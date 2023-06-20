Инстасамка вернулась в Россию, чтобы сделать себе огромную грудь
Оперировать ее будет врач, который уже делал певице ягодицы
20 июня 2023, 06:45, ИА Амител
Фото: телеграм-канал instasamka БЕАЧ
Инстасамка вернулась в Россию, чтобы сделать пластическую операцию. Об этом сообщает Shot.
Зарубежным специалистам певица свою грудь не доверила – приехала к звездному хирургу Тимуру Хайдарову, который ранее делал ей ягодицы. Врач отметил, что Инстасамка хотела настолько большую попу, что пришлось делать аж две операции.
Теперь певица желает сделать себе такую же впечатляющую грудь.
07:01:33 20-06-2023
Это очень хорошая новость
07:27:07 20-06-2023
жопка е, сиськи будут, осталось ротик
07:55:22 20-06-2023
Телятина не первой свежести
09:44:49 20-06-2023
Гость (07:55:22 20-06-2023) Телятина не первой свежести... Грудь не первой упругости...
10:59:05 20-06-2023
Гость (07:55:22 20-06-2023) Телятина не первой свежести... )) третий сорт, ближе к четвертому))
07:59:25 20-06-2023
Количество фанатов-подписчиков у этого существа говорит о том насколько больно наше общество
08:43:22 20-06-2023
Гость (07:59:25 20-06-2023) Количество фанатов-подписчиков у этого существа говорит о то... А ты-то здоров?
09:55:50 20-06-2023
Гость (08:43:22 20-06-2023) А ты-то здоров? ... Если общество больно, значит и каждый гражданин его составляющий болен, либо как минимум испытывает негативное влияние болезнетворных бактерий. Всё зависит от качества и количества внутреннего врожденного иммунитета)
08:00:57 20-06-2023
жесть, это ЧТО???
08:57:20 20-06-2023
Новость сверхважности!
09:29:40 20-06-2023
может мозги наконец себе сделает??, хотя в наше время этот орган не в чести. Попы сиси и неадекватное поведение рулят
10:57:57 20-06-2023
гость (09:29:40 20-06-2023) может мозги наконец себе сделает??, хотя в наше время этот о... там уже тюнинг вкруг)) только чип-тюнинг остался))
14:23:36 20-06-2023
у самки не было титек!!!??? А-а-а-а...! это что за самка?!
15:22:04 20-06-2023
Титьки есть, зад есть, ну теперь точно суперсамка. Мозга нет, ну и ладно, до этого же жила как-то без него :-)
18:38:29 20-06-2023
Извращенцы в правящем режиме особенно высших органах власти. За национально патриотические мнения сажают а за осквернение страны и народа благосклонность сумасшедшая. Так не они ли главные организаторы и направляющая сила этих мразей???