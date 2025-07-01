Инфляция на Алтае начала замедляться из-за дешевеющих продуктов питания
Происходит это впервые с сентября 2022 года
01 июля 2025, 19:40, ИА Амител
В Алтайском крае в мае, впервые с сентября 2022 года в месячной динамике, начала замедляться инфляция: главным образом из-за того, что в магазинах стало продаваться больше некоторых продуктов питания, в частности куриных яиц, сообщает региональное отделение Банка России.
"В крае стоимость яиц снизилась заметнее, чем по стране в целом. Основной причиной этого стало поступление в торговые сети больших партий данного продукта из соседних регионов. В крае цены на яйца опускаются уже пятый месяц подряд", - пояснил заместитель управляющего отделением Олег Брыкин.
Он уточнил, что, например, в мае одна упаковка куриных яиц в среднем подешевела на 12%. Как ранее сообщал amic.ru, яйца на Алтае "сказочно" упали в цене на 25% с начала года и продолжают дешеветь.
В ЦБ также отметили, что в мае дешевели некоторые овощи. Так, за месяц килограмм свежих помидоров подешевел почти на 24%, килограмм свежих огурцов - на 40%, а килограмм сладкого перца - на 9%.
При этом инфляция, несмотря на снижение в крае и по стране, пока остается заметно выше цели.
"Банк России планирует вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Это потребует достаточно длительного сохранения высоких ставок в экономике", - подчеркнули в ЦБ.
20:02:18 01-07-2025
Остановите этот жор!
20:02:54 01-07-2025
Ничего не дешевеет. Дорожает всё.
20:22:14 01-07-2025
А вы знаете, мы вам верим. Особенно после анонса новых тарифов ЖКХ. 😁
20:35:02 01-07-2025
ничего страшного, повышение тарифов вернет к жизни спекулянтов...
20:59:38 01-07-2025
и хде что подешевело?
21:43:14 01-07-2025
Халва,халва,халва...
22:05:20 01-07-2025
неправильно!
нужно говорить: контролируемое сжатие, или управляемое охлаждение!...
это сегодня тренд!...
22:54:59 01-07-2025
Ага, пенсии 14- 20 тысяч, цены растут, ЖКХ повысили, а у них всё хорошеет.
15:49:49 02-07-2025
Гость (22:54:59 01-07-2025) Ага, пенсии 14- 20 тысяч, цены растут, ЖКХ повысили, а у них... у мамы пенсия 35 000. работать надо нормально было. плюс мы, дети, ей помогаем, живет в достатке
16:48:08 02-07-2025
Гость (15:49:49 02-07-2025) у мамы пенсия 35 000. работать надо нормально было. плюс мы,... У мамы пенсия 20000 работала с 16 лет в медицине, сначала санитаркой, потом как получила образование медсестрой, потом врач анастезиолог одна на весь район, любая операция, без нее не обходилась, работала фактически без отпусков и выходных, потому что 90-е годы некому было работать, платили в медицине копейки, а то и не платили. Пошла на пенсию, начислили минималка, сказали вы зарплата маленькая была, в медицине она и сейчас невысокая. И что значит она нормально не работала по вашему мнению? Пенсия зависит и от стажа и от ЗП, а не от того, кто и сколько работал, депутаты не думаю, что больше врачей и учителей работают, но пенсии у них в разы больше
17:02:53 02-07-2025
Гость (16:48:08 02-07-2025) У мамы пенсия 20000 работала с 16 лет в медицине, сначала са... К сожалению депутаты для себя законы пишут, а не для твоей мамы. Они же слуги народа, это раньше можно было отвести слугу за баню и отхлестать крапивой.
22:55:37 01-07-2025
"эксперты" вы в магазины ходите?какое снижение цен,где вы видели?🙄
23:13:12 01-07-2025
ну это совсем не надолго, тк вся коммуналка сильно подорожала, щас маховик качнется ого-го как. я вот на все квартиры повысила аренду на 3-5 тыс. ибо что ж такое
07:59:40 02-07-2025
- "Банк России планирует вернуть инфляцию к 4% в 2026 году" ------Кто думал, что яйца им помогут.
08:13:06 02-07-2025
Пипец...Не может быть инфляции на Алтае!!! У нас НЕТ своей валюты!!! Да и в стране у нас НЕТ ИНФЛЯЦИИ...У инфляции есть строгое экономическое определение. Оно никакого отношения не имеет к росту цен. Инфляция определяется кризисом перепроизводства и соответственно неоплаченным трудом производителей. У нас же рост цен определяется кредитной политикой и ставками Центробанка. Чтобы у нас "инфляция" стала 4% ставка Центробанка должна быть меньше 2-3%...
08:51:36 02-07-2025
Алтайский рупь крепче московского! :-)
11:31:39 02-07-2025
Сказочника уволить , за враньё!