против матери, а потому они отказываются уезжать. В последний раз женщина видела сыновей и их отца 25 февраля – тогда мальчики сами не поехали с матерью.

"Обработка детей произошла. Они идут ко мне, мы общаемся, но отказываются спускаться на первый этаж. Сам Шрейдер себя ведет неправильно. В последнюю встречу он кричал, падал на колени, напугал детей. Он умолял меня, чтобы я оставила детей у него, что они привыкли. Он протянул руку, говорит: "Забирай детей". Один ребенок прыгнул в шкаф. Конечно, вот так насильно я не хочу их забирать. Для меня самое важное – детская психика. Я больше обсуждать ничего не собираюсь, идти навстречу. Уже человеку веры нет ни в чем. Я думаю, он сам переживает, но это все на автомате у него происходит", – отметила она.

Повторных попыток забрать малышей в Москву после 7 марта Юлия не предпринимала. По ее словам, "сейчас они болеют". В этой связи женщина приостановила делопроизводство до момента, когда мальчики выздоровеют. Однако москвичка надеется, что Шрейдер сам проявит инициативу, перестанет скрывать детей и отдаст их – ведь того требует решение суда. При этом Сталева убеждена, что ссылаться на психологическое состояние детей их отцу не стоит.

"Когда делается экспертиза, ее проводят как с детьми, так и с мамой, и с папой. А там уже выявляют, как на самом деле обстоят дела, как и кто обрабатывает детей. На последней встрече, например, ребенок сказал, что нашего котика зовут Персик, потом на тот же вопрос ответил: "Не помню". Человек детей не жалеет, мотать их по психологам – ненужная процедура. Суды для чего шли – чтобы Шрейдер рефлексировал и скрывал детей? Есть решение суда, и оно будет исполнено", – пояснила женщина.

Артур Шрейдер и Юлия Сталева / Фото: скриншот из видео

"Психолог заключил, что забирать их нельзя"

А вот Шрейдер при этом утверждает: исполнению решения суда он никак не препятствует. Проблема, по его мнению, сейчас только в том, что дети сами не хотят идти к матери.

Еще 17 февраля приставы зафиксировали, что мальчики отказываются уходить с Юлией Сталевой. Психолог заключил: если забрать малышей прямо сейчас – это приведет к психологической травме. Именно поэтому, подчеркнул Шрейдер, исполнительные действия тогда были приостановлены.

"Я при этом никак не препятствовал, все зафиксировано на видео и подтверждается процессуальными документами. 25 февраля приставы снова нанесли визит вместе со Сталевой, органами опеки и новым психологом. Результат был такой же – дети наотрез отказались уходить. Только уже это все не прошло бесследно для ребят. Они прятались в шкафу, отказывались уезжать. Снова психолог заключил, что забирать их нельзя. Психолог также был вынужден прервать попытки Сталевой", – поясняет Шрейдер.

После этого Сталева хотела на следующий день снова приехать к детям, но Шрейдер предложил дать им "немного времени восстановиться". По мнению отца ребят, Юлия игнорировала просьбу и предприняла новую попытку уже через полторы недели – 7 марта.

Артур Шрейдер с сыновьями / Фото предоставлено Артуром Шрейдером

Он добавил, что состояние мальчиков подтверждается медицинскими справками невролога, психолога и эксперта-психолога. Так, одному ребенку поставили диагноз "транзиторные тики и неврологические реакции детского возраста" и "диссомния (нарушение сна), второму – "диссомния" и "нейрогенная дисфункция мочевого пузыря". Шрейдер убежден: и мать, и приставы считают заключения врачей поддельными.

"Пристава, который зафиксировал все объективно и руководствовался интересами детей, почему-то заменили на другого. Первый пристав дважды предлагал Сталевой забрать детей против их воли, но она отказалась. Он вынес постановление об отложении исполнительных действий по заявлению Сталевой, однако новый пристав все равно пытается совершить исполнительные действия. Сталева борется не за детей, а против меня", – отметил он.

Штрафов за неисполнение решения суда (по решению суда мужчина был обязан вернуть детей до 21 февраля включительно) на Шрейдера пока не наложили – по его словам, исполнительные действия были отложены до 13 марта. Однако он оплатил исполнительный сбор, хотя и собирается его обжаловать в ближайшем будущем.

Приезд Юлии Сталевой к дому Артура Шрейдера 7 марта / Скриншот предоставлен Артуром Шрейдером

При этом мужчина утверждает, что и 25 февраля, и 7 марта он с детьми находился дома – местожительства он не менял и менять не собирается. Якобы мать в преддверии Международного женского дня детей не искала – "только что-то снимала на фоне дома", объяснил он.

"Дети не отходят от меня – боятся, что их заберут. Напрягаются от каждого шороха вне дома – вдруг снова придут их забирать дяди в военной форме и масках, вдруг снова эти дяди будут лезть через забор, а потом мама силой их увезет в Москву. В данный момент я полностью посвящен сыновьям, стараюсь их отвлечь, развлечь, восстанавливаю их состояние, консультируюсь со специалистами. Все, что происходит, я выкладываю в соцсети, чтобы хоть как-то остановить беспредел", – резюмировал он.

Напомним, что об истории Юлии Сталевой стало известно в октябре 2023 года, когда она в первый раз прилетела в Барнаул и попыталась забрать детей из детского сада, однако сделать этого у нее не получилось. Сталева улетела обратно в Москву и в Пресненском районном суде добилась возврата детей. Суд также взыскал с отца алименты. Апелляционный и кассационный суды согласились с этим решением. В Верховном суде Шрейдер также не смог оспорить передачу детей.