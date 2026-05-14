НОВОСТИОбщество

Испытания теплосетей в Барнауле. Когда и у кого отключат горячую воду в первую очередь

Часть горожан уже через несколько дней останется без горячего водоснабжения

14 мая 2026, 07:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Барнауле приближается старт гидравлических испытаний на теплосетях, которые проводят в теплое время года. До первых отключений осталось всего несколько дней. Напомним, весь процесс делят на этапы — город "отключают" не разом, а частями и поочередно. Первые "счастливчики" останутся без горячей воды совсем скоро.

О том, кому и когда в Барнауле отключат горячую воду в первую очередь, — в материале amic.ru. 

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Когда в Барнауле начнется первый этап отключения горячей воды?

18 мая. С этого дня стартует первая часть гидравлических испытаний. Соответственно, горячая вода у части жителей Барнаула будет отключена. 
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У кого отключат горячую воду в Барнауле в рамках первого этапа гидравлических испытаний?

18 мая горячую воду отключат у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3).
Под первый этап попадают жители части Ленинского района: микрорайона Озерный, улицы Попова, проспекта Космонавтов и ряда домов по улице Гущина. В Индустриальном районе горячую воду отключат у жителей домов на ул. Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других. В рамках этого же этапа без горячей воды останется и часть Центрального района: Социалистический проспект, Змеиногорский тракт, а также улицы Партизанская, Челюскинцев, Пролетарская и ближайшие к ним. 
Для удобства СГК подготовила интерактивную карту, которую можно посмотреть на нашем сайте. Дома, попадающие под отключение с 18 мая, находятся в зеленой и коричневой зонах.
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Как долго не будет горячей воды и когда ее включат?

Жители, попадающие под отключение в первый этап, останутся без горячей воды на две недели. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено 2 июня.
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Почему горячую воду отключают на такой долгий срок?

Процедура гидравлических испытаний непростая. Специалисты проводят все работы в несколько этапов.
«Это обязательная регламентная процедура остается одним из надежных способов диагностики трубопроводов. Гидравлические испытания проводятся по следующей схеме. В трубопроводах тепловых сетей нагнетается давление (в 1,25 раза выше рабочего). Высокое давление поддерживается определенный промежуток времени. Если оно не падает, считается, что тепловая сеть испытания прошла, повреждений не зафиксировано. Иногда трубы не выдерживают высокого давления, и выявляются дефекты. Тогда наступает следующий этап — устранение повреждений. Нашли место, отремонтировали трубу и вновь испытали. И так до тех пор, пока сеть не выдержит расчетное испытательное давление», — поясняли ранее в СГК.Поэтому весь процесс занимает значительное количество времени. 
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А может ли отключение горячей воды затянуться?

Такой сценарий возможен: все зависит от того, какие дефекты будут выявлены в ходе гидравлических испытаний. Тем не менее специалисты всегда стараются сделать все возможное, чтобы уложиться в обозначенные сроки. 
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Когда и по каким адресам в Барнауле будут отключать горячую воду в 2026 году?

Рассказываем, в какие сроки будут проводить гидравлические испытания и почему обойтись без отключения воды никак нельзя
НОВОСТИОбщество
Барнаул Отключения горячей воды
       

Комментарии 10

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Гость

07:29:05 14-05-2026

Вообще с погодой бы хорошо это согласовывать. В июле такие отключения приятней, чем в мае и кому то везет, интересно кому. Может тем, кто распределяет периоды отключения

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Гость

07:43:00 14-05-2026

Да только толку от их отключения нет...зимой там же будут рыть где летом копали.

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Гость

08:03:21 14-05-2026

Отопление, блин, включите.

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Гость

08:04:46 14-05-2026

Летом нет отопления, Неужели нельзя переподключать потребителей горячей воды к другим ТЭЦ, если делают профилактику на одной?

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Гость

08:27:17 14-05-2026

Гость (08:04:46 14-05-2026) Летом нет отопления, Неужели нельзя переподключать потребите... мини котельные газовые пора строить в каждом районе/микрорайоне.
а ТЭЦы закрыть.
а все эти км трубопроводов магистральных сдать в металлолом и устроить салют, на сэкономленные деньги.

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Гость

15:54:24 14-05-2026

Гость (08:27:17 14-05-2026) мини котельные газовые пора строить в каждом районе/микрорай... Для начала узнайте сколько будет стоить гигакалория в такой котельной. На кизяк перейдем

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dok_СФ

10:56:19 14-05-2026

Гость (08:04:46 14-05-2026) Летом нет отопления, Неужели нельзя переподключать потребите... Проверяют именно сети путем опрессовки, а не ТЭЦ. Так что переподключение не возможно

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Musik

08:14:59 14-05-2026

Сделать как предлагал Дерипаска рабочий день 12 часов, а в праздники - 8.

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ага.

08:23:30 14-05-2026

каждому потребителю по водонагревателю, за счёт ГСК.
и без поднятия тарифов, каждый сезон.
и отключайте горячую воду на всё лето.

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Гость

11:00:25 14-05-2026

Допустим труба не выдерживает давления -она же лопнет и фонтан вырвется из Земли и натворит бед. Или они по тихонечку лопаются?

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