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Испания выиграла чемпионат мира по футболу — 2026

Матч закончился со счетом 1:0

20 июля 2026, 07:54, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: Изображение сгенерировано с помощью Alice AI
Футбольный мяч / Фото: Изображение сгенерировано с помощью Alice AI

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает РИА Новости. В финальном матче, который прошел в воскресенье на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси (США), испанская команда обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Исход встречи решился в дополнительное время: на 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный гол. За несколько минут до конца второго дополнительного тайма аргентинцы остались в меньшинстве — полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Для "красной фурии" это второй титул чемпионов мира в истории — впервые они побеждали в 2010 году. Таким образом, Испания сравнялась по количеству побед с Францией и Уругваем. 

«Сборная Аргентины, сложившая полномочия чемпиона мира, сыграла в финале в седьмой раз в истории. У "альбиселесте" три чемпионства и четыре поражения в решающих матчах. Аргентинцы повторили антирекорд немцев по количеству поражений на заключительном этапе», — пишет агентство.

В этом году впервые в истории в чемпионате мира по футболу участвовали 48 команд. С 11 июня по 19 июля матчи проходили на территории США, Мексики и Канады. 

Спорт Футбол
       

Комментарии 6

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Гость

09:42:27 20-07-2026

Аргентина к сожалению не показала хорошей игры, так что победа Испании вполне заслуженна

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Гость

11:07:14 20-07-2026

Это чемпионат показал ОЧЕНЬ красивый футбол.

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ккк

12:37:50 20-07-2026

по-моему зто был один из худших ЧМ по организации. наших комментаторов вообще слушать не возможно - они не столько комментируют, что есть на поле, сколько рассказывают про бабушек и дедушек футболистов, и что происходит в мире и в других матчах. по содержанию был временами хороший футбол.

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Гость

13:37:15 20-07-2026

ккк (12:37:50 20-07-2026) по-моему зто был один из худших ЧМ по организации. наших ком... Не смотрел, но осуждаю.

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Мусик

13:40:59 20-07-2026

ккк (12:37:50 20-07-2026) по-моему зто был один из худших ЧМ по организации. наших ком... просто нашим бензина не хватило доехать.
а то бы они им ух!

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Гость

22:56:05 20-07-2026

Сборная Аргентина команда отморозков, которая в финале по воротам пару-тройку ударов нанесла за весь матч. Месси мяч на блюдечке не принесли - в итоге его игра НОЛЬ. Сборная Испании молодая действительно играла в футбол и доминировала, показывала красивую игру, а аргентиносы только и пытались не дать играть в футбол с провокациями и грубостью. Поведение Леандро Паредеса уже после финального свистка - это верх идиотизма. Ему надо было всей командой морду набить, в хоккее давно бы вынесли на носилках. Так что победа сборной Испании заслуженная вполне. А полосатики курят в сторонке и вытирают слезки старичку Месси.

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