Инвестор из США захотел купить взорванный "Северный поток – 2"

Это позволит надавить на Россию, заявил он

22 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Трубопровод / Фото: unsplash.com

Американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в Москве, обратился к правительству США с просьбой позволить ему участвовать в торгах, если трубопровод "Северный поток – 2" выставят на аукцион. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Инвестор заявил, что владение трубопроводом станет рычагом давления на Россию в мирных переговорах и послужит долгосрочным интересам США.

"Это уникальная возможность контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива", – заявил Линч.

Финансист запросил лицензию у американского минфина в феврале 2024 года. Благодаря ей Линч сможет вести переговоры о покупке "Северного потока – 2" с лицами, которые находятся под санкциями США.