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Интервью Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. Полная версия на русском языке

Глава МИД РФ обсудил отношение Запада к России, которое все больше приближает страны к большой войне

06 декабря 2024, 10:35, ИА Амител

Опубликована полная версия интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке. Перевод сделан с помощью нейросети. В социальных сетях МИД РФ есть видео с субтитрами.

Лавров в интервью подчеркнул, что Россия не начала бы СВО в случае соблюдения Западом и Киевом минских договоренностей. А теперь есть риск ядерной войны, которой не хочет Россия.

Глава МИД РФ отметил, что США должны воспринять всерьез сигнал в виде "Орешника". Более того, подчеркнул он, государства должны "сотрудничать ради Вселенной".

Также Лавров заявил, что на международной конференции в Дохе он намерен обсудить с Турцией и Ираном происходящее в Сирии.

Сергей Лавров и Такер Карлсон / Фото: mid.ru

Интервью Сергея Лаврова. Полная текстовая версия общения Карлсона с главой МИД РФ

Лавров подчеркнул, что у России есть "красные линии" в отношениях с Западом, просто они постоянно сдвигаются
НОВОСТИПолитика

Политика сми международные отношения интервью

Комментарии 3

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Чехонин Александр

12:26:19 06-12-2024

Почему вы переводите обращения "Ты"! В английском это не используется и выглядит грубо, особенно при обращении к высокопоставленному или просто гораздо более старшему человеку!

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Гость

13:14:19 06-12-2024

Какой же позор с переводом вот лентяи походу через ИИ переводили, уши заворачиваются, и это вы министра иностранных дел переводили, особенно история с "мясником" понравилась не сразу понятно о чем речь. Просто супер, интересно будут официальные комментарии от Захаровой.

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Гость

14:37:59 06-12-2024

Ну кто так переводит?Разве можно так переводить,ёлы палы...

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