Матч закончился со счетом 1:0

20 июля 2026, 07:54, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: Изображение сгенерировано с помощью Alice AI

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает РИА Новости. В финальном матче, который прошел в воскресенье на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси (США), испанская команда обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Исход встречи решился в дополнительное время: на 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный гол. За несколько минут до конца второго дополнительного тайма аргентинцы остались в меньшинстве — полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Для "красной фурии" это второй титул чемпионов мира в истории — впервые они побеждали в 2010 году. Таким образом, Испания сравнялась по количеству побед с Францией и Уругваем.

«Сборная Аргентины, сложившая полномочия чемпиона мира, сыграла в финале в седьмой раз в истории. У "альбиселесте" три чемпионства и четыре поражения в решающих матчах. Аргентинцы повторили антирекорд немцев по количеству поражений на заключительном этапе», — пишет агентство.

В этом году впервые в истории в чемпионате мира по футболу участвовали 48 команд. С 11 июня по 19 июля матчи проходили на территории США, Мексики и Канады.