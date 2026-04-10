Рассказываем, в какие сроки будут проводить гидравлические испытания и почему обойтись без отключения воды никак нельзя

10 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Жителей Барнаула предупредили о скором начале традиционных гидравлических испытаний, на время которых отключают горячую воду. Первый этап начнется уже в середине мая, сообщили в СГК. Как это всегда происходит в последние годы, весь процесс разделят на этапы, чтобы не оставлять без горячей воды сразу весь город.

О том, по каким адресам и в какие сроки в Барнауле отключат горячую воду в 2026 году и почему без этого не обойтись, — в материале amic.ru.

1 Как будут отключать горячую воду в Барнауле в 2026 году? В этом году гидравлические испытания проведут в четыре этапа. Специалисты будут помагистрально проверять трубопроводы, идущие от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. «Это позволит провести гидравлические испытания качественнее, при этом сами отключения сделать локальнее», — сообщают в СГК. Первый этап стартует 18 мая. Четвертый, последний этап планируется завершить 10 августа. Также СГК опубликовал интерактивную карту, где можно посмотреть, в какой этап испытаний попадает ваш дом.

2 Когда пройдет первый этап и кто останется без воды? Первый этап гидравлических испытаний пройдет с 18 мая по 1 июня включительно. На этот период горячую воду отключат в части Ленинского района: речь идет о микрорайоне Озерный, улице Попова, проспекте Космонавтов и ряде домов по улице Гущина. В Индустриальном районе под отключение попадут дома на ул. Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других. В рамках этого же этапа без горячей воды останется и часть Центрального района: Социалистический проспект, Змеиногорский тракт, а также улицы Партизанская, Челюскинцев, Пролетарская и ближайшие к ним.

3 Какие дома попадут во второй этап отключения горячей воды? У тех, кто попадает во второй этап, горячего водоснабжения не будет с 15 по 29 июня включительно. В Ленинском районе это дома рядом с Китайским рынком и гипермаркетом "Алтай". Кроме того, без воды на этот период останется большинство улиц Потока: от границы Малахова до 4-й Западной и Смирнова. Также воду отключат в микрорайонах Мастерские, Квартал 2000, Лазурный и Лазурный 2, в домах на улице Малахова, Павловском тракте, улице Попова, Трактовой. Поселки Пригородный, Новосиликатный и ближайшие к ним районы также попадут под отключение.

4 Кто останется без воды в рамках третьего этапа гидравлических испытаний? Третий этап пройдет с 6 по 20 июля включительно. Воды не будет у жителей ВРЗ, Железнодорожного района в границах проспектов Строителей и Социалистического, а также улиц возле парка "Изумрудный" в Октябрьском районе. В центре под отключение попадают проспекты Комсомольский и Ленина (до границы с Партизанской). Кроме того, горячего водоснабжения не будет в микрорайонах Докучаево, Дальние Черемушки и Дружный, а также в кварталах 2033, 2036, 2037 и ближайших.

5 Кому отключат воду во время четвертого этапа? Сроки проведения четвертого этапа — с 27 июля по 10 августа включительно. На Потоке без воды останутся дома в районе рынка, в Октябрьском районе — улицы Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, проспект Калинина, микрорайон Жилплощадка. В Железнодорожном районе в зону отключения попадают дома на улице Матросова, проспекте Красноармейском, в районе железнодорожного вокзала. Испытания также проведут в микрорайонах в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской и Власихинской.

6 Будут ли отключать воду в домах, подключенных к малым котельным? Да, в контурах малых котельных тоже запланированы гидравлические испытание. Начнутся они, как и общие, с 18 мая. Для жителей, которые получают горячее водоснабжение таким образом, СГК тоже подготовили интерактивную карту. Посмотреть, когда у вас отключат горячую воду, можно здесь

7 Как проходят гидравлические испытания и зачем это нужно? Отопительный сезон — это период повышенной нагрузки на водопроводные сети. Поэтому с наступлением тепла специалисты СГК ежегодно проводят гидравлические испытания, чтобы выявить появившиеся за время зимы дефекты и слабые места. «Это обязательная регламентная процедура остается одним из надежных способов диагностики трубопроводов. Гидравлические испытания проводятся по следующей схеме. В трубопроводах тепловых сетей нагнетается давление (в 1,25 раза выше рабочего). Высокое давление поддерживается определенный промежуток времени. Если оно не падает, считается, что тепловая сеть испытания прошла, повреждений не зафиксировано. Иногда трубы не выдерживают высокого давления, и выявляются дефекты. Тогда наступает следующий этап — устранение повреждений. Нашли место, отремонтировали трубу и вновь испытали. И так до тех пор, пока сеть не выдержит расчетное испытательное давление», — поясняют в СГК. Поэтому отключение воды и происходит на довольно продолжительный срок. В компании подчеркивают, что если испытания не выявили никаких дефектов, то потребителям могут вернуть горячее водоснабжение чуть раньше.