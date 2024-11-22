Инвестор из США захотел купить взорванный "Северный поток – 2"
Это позволит надавить на Россию, заявил он
22 ноября 2024, 14:30, ИА Амител
Американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в Москве, обратился к правительству США с просьбой позволить ему участвовать в торгах, если трубопровод "Северный поток – 2" выставят на аукцион. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Инвестор заявил, что владение трубопроводом станет рычагом давления на Россию в мирных переговорах и послужит долгосрочным интересам США.
"Это уникальная возможность контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива", – заявил Линч.
Финансист запросил лицензию у американского минфина в феврале 2024 года. Благодаря ей Линч сможет вести переговоры о покупке "Северного потока – 2" с лицами, которые находятся под санкциями США.
14:35:03 22-11-2024
Фантазёр, однако.
14:45:18 22-11-2024
Хорошая идея, особенно если он хочет сделать это не совсем для того, для чего объясняет правительству
16:02:58 22-11-2024
Не его прадедушка наказывал чернокожих и так и появился термин ЛИНЧЕВАТЬ и закон ЛИНЧА?????