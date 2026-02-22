Детей мигрантов хотят обязать покидать Россию по достижении 18 лет
Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект
22 февраля 2026, 08:30, ИА Амител
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно документу, дети трудовых мигрантов должны будут покинуть Россию в течение 30 дней после того, как им исполнится 18 лет.
В документе указывается, что дети трудовых мигрантов смогут остаться в стране, если внесут авансовый платеж и оформят патент. Дети до 18 лет смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии, что трудовой мигрант вносит фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на себя и на каждого ребенка.
Законопроект предлагает условия, по которым трудовым мигрантам не будут выдавать патент:
- если об иностранном гражданине нет никакой информации;
- если сумма доходов мигранта меньше прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи.
При этом условия не применяются, если мигрант оформил патент впервые или же он работает "у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".
Предусматривается, что налоговые органы будут автоматически отправлять в МВД информацию о доходах мигрантов за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года. Эти данные формируются ФНС на основании отчетности работодателей по страховым взносам и заявлений самого мигранта, если он платит налоги на профессиональный доход.
08:53:33 22-02-2026
что б не обязывать покидать-запускать их сюда не надо...
18:03:58 22-02-2026
Гость (08:53:33 22-02-2026) что б не обязывать покидать-запускать их сюда не надо...... Запускать? Это нефть для капиталистов.
09:03:50 22-02-2026
Изначально тащить сюда не надо. Родня большая, пусть с ними и сидит.
10:54:16 22-02-2026
Что-то мне подсказывает, что по наступлении призывного возраста дети мигрантов и сами не захотят оставаться на территории РФ...
23:10:44 22-02-2026
Кхм... (10:54:16 22-02-2026) Что-то мне подсказывает, что по наступлении призывного возра... Ку-ку мой мальчик, если у них нет гражданства его в армию как должны призвать?? А если есть гражданство, то он в своей стране и как его заставить покинуть страну? Только лишив гражданства.
13:44:00 22-02-2026
Мигрант приехал работать, так пусть и работает. А семья пусть дома сидит!