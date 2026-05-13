Иностранцам с судимостью за поддержку России могут дать право на гражданство
Мера призвана поддержать людей, преследуемых за выражение пророссийской позиции в странах с иными политическими взглядами
13 мая 2026, 17:17, ИА Амител
Депутаты от "Единой России" намерены предложить поправку ко второму чтению законопроекта об ужесточении условий получения гражданства РФ. Поправка будет направлена на то, чтобы позволить иностранцам, осужденным за поддержку российской политики в других странах, получать разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гражданство России, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.
Согласно первоначальному варианту законопроекта, иностранным гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за любое преступление будет отказано в выдаче паспорта РФ, РВП и ВНЖ.
Яровая считает необходимым рассмотреть случаи, когда иностранные граждане были незаконно привлечены к ответственности за рубежом за поддержку России и ее усилий по борьбе с современным неонацизмом в рамках СВО.
«В связи с этим фракция "Единая Россия" планирует предложить дополнительные процедуры и правила на втором чтении, которые бы защищали интересы таких лиц», — отметила парламентарий.
Ранее amic.ru писал, что детей мигрантов хотят обязать покидать Россию по достижении 18 лет.
17:22:01 13-05-2026
Пффффф, просто на пророссийски настроенных граждан враги будут вешать статью "хулиганство" и "растление малолетних", и вся эта инициатива будет просто пшик.
21:03:20 13-05-2026
Гость (17:22:01 13-05-2026) Пффффф, просто на пророссийски настроенных граждан враги буд... Снимем, оправдаем.
17:54:34 13-05-2026
Отечественных баламутов мало? -
Приветить чужеземных не хватало!?
21:04:09 13-05-2026
Гость (17:54:34 13-05-2026) Отечественных баламутов мало? -Приветить чужеземных не х... Убежище.
18:41:49 13-05-2026
За поддержку когда? Вчера, сегодня, завтра? Проверка истинности поддержки будет? Как будет?
19:25:08 13-05-2026
зачем в страну сброд тащить...
20:26:46 13-05-2026
.............................. (19:25:08 13-05-2026) зачем в страну сброд тащить......
Своих идейных патриотов в стране все меньше и меньше с каждым днем, приходится завозить из заграницы. Правда как долго они останутся с пророссийскими взглядами, почувствов внутреннюю политику на собственной шкуре, это уже совсем другой вопрос
21:06:38 13-05-2026
Как говорил мой покойный отец, если мне хорошо, я буду за власть. Ну а если нет, то извините.
00:13:02 14-05-2026
Гость (21:06:38 13-05-2026) Как говорил мой покойный отец, если мне хорошо, я буду за вл... Расстреляли коммуняки?
06:10:10 14-05-2026
так они же все нетрадиционной ориентации в недружественных странах
07:50:29 14-05-2026
В 🇺🇸 мигранты и наркоманы нужны для количества нужного электората. Идем по их пути!
09:47:28 14-05-2026
Вражеские суды просто снимут судимость с пророссийски настроенных граждан, и вася кот адьё мон шер ами.