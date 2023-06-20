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Инстасамка вернулась в Россию, чтобы сделать себе огромную грудь

Оперировать ее будет врач, который уже делал певице ягодицы

20 июня 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал instasamka БЕАЧ
Фото: телеграм-канал instasamka БЕАЧ

Инстасамка вернулась в Россию, чтобы сделать пластическую операцию. Об этом сообщает Shot.

Зарубежным специалистам певица свою грудь не доверила – приехала к звездному хирургу Тимуру Хайдарову, который ранее делал ей ягодицы. Врач отметил, что Инстасамка хотела настолько большую попу, что пришлось делать аж две операции.

Теперь певица желает сделать себе такую же впечатляющую грудь.

Шоу-бизнес

Комментарии 15

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Гость

07:01:33 20-06-2023

Это очень хорошая новость

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чё еще ждать?

07:27:07 20-06-2023

жопка е, сиськи будут, осталось ротик

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Гость

07:55:22 20-06-2023

Телятина не первой свежести

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Гость

09:44:49 20-06-2023

Гость (07:55:22 20-06-2023) Телятина не первой свежести... Грудь не первой упругости...

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Гость

10:59:05 20-06-2023

Гость (07:55:22 20-06-2023) Телятина не первой свежести... )) третий сорт, ближе к четвертому))

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Гость

07:59:25 20-06-2023

Количество фанатов-подписчиков у этого существа говорит о том насколько больно наше общество

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Гость

08:43:22 20-06-2023

Гость (07:59:25 20-06-2023) Количество фанатов-подписчиков у этого существа говорит о то... А ты-то здоров?

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Гость

09:55:50 20-06-2023

Гость (08:43:22 20-06-2023) А ты-то здоров? ... Если общество больно, значит и каждый гражданин его составляющий болен, либо как минимум испытывает негативное влияние болезнетворных бактерий. Всё зависит от качества и количества внутреннего врожденного иммунитета)

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горожанка

08:00:57 20-06-2023

жесть, это ЧТО???

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Владимир В.

08:57:20 20-06-2023

Новость сверхважности!

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гость

09:29:40 20-06-2023

может мозги наконец себе сделает??, хотя в наше время этот орган не в чести. Попы сиси и неадекватное поведение рулят

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Гость

10:57:57 20-06-2023

гость (09:29:40 20-06-2023) может мозги наконец себе сделает??, хотя в наше время этот о... там уже тюнинг вкруг)) только чип-тюнинг остался))

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Гость

14:23:36 20-06-2023

у самки не было титек!!!??? А-а-а-а...! это что за самка?!

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Гость

15:22:04 20-06-2023

Титьки есть, зад есть, ну теперь точно суперсамка. Мозга нет, ну и ладно, до этого же жила как-то без него :-)

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Гость

18:38:29 20-06-2023

Извращенцы в правящем режиме особенно высших органах власти. За национально патриотические мнения сажают а за осквернение страны и народа благосклонность сумасшедшая. Так не они ли главные организаторы и направляющая сила этих мразей???

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