НОВОСТИОбщество

Иностранцам с судимостью за поддержку России могут дать право на гражданство

Мера призвана поддержать людей, преследуемых за выражение пророссийской позиции в странах с иными политическими взглядами

13 мая 2026, 17:17, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты от "Единой России" намерены предложить поправку ко второму чтению законопроекта об ужесточении условий получения гражданства РФ. Поправка будет направлена на то, чтобы позволить иностранцам, осужденным за поддержку российской политики в других странах, получать разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гражданство России, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

Согласно первоначальному варианту законопроекта, иностранным гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за любое преступление будет отказано в выдаче паспорта РФ, РВП и ВНЖ.

Яровая считает необходимым рассмотреть случаи, когда иностранные граждане были незаконно привлечены к ответственности за рубежом за поддержку России и ее усилий по борьбе с современным неонацизмом в рамках СВО.

«В связи с этим фракция "Единая Россия" планирует предложить дополнительные процедуры и правила на втором чтении, которые бы защищали интересы таких лиц», — отметила парламентарий.

Ранее amic.ru писал, что детей мигрантов хотят обязать покидать Россию по достижении 18 лет.

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме предложили выдавать гражданство только лицам без судимости

Соответствующий законопроект внесут в нижнюю палату в ближайшее время
НОВОСТИОбщество

Госдума инициативы Единая Россия законы
       

Комментарии 12

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Гость

17:22:01 13-05-2026

Пффффф, просто на пророссийски настроенных граждан враги будут вешать статью "хулиганство" и "растление малолетних", и вся эта инициатива будет просто пшик.

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Гость

21:03:20 13-05-2026

Гость (17:22:01 13-05-2026) Пффффф, просто на пророссийски настроенных граждан враги буд... Снимем, оправдаем.

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Гость

17:54:34 13-05-2026

Отечественных баламутов мало? -
Приветить чужеземных не хватало!?

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Гость

21:04:09 13-05-2026

Гость (17:54:34 13-05-2026) Отечественных баламутов мало? -Приветить чужеземных не х... Убежище.

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Гость

18:41:49 13-05-2026

За поддержку когда? Вчера, сегодня, завтра? Проверка истинности поддержки будет? Как будет?

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..............................

19:25:08 13-05-2026

зачем в страну сброд тащить...

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Гость

20:26:46 13-05-2026

.............................. (19:25:08 13-05-2026) зачем в страну сброд тащить......
Своих идейных патриотов в стране все меньше и меньше с каждым днем, приходится завозить из заграницы. Правда как долго они останутся с пророссийскими взглядами, почувствов внутреннюю политику на собственной шкуре, это уже совсем другой вопрос

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Гость

21:06:38 13-05-2026

Как говорил мой покойный отец, если мне хорошо, я буду за власть. Ну а если нет, то извините.

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Гость

00:13:02 14-05-2026

Гость (21:06:38 13-05-2026) Как говорил мой покойный отец, если мне хорошо, я буду за вл... Расстреляли коммуняки?

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Гость

06:10:10 14-05-2026

так они же все нетрадиционной ориентации в недружественных странах

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Гость

07:50:29 14-05-2026

В 🇺🇸 мигранты и наркоманы нужны для количества нужного электората. Идем по их пути!

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Гость

09:47:28 14-05-2026

Вражеские суды просто снимут судимость с пророссийски настроенных граждан, и вася кот адьё мон шер ами.

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