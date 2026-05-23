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Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 25 мая отключат холодную воду

Работы запланированы с 10:00 до 19:00

23 мая 2026, 20:03, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В поселке Казенная Заимка 25 мая более чем в 500 объектах временно отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Специалисты проведут врезку водопровода диаметром 160 мм на улице Красивой — на участке от улицы Кольцевой до улицы Шинников. Работы запланированы с 10:00 до 19:00.

На время проведения работ без холодной воды останутся 533 частных дома по следующим адресам:

  • улица Тальниковская, 3–33 и 2–30;
  • улица Надежды, 1–35 и 2–60б;
  • 1-я Ореховая, 1–27 и 2–38;
  • 2-я Ореховая, 1–41 и 2–34;
  • 3-я Ореховая, 1–37 и 2–28;
  • улица Соколиная, 1–55;
  • улица Арбатская, 29–77 и 50–112;
  • улица Красивая, 35–91а и 42–92;
  • улица Садовое Кольцо, 43–93 и 52–96;
  • улица Алмазная, 2–22 и 1–25;
  • улица Изумрудная, 3–29 и 4–32;
  • улица Клубничная, 1–15 и 35–45;
  • улица Цветущая, 2–42 и 1–35;
  • улица Сливовая, 12–46 и 13–41;
  • улица Жемчужная, 4–44 и 5–39;
  • улица Каштановая, 31–55.

Также под отключение попадут медучреждение по адресу улица Цветущая, 1, и административные здания:

  • улица Надежды, 29 (церковь);
  • улица Каштановая, 49 (магазин);
  • улица Клубничная, 1а (магазин);
  • 2-я Ореховая, 36 (магазин);
  • 3-я Ореховая, 36.

«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Барнаул водоканал Водоснабжение
       

Комментарии 2

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Musik

10:39:18 24-05-2026

О, давно небыло.

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Гость

20:11:38 24-05-2026

Труба слишком близко к поверхности, в этом проблема. Позорники и вредители кто так уложил

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