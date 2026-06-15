Эта практика может сохраняться еще два-четыре года, если дефицит кадров не будет преодолен

15 июня 2026, 16:00, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Российские компании вынуждены сохранять неэффективных сотрудников из-за дефицита кадров, но это не устойчивая тенденция, утверждает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько в беседе с "Газетой.ru".

«Работодатели считают, что потеря сотрудника обойдется дороже, чем его низкая эффективность. Это вынужденная мера, связанная с дефицитом кадров. По разным оценкам, экономике не хватает от 1,5 до 4,8 миллиона работников. Закрыть этот дефицит быстро сложно, поэтому компании удерживают даже слабых сотрудников», — говорит Шедько.

Причины такой политики включают страх не найти замену, высокую стоимость найма, длительный поиск персонала, риски трудовых споров и дефицит сильных руководителей. Однако эксперт предупреждает, что сохранение "кадрового балласта" создает проблемы для бизнеса и работников.

Шедько отмечает, что в компаниях 20–30% сотрудников компенсируют низкую эффективность коллег, что приводит к перегрузке, выгоранию и демотивации. Это особенно тяжело для молодых и амбициозных работников, которые предпочитают уходить туда, где их вклад ценится. Такая практика также может замедлять рост зарплат и ухудшать качество управления.

«Для работодателей главная угроза — потеря наиболее эффективных сотрудников. Если слабые результаты не имеют последствий, лучшие работники снижают вовлеченность или уходят», — подчеркивает Шедько.

Ситуация является следствием кадрового голода и напряжения на рынке труда, а не новой нормой. Однако если дефицит сохранится, некоторые компании могут привыкнуть к низким стандартам эффективности, заключает эксперт.