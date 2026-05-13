Мера призвана поддержать людей, преследуемых за выражение пророссийской позиции в странах с иными политическими взглядами

13 мая 2026, 17:17, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты от "Единой России" намерены предложить поправку ко второму чтению законопроекта об ужесточении условий получения гражданства РФ. Поправка будет направлена на то, чтобы позволить иностранцам, осужденным за поддержку российской политики в других странах, получать разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гражданство России, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

Согласно первоначальному варианту законопроекта, иностранным гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за любое преступление будет отказано в выдаче паспорта РФ, РВП и ВНЖ.

Яровая считает необходимым рассмотреть случаи, когда иностранные граждане были незаконно привлечены к ответственности за рубежом за поддержку России и ее усилий по борьбе с современным неонацизмом в рамках СВО.

«В связи с этим фракция "Единая Россия" планирует предложить дополнительные процедуры и правила на втором чтении, которые бы защищали интересы таких лиц», — отметила парламентарий.

Ранее amic.ru писал, что детей мигрантов хотят обязать покидать Россию по достижении 18 лет.