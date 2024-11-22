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Инвестор из США захотел купить взорванный "Северный поток – 2"

Это позволит надавить на Россию, заявил он

22 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Трубопровод / Фото: unsplash.com
Трубопровод / Фото: unsplash.com

Американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в Москве, обратился к правительству США с просьбой позволить ему участвовать в торгах, если трубопровод "Северный поток – 2" выставят на аукцион. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Инвестор заявил, что владение трубопроводом станет рычагом давления на Россию в мирных переговорах и послужит долгосрочным интересам США.

"Это уникальная возможность контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива", – заявил Линч.

Финансист запросил лицензию у американского минфина в феврале 2024 года. Благодаря ей Линч сможет вести переговоры о покупке "Северного потока – 2" с лицами, которые находятся под санкциями США.

Фото: gazprom.ru

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США Россия Политика Северный поток

Комментарии 3

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Кхм...

14:35:03 22-11-2024

Фантазёр, однако.

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Гость

14:45:18 22-11-2024

Хорошая идея, особенно если он хочет сделать это не совсем для того, для чего объясняет правительству

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Гость

16:02:58 22-11-2024

Не его прадедушка наказывал чернокожих и так и появился термин ЛИНЧЕВАТЬ и закон ЛИНЧА?????

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