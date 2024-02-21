Из-за аномальных морозов в Алтайском крае могут погибнуть озимые культуры

Из-за дождливой осени они переросли и не смогли достаточно закалиться. Дефицит снега и перепады температур усугубили ситуацию

21 февраля 2024, 20:55, ИА Амител

Пшеничное поле / Фото: unsplash.com

Озимые посевы в Алтайском крае могут погибнуть из-за малоснежной зимы с температурными перепадами и аномальными морозами. Как сообщают "Вести Алтай", об этом заявила глава отдела агрометеорологии регионального ЦГМС Светлана Тарасова.

Всего в 2023 году в крае засеяли около 100 тысяч гектаров озимых зерновых. Из-за дождливой осени они переросли и не смогли достаточно закалиться. Дефицит снега и перепады температуры усугубили ситуацию.

Тарасова отметила, что аномальный холод отмечался в начале ноября, в декабре, январе, однако не отступил и сейчас.

"Пониженный температурный режим и небольшая высота снежного покрова приводят к вымерзанию озимых зерновых. А оттепели и осадки способствуют образованию ледяной корки, которая также негативно влияет на перезимовку озимых. Вероятность того, что озимые выйдут из перезимовки в хорошем состоянии, очень невелика", – заявила Тарасова.Первая проверка озимых прошла в конце января. Специалисты выяснили, что погибло от 11% до 20% растений на проверенных участках. Наибольшие потери зафиксированы в Целинном районе. Повторная проверка состоится на этой неделе, а результат станет известен в начале марта.