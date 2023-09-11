Медведев назвал способ заставить чиновников ЕС "густо наложить в свои штаны и юбки"
Он указал, что руководители Евросоюза считают всех россиян "людьми второго сорта"
11 сентября 2023, 16:15, ИА Амител
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические сношения с ЕС, чтобы наказать местных чиновников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, Евросоюз запретил гражданам России на своих автомобилях заезжать в ЕС, а также ввозить свою косметику, чемоданы, сумки, кошельки, некоторые предметы одежды, ноутбуки, смартфоны, фотоаппараты, изделия из кожи и меха, драгоценные и полудрагоценные камни – все это могут конфисковать.
Медведев указал, что руководители Евросоюза считают всех россиян "людьми второго сорта", а сам запрет – это "конкретный плевок в лицо каждому гражданину России".
В качестве ответной меры Медведев предложил приостановить дипломатические сношения с Евросоюзом и вернуть российских дипломатов.
"Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора", – написал Медведев.
Ранее Медведев рассказал, как Россия раздавит "врагов и оборзевших националистов".
16:23:43 11-09-2023
смело)))
17:08:45 11-09-2023
Он же недавно собирался шарахнуть по ним ядеркой, смысл разрывать отношения, если их после ядерки не будет, нарушена последовательность в его речах, надеюсь врачи за ним наблюдают.)
17:10:46 11-09-2023
А больше никаких методов нету?)
17:12:03 11-09-2023
Что мелкий курит ?
17:13:53 11-09-2023
надеюсь врачи за ним наблюдают.) --- Ага, наркологи)))
07:22:46 12-09-2023
Гость (17:13:53 11-09-2023) надеюсь врачи за ним наблюдают.) --- Ага, наркологи)))... а что возникают варианты
07:29:43 12-09-2023
А мне запрет понравился, зачем нам надо, чтобы россияне вывозили туда драгоценности