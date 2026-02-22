Детей мигрантов хотят обязать покидать Россию по достижении 18 лет

Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект

22 февраля 2026, 08:30, ИА Амител

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно документу, дети трудовых мигрантов должны будут покинуть Россию в течение 30 дней после того, как им исполнится 18 лет.

В документе указывается, что дети трудовых мигрантов смогут остаться в стране, если внесут авансовый платеж и оформят патент. Дети до 18 лет смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии, что трудовой мигрант вносит фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на себя и на каждого ребенка.

Законопроект предлагает условия, по которым трудовым мигрантам не будут выдавать патент:

если об иностранном гражданине нет никакой информации;

если сумма доходов мигранта меньше прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи.

При этом условия не применяются, если мигрант оформил патент впервые или же он работает "у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".

Предусматривается, что налоговые органы будут автоматически отправлять в МВД информацию о доходах мигрантов за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года. Эти данные формируются ФНС на основании отчетности работодателей по страховым взносам и заявлений самого мигранта, если он платит налоги на профессиональный доход.