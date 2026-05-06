При этом в IT-сфере и строительстве сроки поиска работы, напротив, сокращаются до 1–2 месяцев из-за дефицита кадров

06 мая 2026, 16:33, ИА Амител

Поиск работы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Во второй половине 2026 года в России сроки поиска работы будут сильно различаться в зависимости от профессии и уровня квалификации. Наилучшие шансы на быстрое трудоустройство получат рабочие, инженеры, медперсонал, педагоги, логисты и транспортники. Офисным сотрудникам и менеджерам среднего звена придется искать работу от пяти до шести месяцев, сообщил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в интервью "Газете.Ru".

По его словам, рынок труда продолжит меняться: для квалифицированных рабочих и инженеров период поиска работы сократится до нескольких недель или даже дней. В эту группу входят сварщики, операторы станков с ЧПУ, монтажники, водители категорий C и E, специалисты по ВЭД, а также инженеры в оборонной, машиностроительной и микроэлектронной отраслях.

«Для офисных работников средний срок поиска работы в пять-шесть месяцев станет новой нормой. Компании становятся более избирательными и оптимизируют затраты. В зоне риска окажутся топ-менеджеры с высокими ожиданиями, специалисты широкого профиля и работники сфер, где внедряется ИИ, включая младший юридический и аналитический персонал», — отметил эксперт.

Трепольский объяснил, что кадровый голод вызван квалификационным разрывом: работодателям не хватает технических специалистов и инженеров, в то время как многие соискатели имеют опыт в менеджменте и офисных функциях. География также играет роль: новые рабочие места чаще появляются в индустриальных кластерах, а многие кандидаты живут в крупных городах.

Эксперт прогнозирует, что юристы и экономисты общего профиля, HR-генералисты, административный персонал и маркетологи в традиционных коммуникациях останутся перенасыщенными. Однако внутри этих сфер спрос сместится в пользу прикладных компетенций, таких как HR-аналитика, автоматизация, performance-маркетинг и работа с данными.

«Зарплатные ожидания и формат работы также повлияют на сроки трудоустройства. Из-за инфляции соискатели стремятся сохранить прежний уровень дохода, но работодатели не всегда готовы быстро идти на уступки. Компании все чаще возвращают сотрудников в офис или вводят гибридный формат работы, что ограничивает выбор для региональных кандидатов и удлиняет процесс найма», - добавил он.

Трепольский считает, что в офисном сегменте усилится "рынок работодателя": вакансий станет меньше, конкуренция среди соискателей возрастет, а рост зарплат замедлится. Основные средства на фонд оплаты труда будут перераспределяться в пользу производственного персонала, инженеров и ключевых IT-специалистов.

Выпускникам гуманитарных направлений будет сложнее найти работу, так как работодатели предпочитают опытных кандидатов и не готовы тратить время на обучение новичков. Для выпускников технических вузов ситуация более благоприятная: стажировки, быстрый вход в профессию и перспективы карьерного роста, подчеркнул эксперт.

Трепольский рекомендует россиянам развивать прикладные навыки, осваивать ИИ, переходить в смежные профессии и подтверждать компетенции реальными проектами или сертификатами. Иногда ускорить получение оффера помогает гибкий подход к зарплате, например, с прозрачными бонусами за выполнение KPI.