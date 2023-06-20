Инстасамка вернулась в Россию, чтобы сделать себе огромную грудь

Оперировать ее будет врач, который уже делал певице ягодицы

20 июня 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал instasamka БЕАЧ

Инстасамка вернулась в Россию, чтобы сделать пластическую операцию. Об этом сообщает Shot.

Зарубежным специалистам певица свою грудь не доверила – приехала к звездному хирургу Тимуру Хайдарову, который ранее делал ей ягодицы. Врач отметил, что Инстасамка хотела настолько большую попу, что пришлось делать аж две операции.

Теперь певица желает сделать себе такую же впечатляющую грудь.