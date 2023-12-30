Император Годзилла и Партия чушпанов. Медведев сделал прогнозы на 2024 год
Большинство прогнозов связаны со странами Запада
30 декабря 2023, 20:30, ИА Амител
Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал ряд прогнозов на 2024 год.
В своем телеграм-канале он отметил, что "нет ничего более бессмысленного и безнадежного", чем прогнозирование. Тем не менее он решил этим заняться.
Вот что он предрек:
- в России появятся Партия пацанов и Партия чушпанов, но впоследствии их запретит Минюст "из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте";
- военно-промышленный комплекс стран Евросоюза, Канады и США будет национализирован и передан "обиженному киевскому режиму" для поддержания его военного потенциала. Также Украине выделят кредит в размере 25,5 трлн долларов, который власти страны распилят в этот же день при участии Хантера Байдена;
- страны ЕС распустят личный состав полиции и передадут его функции "немецким и укробандеровским полицаям с учетом их совместного исторического опыта";
- президента США Джо Байдена объявят в международный розыск "в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками";
- экс-президент США Дональд Трамп будет приговорен к 99 годам заключения и избран новым главой США;
- массовое оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, и их приход в американскую политику;
- захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором Годзиллой I, а также начало правления Династии рептилоидов в этой стране.
Накануне Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине в 2024 году остается разоружение украинских войск и денацификация. Важнейшая цель, по его словам, – это смещение "правящего бандеровского режима" в Киеве, и Россия обязательно достигнет ее.
20:44:01 30-12-2023
Чушпан слово какое-то понорошечно-детское-киношное. Возможно в одном городке так и говорили, но не во всей стране. А говорили в жизни слово⁷: Чепушила.
22:20:35 30-12-2023
Медведев вангует)))
05:25:36 31-12-2023
Бесит, когда умные вещи говоришь, а тебя обвиняют в алкоголизме
11:19:48 31-12-2023
Сколько же надо выпить до чертиков, чтобы такую чушь сморозить?
15:01:52 01-01-2024
Гость (11:19:48 31-12-2023) Сколько же надо выпить до чертиков, чтобы такую чушь сморози... Это сколько лет надо на чем-то тяжелом сидеть!
11:21:50 31-12-2023
такой конкурент нарисовался!