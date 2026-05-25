Большинство жителей Алтая убеждены, что при необходимости смогут быстро найти работу
Уверенность соискателей в возможности быстро найти работу напрямую связана с уровнем спроса на специалистов в регионе
25 мая 2026, 14:40, ИА Амител
В Алтайском крае 63% работающих жителей уверены в стабильности своей работы, а 71% не сомневаются, что при необходимости за три месяца и быстрее смогут трудоустроиться на новую, сообщает hh.ru.
Самыми уверенными в возможности оперативного трудоустройства оказались представители сфер:
- "Розничная торговля" (77%);
- "Строительство, недвижимость" (76%);
- "Продажи, обслуживание клиентов" (75%);
- "Транспорт, логистика, перевозки" (75%);
- "Туризм, гостиницы, рестораны" (75%);
- "Автомобильный бизнес" (75%);
- "Страхование" (73%);
- "Домашний, обслуживающий персонал" (72%);
- "Рабочий персонал" (71%);
- "Административный персонал" (70%).
Как пояснила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, уверенность соискателей в возможности быстро найти работу напрямую связана с уровнем спроса на специалистов в регионе:
«Мы видим, что в топ-10 наиболее востребованных у работодателей профессиональных категорий входят именно те направления, представители которых высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие месяцы. Так, в Алтайском крае работодатели чаще всего ищут специалистов в сферах "Рабочий персонал" (28%), "Продажи, обслуживание клиентов", "Производство и сервисное обслуживание", а также "Строительство и недвижимость" (по 19%)».
Ранее жители Алтайского края назвали главные стимулы для повышения эффективности труда. 65% респондентов заявили, что продуктивность повышает автоматизация задач.
14:48:50 25-05-2026
Наивные
15:49:19 25-05-2026
Гость (14:48:50 25-05-2026) Наивные... чукотские люди))
14:53:15 25-05-2026
работу найти не сложно, сложно - хорошую и достойно оплачиваемую...
14:53:59 25-05-2026
Большинство жителей Алтая убеждены, что при необходимости смогут быстро найти работу за 21 000 рублей в месяц.
15:15:51 25-05-2026
Низкоквалифицированный труд за три копейки - да, а вот ранее статья была, что в среднем на поиск работы у специалистов уходит 10-12 мес. сегодня. Это более реальная картина.
11:10:19 26-05-2026
А что ее искать, большинство и так работает за еду.