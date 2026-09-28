Из ада постучали. Разрушат ли новые санкции экономику России и остановят ли они СВО

Подписав закон о рестрикциях против РФ, Трамп поставил сложные вопросы не только перед Москвой, но и перед Киевом, считают эксперты

28 сентября 2026, 06:15, ИА Амител

Экономика / Изображение сгенерировано Dall-E/ amic.ru

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о так называемых "адских санкциях" (или "санкциях из ада") может ускорить переговорный процесс между Москвой и Киевом, но вряд ли внесет заметные коррективы в торгово-экономические отношения между Россией и ее основными партнерами.

Более того, этот шаг хозяина Белого дома вызван внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах, а сам документ перед принятием был существенно доработан и содержит различные допущения и лазейки, позволяющие смягчить или дезавуировать его "адский" эффект. Подробности — в материале amic.ru.

В преисподнюю за санкциями

Конечно, в коридорах российской власти до недавнего времени надеялись, что Трамп найдет способ не подписывать закон, одобренный Конгрессом и разработанный одним из его сторонников — покойным сенатором Линдси Грэмом*. Однако эти надежды не оправдались. С трибуны ООН хозяин Белого дома заявил, что собирается пустить в ход наследие покинувшего наш мир политика. Напомним, что именно этот законодатель разработал и внес законопроект, вызвавший ранее споры и опасения из-за деструктивного содержания.

"На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма* я подписал принятый Конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться [для прекращения конфликта на Украине]", — сообщил Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН.

Проект закона о суровых антироссийских мерах был подготовлен и впервые внесен республиканцем Линдси Грэмом* и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем еще в апреле 2025 года. Причем первый соавтор документа называл свое детище "санкциями из ада", подразумевая, что их действие утащит экономику РФ в преисподнюю — примерно так он объяснял этот термин в интервью СМИ. Необходимо добавить, что закон направлен не только против России, но и против Ирана: покупателям энергоносителей исламской республики тоже грозят разного рода кары.

Формально целью закона является принуждение Москвы к прекращению боевых действий на Украине, лишив российский бюджет поступлений, позволяющих выделять дополнительные средства на военную кампанию. Иран же, по мнению авторов документа, нужно принудить прекратить свою ядерную программу.

Как известно, сам сенатор Грэм, по официальной версии, скончался 11 июля у себя дома в результате сердечного приступа. Сообщая об этом, иранский телеканал IRIB выразил убеждение, что политик "отправился в ад", вслед за своим законопроектом.

Первоначальный вариант закона предусматривал введение 500-процентных пошлин на товары из РФ и для покупателей российских энергоресурсов. Крупнейшими покупателями нефти и газа нашей страны к настоящему времени являются Китай, Индия, Турция, ЕС (как ни странно, учитывая череду санкционных пакетов и громких заявлений политиков), а также Япония.

Как известно, законопроект об "адских санкциях" был принят Палатой представителей 16 сентября и подписан президентом США в ночь на 19 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отметил, что подписание закона "не может иметь позитивного влияния" на урегулирование украинского конфликта и улучшение отношений между Россией и США.

Метафора устарела

Конечно, термином "адские санкции" политики и СМИ хотели придать яркую эмоциональную окраску правовому акту, но метафора устарела, полагает программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев в своей статье для газеты "Коммерсант".

"Такая характеристика была бы реалистичной, если бы закон приняли в начале 2022 года. Однако сейчас подобный оборот выглядит преувеличенным. Практически все зафиксированные законом ограничения уже введены или вводились против России указами президента США или же ранее принятыми федеральными законами. Обладая широкими полномочиями, американская администрация зачастую вводит санкции гораздо раньше", — написал Тимофеев.

Закон о "страшных" санкциях не учитывает целый ряд геоэкономических реалий, обращает внимание политолог Юрий Самонкин.

"Угрозы Трампа наказать торговых партнеров России могут напугать только самых впечатлительных. Индия и Китай вообще действуют в контуре БРИКС, там происходит расчет в национальных валютах, работают совершенно другие правила, не зависящие от котировок западной экономики, и нет привязки к доллару", — рассказал он amic.ru.

Кроме того, на днях США и КНР договорились продлить до 10 января торговое перемирие, предусматривающее отказ сторон от части введенных друг против друга ограничений, о чем сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью каналу Fox News.

"Трамп, как показывает практика, с легкостью дает заднюю, если видит, что его давление не срабатывает. Так получилось с Китаем, так вполне может произойти и с Россией — и приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре текущего года является ярким сигналом", — замечает Юрий Самонкин.

