Из-за аномальных морозов в Алтайском крае могут погибнуть озимые культуры
Из-за дождливой осени они переросли и не смогли достаточно закалиться. Дефицит снега и перепады температур усугубили ситуацию
21 февраля 2024, 20:55, ИА Амител
Озимые посевы в Алтайском крае могут погибнуть из-за малоснежной зимы с температурными перепадами и аномальными морозами. Как сообщают "Вести Алтай", об этом заявила глава отдела агрометеорологии регионального ЦГМС Светлана Тарасова.
Всего в 2023 году в крае засеяли около 100 тысяч гектаров озимых зерновых. Из-за дождливой осени они переросли и не смогли достаточно закалиться. Дефицит снега и перепады температуры усугубили ситуацию.
Тарасова отметила, что аномальный холод отмечался в начале ноября, в декабре, январе, однако не отступил и сейчас.
"Пониженный температурный режим и небольшая высота снежного покрова приводят к вымерзанию озимых зерновых. А оттепели и осадки способствуют образованию ледяной корки, которая также негативно влияет на перезимовку озимых. Вероятность того, что озимые выйдут из перезимовки в хорошем состоянии, очень невелика", – заявила Тарасова.Первая проверка озимых прошла в конце января. Специалисты выяснили, что погибло от 11% до 20% растений на проверенных участках. Наибольшие потери зафиксированы в Целинном районе. Повторная проверка состоится на этой неделе, а результат станет известен в начале марта.
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Погибли не только озимые, но и садовые многолетние культуры. Еще снег не выпал, но уже грянули морозы. Посреди малоснежной зимы стали почки распускаться на кустарниках, потому что яркость солнца была невыносимой. Такое ощущение, что растения выпускают почки не на тепло, а яркость солнца. Наступление тепла - второстепеный фактор в просыпании растений после зимней спячки.
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Зато комаров не будет. Снега ни у нас ни у алтырбасов нет. А у большенства озимых хозяева не алтайкрайские, и нам с их барышей и налогов толку нет.