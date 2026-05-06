Вучич высказался о санкциях против России: "предал бы душу народа"

Сербский президент признал, что упустил экономические возможности, но подчеркнул верность позиции ради интересов граждан

06 мая 2026, 07:46, ИА Амител

Президент Сербии Александр Вучич / Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Informer заявил, что, приняв решение о присоединении страны к антироссийским санкциям. После такого поступка он "предал бы душу народа", пишет ТАСС.

«Если бы Сербия ввела санкции против России, меня бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире», — сказал Вучич.

При этом, по его утверждению, такой шаг Белграда "не вызвал бы протестов" среди жителей страны.

Глава государства признал, что Сербия "упустила много возможностей" из‑за отказа вводить ограничения против РФ, но вновь подчеркнул:

«Но я бы предал душу нашего народа».

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Вучич выступил с обращением к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии. Тогда он сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России.

Президент отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, и выразил сожаление по поводу событий на востоке Европы. Кроме того, Вучич заявил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.