Возвращаясь к принятому закону о "санкциях из ада", стоит отметить, что итоговый вариант документа значительно мягче того, который продвигал покойный сенатор. В результате консультаций законодателей и представителей Белого дома тарифы (именно так американцы предпочитают называть пошлины) были снижены до 100%. Более того, президент США имеет право приостанавливать их ввод или даже отменять их, если это противоречит национальным интересам. Однако предварительно он должен уведомить о своем намерении Конгресс.

Такие смягчения вполне объяснимы: все-таки администрация США с 2025 года стала регулярно контактировать с Москвой, и столь серьезный санкционный нажим мог сильно осложнить диалог или даже свести его к нулю. В частности, рестрикции против покупателей газа могут не ввести в случае, если государство приобретает менее 15% от совокупного газового экспорта РФ, а также предпринимает меры по сокращению импорта голубого топлива у нашей страны.

30 дней на раздумье

В то же время безобидным утвержденный документ назвать, конечно, нельзя, подчеркивает в своей статье Иван Тимофеев:

"Он закрепляет в статуте те ограничения, которые ранее вводились президентом США. Отменить его будет сложно. Наряду со множеством других законов он будет довлеть над любой будущей администрацией. Однако у последней есть широкая дискреция в применении закона. При наличии политической воли к нормализации отношений с Россией закон фатальным препятствием будет едва ли".

Еще один нюанс заключается в том, что подписание "адского" закона Трампом еще не означает немедленный ввод в действие указанных в нем основных ограничений и пошлин — они могут быть введены через 30 дней после подписания. На это обращает внимание политолог, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

"Этот период Трамп попытается использовать в свою пользу. Он будет оттягивать их вступление в силу как можно дольше в расчете на то, что в отношениях России и Украины произойдут какие-то перемены, касающиеся военных действий. Возможно, этот месяц фактически предоставлен президентом США, чтобы стороны смогли о чем-то договориться, совершить какой-то рывок вперед", — поделился он своей точкой зрения с amic.ru.

Впрочем, в настоящее время ситуация в военном конфликте развивается в сторону эскалации, замечает эксперт:

"Очевидно, что в настоящее время Украина и Европа хотят снизить уровень эскалации, но это невыгодно российской стороне. Ведь президент и его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно говорили, что нам не нужно перемирие, нам нужен мир — прочный и долгий".

Конечно, Трампу сейчас нужно продемонстрировать своим сторонникам, что он прилагает все усилия для достижения мира, считает Орлов:

"Президент США желает показать электорату: смотрите, я остановил еще один конфликт. При этом он вынужден перед грядущими выборами в Конгресс отчасти идти на поводу у «ястребов» и демонстрировать жесткость по отношению к России. Но в то же время он прилагает усилия для отстаивания интересов своего ядерного электората, для которого куда важнее внутренние проблемы Америки: чтобы цены не росли, ситуация в экономике налаживалась и так далее".

Президент как блогер

В российском руководстве надеются, что на этапе реализации закона об "адских санкциях" можно будет договориться с администрацией США о фактическом саботаже процесса, сообщил amic.ru источник, близкий к аналитическому аппарату Госдумы:

"Какого-то конкретного плана нейтрализации последствий действия этого закона у власти пока нет. Там вообще надеялись, что Трамп продолжит оттягивание его подписания. В то же время там рассчитывают подключить к организации переговоров Индию и Китай — дипломатические усилия на этом направлении стали более активными. Тем более у Пекина сейчас наметился рост обрабатывающей промышленности и проблемы с поставками энергоносителей ему ни к чему".

В лице Трампа и нынешней администрации США наша страна получила уникального, можно сказать, переговорщика, считает Юрий Самонкин:

"Мы же видим, что он ведет себя как блогер-миллионник, делает эпатирующие и противоречивые заявления. Он может пообещать уничтожить Иран, а через несколько часов сообщить о ведении с ним хороших переговоров. Он может грозить наказать Москву, а потом обвинять украинскую сторону в повышении топливных цен и обещать призвать ее к ответу. Он противоречив как погода в межсезонье".

В то же время ключ к решению украинского конфликта в настоящее время лежит в Киеве, что прекрасно понимают все заинтересованные стороны, уверен собеседник.

"Дело в том, что в настоящее время невозможно подписывать какие-то соглашения, чтобы их признал тот же Совбез ООН, без наличия легитимной власти на Украине. Там должны состояться выборы, которые позволили бы иметь законную власть, включая парламент и президента, чтобы оформлять все необходимые процедуры. Так что попытка реализации «адских санкций» может поставить перед очень сложным выбором как раз не Москву, а режим Зеленского", — заключил политолог.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов