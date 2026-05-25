НОВОСТИОбщество

Большинство жителей Алтая убеждены, что при необходимости смогут быстро найти работу

Уверенность соискателей в возможности быстро найти работу напрямую связана с уровнем спроса на специалистов в регионе

25 мая 2026, 14:40, ИА Амител

Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 63% работающих жителей уверены в стабильности своей работы, а 71% не сомневаются, что при необходимости за три месяца и быстрее смогут трудоустроиться на новую, сообщает hh.ru.

Самыми уверенными в возможности оперативного трудоустройства оказались представители сфер:

  • "Розничная торговля" (77%);
  • "Строительство, недвижимость" (76%);
  • "Продажи, обслуживание клиентов" (75%);
  • "Транспорт, логистика, перевозки" (75%);
  • "Туризм, гостиницы, рестораны" (75%);
  • "Автомобильный бизнес" (75%);
  • "Страхование" (73%);
  • "Домашний, обслуживающий персонал" (72%);
  • "Рабочий персонал" (71%);
  • "Административный персонал" (70%).

Как пояснила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, уверенность соискателей в возможности быстро найти работу напрямую связана с уровнем спроса на специалистов в регионе:

«Мы видим, что в топ-10 наиболее востребованных у работодателей профессиональных категорий входят именно те направления, представители которых высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие месяцы. Так, в Алтайском крае работодатели чаще всего ищут специалистов в сферах "Рабочий персонал" (28%), "Продажи, обслуживание клиентов", "Производство и сервисное обслуживание", а также "Строительство и недвижимость" (по 19%)». 

Ранее жители Алтайского края назвали главные стимулы для повышения эффективности труда. 65% респондентов заявили, что продуктивность повышает автоматизация задач.

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа
       

Комментарии 6

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Гость

14:48:50 25-05-2026

Наивные

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Гость

15:49:19 25-05-2026

Гость (14:48:50 25-05-2026) Наивные... чукотские люди))

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бгг

14:53:15 25-05-2026

работу найти не сложно, сложно - хорошую и достойно оплачиваемую...

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Гость

14:53:59 25-05-2026

Большинство жителей Алтая убеждены, что при необходимости смогут быстро найти работу за 21 000 рублей в месяц.

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Гость

15:15:51 25-05-2026

Низкоквалифицированный труд за три копейки - да, а вот ранее статья была, что в среднем на поиск работы у специалистов уходит 10-12 мес. сегодня. Это более реальная картина.

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Гость

11:10:19 26-05-2026

А что ее искать, большинство и так работает за еду.

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