Барнаулец притворился бразильцем на чемпионате мира — 2018 и попался спустя восемь лет

Обман раскрыли во время чемпионата мира по футболу — 2026

18 июля 2026, 11:31, ИА Амител

Барнаулец, притворившийся бразильцем / Фото: скриншот видео

Уроженец Барнаула притворился бразильцем на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Обман раскрылся только сейчас, а видео с барнаульским "бразильцем" стало вирусным.

В 2018 году чемпионат мира по футболу принимала Россия, матчи проходили в 11 городах, в том числе и в Москве. Корреспондент Life обратился за комментарием, как он полагал, к бразильскому болельщику в футболке цветов своей команды. Барнаулец Дмитрий Пеллер подыграл, и, как сам признается, еле вспомнил пару фраз на английском.

«Подхожу к Никольской улице и краем глаза вижу оператора и корреспондента с микрофоном. Прохожу через рамки и уже думаю, что сейчас ко мне подойдут с вопросом. Я думал, что этот вопрос будет на русском. Но корреспондент принял меня за бразильца и я за 0,00001 секунды решил ему подыграть. С языками у меня не очень. Я понял, что он спросил про рамки и безопасность, но смог только выдать базу», — поделился барнаулец.

Сейчас, пока проходит чемпионат мира 2026, он поделился видео на своих страницах в соцсетях. Комментаторы шутят, что его выдало испанское gracias (спасибо) в конце, так как бразильцы говорят по-португальски и благодарят словом оbrigado. Видео набрало уже четверть миллиона просмотров.

Кстати, когда мы попросили разрешения на публикацию видео, Дмитрий рассказал, что учился на журфаке и свою первую статью опубликовал на amic.ru. Как тесен мир! Сейчас Дмитрий — международный фотограф.