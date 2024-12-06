Интервью Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. Полная версия на русском языке
Глава МИД РФ обсудил отношение Запада к России, которое все больше приближает страны к большой войне
06 декабря 2024, 10:35, ИА Амител
Опубликована полная версия интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке. Перевод сделан с помощью нейросети. В социальных сетях МИД РФ есть видео с субтитрами.
Лавров в интервью подчеркнул, что Россия не начала бы СВО в случае соблюдения Западом и Киевом минских договоренностей. А теперь есть риск ядерной войны, которой не хочет Россия.
Глава МИД РФ отметил, что США должны воспринять всерьез сигнал в виде "Орешника". Более того, подчеркнул он, государства должны "сотрудничать ради Вселенной".
Также Лавров заявил, что на международной конференции в Дохе он намерен обсудить с Турцией и Ираном происходящее в Сирии.
12:26:19 06-12-2024
Почему вы переводите обращения "Ты"! В английском это не используется и выглядит грубо, особенно при обращении к высокопоставленному или просто гораздо более старшему человеку!
13:14:19 06-12-2024
Какой же позор с переводом вот лентяи походу через ИИ переводили, уши заворачиваются, и это вы министра иностранных дел переводили, особенно история с "мясником" понравилась не сразу понятно о чем речь. Просто супер, интересно будут официальные комментарии от Захаровой.
14:37:59 06-12-2024
Ну кто так переводит?Разве можно так переводить,ёлы палы...