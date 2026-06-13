Рамзан Кадыров признался, что боится показывать свою кошку из-за санкций

Глава Чечни напомнил о случае с его лошадью, которой отказали в выплате призовых на скачках в Германии

13 июня 2026, 09:32, ИА Амител

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров / Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку признался: после того как Запад стал вводить ограничения даже в отношении животных, он боится показать свою кошку, чтобы против нее не были введены санкции. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее произошел один из самых странных случаев, связанных с западными санкциями: лошадь, принадлежащая Кадырову, победила на скачках в Германии, но организаторы отказались выплачивать призовые за ее победу и заморозили средства на содержание скакуна.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — пошутил глава Чечни.

Отвечая на вопрос журналистов, Кадыров заявил, что сегодняшний враг России — это "враг, который не признает ни Всевышнего, ни Бога, никого — безбожные язычники, которые хотят разрушить мир".

«Это не Украина, а западноевропейские страны, НАТО… Враг России — это нацизм, это неонацисты, которых мы сегодня уничтожаем и будем уничтожать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сын Кадырова получил новую награду — за вклад в проведение СВО. Адам Кадыров активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев, рассказал Ахмед Дудаев.