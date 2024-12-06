Глава МИД РФ обсудил отношение Запада к России, которое все больше приближает страны к большой войне

06 декабря 2024, 10:35, ИА Амител

Опубликована полная версия интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке. Перевод сделан с помощью нейросети. В социальных сетях МИД РФ есть видео с субтитрами.

Лавров в интервью подчеркнул, что Россия не начала бы СВО в случае соблюдения Западом и Киевом минских договоренностей. А теперь есть риск ядерной войны, которой не хочет Россия.

Глава МИД РФ отметил, что США должны воспринять всерьез сигнал в виде "Орешника". Более того, подчеркнул он, государства должны "сотрудничать ради Вселенной".

Также Лавров заявил, что на международной конференции в Дохе он намерен обсудить с Турцией и Ираном происходящее в Сирии.