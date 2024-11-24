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Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

Его состояние оценивается в 348 миллиардов долларов

24 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/1354491
Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/1354491

Генеральный директор Tesla и владелец компании Илон Маск побил свой рекорд 2021 года и стал самым богатым человеком в истории, согласно данным "Индекса миллиардеров" от агентства Bloomberg.

За прошедшую неделю состояние Маска увеличилось на 35 миллиардов долларов и теперь оценивается в 348 миллиардов.

На второй строчке рейтинга расположился основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. Третье место занял руководитель Oracle Ларри Эллисон – 206 миллиардов долларов.

Самым богатым россиянином в рейтинге стал Владимир Потанин – у него 31,9 миллиарда долларов. Он занимает 52-е место. Владимир Лисин и Вагит Алекперов с состояниями 29,2 и 27,6 миллиарда долларов соответственно занимают 75-е и 76-е места.

деньги

Комментарии 11

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Гость

10:20:36 24-11-2024

Земля крестьянам!!!
Вода матросам !!!

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бгг

06:41:11 25-11-2024

Гость (10:20:36 24-11-2024) Земля крестьянам!!! Вода матросам !!!... фабрики рабочим, офисы планктону

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Гость

11:22:19 24-11-2024

Маск, Безос, Эллисон богаты. потому, что что-то создали. А что создали наши олигархи? вовремя у трубы оказались?

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Кхм...

12:39:30 24-11-2024

Гость (11:22:19 24-11-2024) Маск, Безос, Эллисон богаты. потому, что что-то создали. А ч... "А ты добейся!" 😆

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Гость

13:36:22 24-11-2024

Гость (11:22:19 24-11-2024) Маск, Безос, Эллисон богаты. потому, что что-то создали. А ч... Они создали больше- "ДРУЖБУ"

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Гость

12:46:46 24-11-2024

Мы очень рады за него..

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Гость

13:05:55 24-11-2024

Маска посадили на денежные потоки... Бюджет пендосии не сравнить с российским... Но и у нас присосавшихся паразитов к бюджетному пирогу хоть .опой ешь.

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Неваляшка

14:24:05 24-11-2024

куда ему такие денжища слишком жирно

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Гость

18:38:32 24-11-2024

Известно, каким "непосильным трудом" этот "пахарь" и иже с ним "заработали" свои 'зелёные' миллиарды: либо украли их, либо въехали в финансовый рай на горбу эксплуатируемых масс!
Себя же, наверное, мнят "гениями", "сверхчеловеками", наделёнными от рождения "правом" помыкать обираемым "быдлом"...

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Элен без ребят

11:56:45 25-11-2024

Гость (18:38:32 24-11-2024) Известно, каким "непосильным трудом" этот "пахарь" и иже с н... Отец Маска, похожий на Хью Гранта, барыжил изумрудами из Африки. он сразу родился не бедным.

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Гость

10:35:09 26-11-2024

Хорошая новость

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