НОВОСТИПолитика

Император Годзилла и Партия чушпанов. Медведев сделал прогнозы на 2024 год

Большинство прогнозов связаны со странами Запада

30 декабря 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал ряд прогнозов на 2024 год.

В своем телеграм-канале он отметил, что "нет ничего более бессмысленного и безнадежного", чем прогнозирование. Тем не менее он решил этим заняться.

Вот что он предрек:

  • в России появятся Партия пацанов и Партия чушпанов, но впоследствии их запретит Минюст "из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте";
  • военно-промышленный комплекс стран Евросоюза, Канады и США будет национализирован и передан "обиженному киевскому режиму" для поддержания его военного потенциала. Также Украине выделят кредит в размере 25,5 трлн долларов, который власти страны распилят в этот же день при участии Хантера Байдена;
  • страны ЕС распустят личный состав полиции и передадут его функции "немецким и укробандеровским полицаям с учетом их совместного исторического опыта";
  • президента США Джо Байдена объявят в международный розыск "в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками";
  • экс-президент США Дональд Трамп будет приговорен к 99 годам заключения и избран новым главой США;
  • массовое оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, и их приход в американскую политику;
  • захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором Годзиллой I, а также начало правления Династии рептилоидов в этой стране.

Накануне Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине в 2024 году остается разоружение украинских войск и денацификация. Важнейшая цель, по его словам, – это смещение "правящего бандеровского режима" в Киеве, и Россия обязательно достигнет ее.

Дмитрий Медведев прогнозы

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:44:01 30-12-2023

Чушпан слово какое-то понорошечно-детское-киношное. Возможно в одном городке так и говорили, но не во всей стране. А говорили в жизни слово⁷: Чепушила.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ен

22:20:35 30-12-2023

Медведев вангует)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:25:36 31-12-2023

Бесит, когда умные вещи говоришь, а тебя обвиняют в алкоголизме

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:48 31-12-2023

Сколько же надо выпить до чертиков, чтобы такую чушь сморозить?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:52 01-01-2024

Гость (11:19:48 31-12-2023) Сколько же надо выпить до чертиков, чтобы такую чушь сморози... Это сколько лет надо на чем-то тяжелом сидеть!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петросян напрягся:

11:21:50 31-12-2023

такой конкурент нарисовался!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров