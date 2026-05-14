Часть горожан уже через несколько дней останется без горячего водоснабжения

14 мая 2026, 07:15, ИА Амител

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В Барнауле приближается старт гидравлических испытаний на теплосетях, которые проводят в теплое время года. До первых отключений осталось всего несколько дней. Напомним, весь процесс делят на этапы — город "отключают" не разом, а частями и поочередно. Первые "счастливчики" останутся без горячей воды совсем скоро.

О том, кому и когда в Барнауле отключат горячую воду в первую очередь, — в материале amic.ru.

1 Когда в Барнауле начнется первый этап отключения горячей воды? 18 мая. С этого дня стартует первая часть гидравлических испытаний. Соответственно, горячая вода у части жителей Барнаула будет отключена.

2 У кого отключат горячую воду в Барнауле в рамках первого этапа гидравлических испытаний? 18 мая горячую воду отключат у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3). Под первый этап попадают жители части Ленинского района: микрорайона Озерный, улицы Попова, проспекта Космонавтов и ряда домов по улице Гущина. В Индустриальном районе горячую воду отключат у жителей домов на ул. Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других. В рамках этого же этапа без горячей воды останется и часть Центрального района: Социалистический проспект, Змеиногорский тракт, а также улицы Партизанская, Челюскинцев, Пролетарская и ближайшие к ним. Для удобства СГК подготовила интерактивную карту, которую можно посмотреть на нашем сайте . Дома, попадающие под отключение с 18 мая, находятся в зеленой и коричневой зонах.

3 Как долго не будет горячей воды и когда ее включат? Жители, попадающие под отключение в первый этап, останутся без горячей воды на две недели. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено 2 июня.

4 Почему горячую воду отключают на такой долгий срок? Процедура гидравлических испытаний непростая. Специалисты проводят все работы в несколько этапов. «Это обязательная регламентная процедура остается одним из надежных способов диагностики трубопроводов. Гидравлические испытания проводятся по следующей схеме. В трубопроводах тепловых сетей нагнетается давление (в 1,25 раза выше рабочего). Высокое давление поддерживается определенный промежуток времени. Если оно не падает, считается, что тепловая сеть испытания прошла, повреждений не зафиксировано. Иногда трубы не выдерживают высокого давления, и выявляются дефекты. Тогда наступает следующий этап — устранение повреждений. Нашли место, отремонтировали трубу и вновь испытали. И так до тех пор, пока сеть не выдержит расчетное испытательное давление», — поясняли ранее в СГК Поэтому весь процесс занимает значительное количество времени.