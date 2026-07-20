Испания выиграла чемпионат мира по футболу — 2026
Матч закончился со счетом 1:0
20 июля 2026, 07:54, ИА Амител
Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает РИА Новости. В финальном матче, который прошел в воскресенье на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси (США), испанская команда обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0.
Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Исход встречи решился в дополнительное время: на 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный гол. За несколько минут до конца второго дополнительного тайма аргентинцы остались в меньшинстве — полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Для "красной фурии" это второй титул чемпионов мира в истории — впервые они побеждали в 2010 году. Таким образом, Испания сравнялась по количеству побед с Францией и Уругваем.
«Сборная Аргентины, сложившая полномочия чемпиона мира, сыграла в финале в седьмой раз в истории. У "альбиселесте" три чемпионства и четыре поражения в решающих матчах. Аргентинцы повторили антирекорд немцев по количеству поражений на заключительном этапе», — пишет агентство.
В этом году впервые в истории в чемпионате мира по футболу участвовали 48 команд. С 11 июня по 19 июля матчи проходили на территории США, Мексики и Канады.
09:42:27 20-07-2026
Аргентина к сожалению не показала хорошей игры, так что победа Испании вполне заслуженна
11:07:14 20-07-2026
Это чемпионат показал ОЧЕНЬ красивый футбол.
12:37:50 20-07-2026
по-моему зто был один из худших ЧМ по организации. наших комментаторов вообще слушать не возможно - они не столько комментируют, что есть на поле, сколько рассказывают про бабушек и дедушек футболистов, и что происходит в мире и в других матчах. по содержанию был временами хороший футбол.
13:37:15 20-07-2026
ккк (12:37:50 20-07-2026) по-моему зто был один из худших ЧМ по организации. наших ком... Не смотрел, но осуждаю.
13:40:59 20-07-2026
ккк (12:37:50 20-07-2026) по-моему зто был один из худших ЧМ по организации. наших ком... просто нашим бензина не хватило доехать.
а то бы они им ух!
22:56:05 20-07-2026
Сборная Аргентина команда отморозков, которая в финале по воротам пару-тройку ударов нанесла за весь матч. Месси мяч на блюдечке не принесли - в итоге его игра НОЛЬ. Сборная Испании молодая действительно играла в футбол и доминировала, показывала красивую игру, а аргентиносы только и пытались не дать играть в футбол с провокациями и грубостью. Поведение Леандро Паредеса уже после финального свистка - это верх идиотизма. Ему надо было всей командой морду набить, в хоккее давно бы вынесли на носилках. Так что победа сборной Испании заслуженная вполне. А полосатики курят в сторонке и вытирают слезки старичку Месси.