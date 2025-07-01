Инфляция на Алтае начала замедляться из-за дешевеющих продуктов питания

Происходит это впервые с сентября 2022 года

01 июля 2025, 19:40, ИА Амител

Инфляция снижается из-за продуктов питания / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае в мае, впервые с сентября 2022 года в месячной динамике, начала замедляться инфляция: главным образом из-за того, что в магазинах стало продаваться больше некоторых продуктов питания, в частности куриных яиц, сообщает региональное отделение Банка России.

"В крае стоимость яиц снизилась заметнее, чем по стране в целом. Основной причиной этого стало поступление в торговые сети больших партий данного продукта из соседних регионов. В крае цены на яйца опускаются уже пятый месяц подряд", - пояснил заместитель управляющего отделением Олег Брыкин.

Он уточнил, что, например, в мае одна упаковка куриных яиц в среднем подешевела на 12%. Как ранее сообщал amic.ru, яйца на Алтае "сказочно" упали в цене на 25% с начала года и продолжают дешеветь.

В ЦБ также отметили, что в мае дешевели некоторые овощи. Так, за месяц килограмм свежих помидоров подешевел почти на 24%, килограмм свежих огурцов - на 40%, а килограмм сладкого перца - на 9%.

При этом инфляция, несмотря на снижение в крае и по стране, пока остается заметно выше цели.