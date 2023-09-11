НОВОСТИПолитика

Медведев назвал способ заставить чиновников ЕС "густо наложить в свои штаны и юбки"

Он указал, что руководители Евросоюза считают всех россиян "людьми второго сорта"

11 сентября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические сношения с ЕС, чтобы наказать местных чиновников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, Евросоюз запретил гражданам России на своих автомобилях заезжать в ЕС, а также ввозить свою косметику, чемоданы, сумки, кошельки, некоторые предметы одежды, ноутбуки, смартфоны, фотоаппараты, изделия из кожи и меха, драгоценные и полудрагоценные камни – все это могут конфисковать.

Медведев указал, что руководители Евросоюза считают всех россиян "людьми второго сорта", а сам запрет – это "конкретный плевок в лицо каждому гражданину России".

В качестве ответной меры Медведев предложил приостановить дипломатические сношения с Евросоюзом и вернуть российских дипломатов.

"Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора", – написал Медведев.

Ранее Медведев рассказал, как Россия раздавит "врагов и оборзевших националистов".

Фото: vk.com/dm

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НОВОСТИПолитика
Дмитрий Медведев европа

Комментарии 7

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горожанка

16:23:43 11-09-2023

смело)))

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Гость

17:08:45 11-09-2023

Он же недавно собирался шарахнуть по ним ядеркой, смысл разрывать отношения, если их после ядерки не будет, нарушена последовательность в его речах, надеюсь врачи за ним наблюдают.)

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Гость

17:10:46 11-09-2023

А больше никаких методов нету?)

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Гость

17:12:03 11-09-2023

Что мелкий курит ?

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Гость

17:13:53 11-09-2023

надеюсь врачи за ним наблюдают.) --- Ага, наркологи)))

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гость

07:22:46 12-09-2023

Гость (17:13:53 11-09-2023) надеюсь врачи за ним наблюдают.) --- Ага, наркологи)))... а что возникают варианты

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Гость

07:29:43 12-09-2023

А мне запрет понравился, зачем нам надо, чтобы россияне вывозили туда драгоценности

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