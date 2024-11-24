Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

Его состояние оценивается в 348 миллиардов долларов

24 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/1354491

Генеральный директор Tesla и владелец компании Илон Маск побил свой рекорд 2021 года и стал самым богатым человеком в истории, согласно данным "Индекса миллиардеров" от агентства Bloomberg.

За прошедшую неделю состояние Маска увеличилось на 35 миллиардов долларов и теперь оценивается в 348 миллиардов.

На второй строчке рейтинга расположился основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. Третье место занял руководитель Oracle Ларри Эллисон – 206 миллиардов долларов.

Самым богатым россиянином в рейтинге стал Владимир Потанин – у него 31,9 миллиарда долларов. Он занимает 52-е место. Владимир Лисин и Вагит Алекперов с состояниями 29,2 и 27,6 миллиарда долларов соответственно занимают 75-е и 76-е места.