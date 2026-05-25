Большинство жителей Алтая убеждены, что при необходимости смогут быстро найти работу

Уверенность соискателей в возможности быстро найти работу напрямую связана с уровнем спроса на специалистов в регионе

25 мая 2026, 14:40, ИА Амител

Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 63% работающих жителей уверены в стабильности своей работы, а 71% не сомневаются, что при необходимости за три месяца и быстрее смогут трудоустроиться на новую, сообщает hh.ru.

Самыми уверенными в возможности оперативного трудоустройства оказались представители сфер:

"Розничная торговля" (77%);

"Строительство, недвижимость" (76%);

"Продажи, обслуживание клиентов" (75%);

"Транспорт, логистика, перевозки" (75%);

"Туризм, гостиницы, рестораны" (75%);

"Автомобильный бизнес" (75%);

"Страхование" (73%);

"Домашний, обслуживающий персонал" (72%);

"Рабочий персонал" (71%);

"Административный персонал" (70%).

Как пояснила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, уверенность соискателей в возможности быстро найти работу напрямую связана с уровнем спроса на специалистов в регионе:

«Мы видим, что в топ-10 наиболее востребованных у работодателей профессиональных категорий входят именно те направления, представители которых высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие месяцы. Так, в Алтайском крае работодатели чаще всего ищут специалистов в сферах "Рабочий персонал" (28%), "Продажи, обслуживание клиентов", "Производство и сервисное обслуживание", а также "Строительство и недвижимость" (по 19%)».

Ранее жители Алтайского края назвали главные стимулы для повышения эффективности труда. 65% респондентов заявили, что продуктивность повышает автоматизация задач.