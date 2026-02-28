В Госдуме предложили выдавать гражданство только лицам без судимости
Соответствующий законопроект внесут в нижнюю палату в ближайшее время
28 февраля 2026, 07:30, ИА Амител
Правительство РФ одобрило законопроект об отказе в гражданстве, выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранцам с судимостью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине. Речь идет о непогашенной или неснятой судимости за любое преступление. Документ внесут в Госдуму в ближайшее время.
Сейчас въезд в страну запрещен иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление. После погашения судимости ограничения снимаются. РВП и ВНЖ не выдают только лицам с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Также действует временный запрет на въезд для депортированных и выдворенных иностранцев.
Авторы законопроекта хотят ввести новые требования при подаче заявления на ВНЖ и РВП в России. Согласно документу, иностранцы должны будут предоставлять в том числе физический документ об отсутствии или наличии судимости. Требование не касается иностранных граждан младше 14 лет. Документ о наличии судимости также не будут требовать с граждан Украины, отметили депутаты.
Отдельные требования вводятся для трудовых мигрантов — им нужно будет предоставить документы для подтверждения уровня их образования, квалификации и рабочего стажа в России.
Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Все заявления, поданные до вступления закона в силу, будут рассматриваться по старым правилам.
08:00:47 28-02-2026
Всё правильно
Пусть в РФ получают судимости
09:09:00 28-02-2026
Отсутствие у Вас судимости-это не Ваша заслуга-это наша недоработка...
12:06:22 28-02-2026
Офигеть...т.е. это что получается, что не просто давали разрешение на въезд в страну лицам с судимостью, но и паспорта им раздавали??? ....У меня слов нет просто...Как это вообще возможно? Почему в страны первого мира, тебе с судимостью даже туристическую визу не дадут, а наши чинуши паспорта раздают!!! Это видимо величие, да, собирать мусор со всего мира? Детям на уроках о важно интересно об этом рассказывают...господи какое же очередное дно(((
22:59:24 28-02-2026
многие государства ЗАКРЫТЫ для уголовников, а наше что?! открыто было???!!!