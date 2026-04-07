В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа

07 апреля 2026, 15:05, ИА Амител

Барнаул / Фото: Сибирская генерирующая компания (СГК)

В Барнауле с 18 мая начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды, все необходимые работы планируют завершить 10 августа, сообщает СГК.

«Гидравлические испытания пройдут в четыре этапа по контурам двух ТЭЦ. Также горячее водоснабжение будет ограничено на период опрессовки в контурах малых котельных, обслуживаемых СГК. Специалисты теплосетевого подразделения СГК будут помагистрально проверять трубопроводы, идущие от обеих станций. Это позволит провести гидравлические испытания качественнее, при этом сами отключения — сделать локальнее», — подчеркнули в СГК.

Гидравлические испытания по контурам Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 разделены на четыре этапа.

Первый этап

С 18 мая по 1 июня включительно горячей воды не будет у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте — коричневая и зеленая зоны.

Это часть Ленинского района: микрорайон Озерный, некоторые дома на улице Гущина, Попова и проспекте Космонавтов. А также Индустриального района: часть домов на улице Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других. Также сюда входят потребители Центрального района на Змеиногорском тракте, Социалистическом проспекте, на улице Партизанской, Челюскинцев, Пролетарской и ближайших.

Второй этап

С 15 по 29 июня включительно горячей воды не будет у потребителей М-23 (ТЭЦ-2) и М-32 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте — красная и оранжевая зоны.

Это часть домов в Ленинском районе вблизи Китайского рынка и в районе гипермаркета "Алтай". Также попадает большая часть микрорайона Поток — от границы улицы Малахова до улиц 4-й Западной и Смирнова. Кроме того, сюда же входят микрорайон Мастерские, Квартал 2000, Лазурный, Лазурный 2, дома на улице Малахова, Павловском тракте, улице Попова, Трактовой, в поселках Пригородном, Новосиликатном и в других ближайших районах.

Третий этап

С 6 по 20 июля включительно горячей воды не будет у потребителей М-21 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте — серая и желтая зоны.

Это жители района ВРЗ, а также Железнодорожного района в границах проспектов Строителей и Социалистического, Октябрьского района — вблизи парка "Изумрудный". Также сюда входит центр города — Комсомольский проспект и проспект Ленина — до границы с улицей Партизанской. Из числа потребителей ТЭЦ-3 — микрорайон Докучаево, Дальние Черемушки, Дружный, Кварталы 2033, 2036, 2037 и другие ближайшие.

Четвертый этап

С 27 июля по 10 августа включительно горячей воды не будет у потребителей М-22 (ТЭЦ-2) и М-31 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте — синяя и фиолетовая зоны.

Это часть потребителей на Потоке — в районе рынка, а также часть домов в Октябрьском районе: улица Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, проспект Калинина, микрорайон Жилплощадка и других. Сюда же входят потребители Железнодорожного района — дома на улице Матросова, проспекте Красноармейском, в районе вокзала. Также включены микрорайоны в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах — в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской и Власихинской.

Гидравлические испытания в контуре котельных

Гидравлические испытания в контуре котельных в Барнауле / СГК