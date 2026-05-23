Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 25 мая отключат холодную воду
Работы запланированы с 10:00 до 19:00
23 мая 2026, 20:03, ИА Амител
В поселке Казенная Заимка 25 мая более чем в 500 объектах временно отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Специалисты проведут врезку водопровода диаметром 160 мм на улице Красивой — на участке от улицы Кольцевой до улицы Шинников. Работы запланированы с 10:00 до 19:00.
На время проведения работ без холодной воды останутся 533 частных дома по следующим адресам:
- улица Тальниковская, 3–33 и 2–30;
- улица Надежды, 1–35 и 2–60б;
- 1-я Ореховая, 1–27 и 2–38;
- 2-я Ореховая, 1–41 и 2–34;
- 3-я Ореховая, 1–37 и 2–28;
- улица Соколиная, 1–55;
- улица Арбатская, 29–77 и 50–112;
- улица Красивая, 35–91а и 42–92;
- улица Садовое Кольцо, 43–93 и 52–96;
- улица Алмазная, 2–22 и 1–25;
- улица Изумрудная, 3–29 и 4–32;
- улица Клубничная, 1–15 и 35–45;
- улица Цветущая, 2–42 и 1–35;
- улица Сливовая, 12–46 и 13–41;
- улица Жемчужная, 4–44 и 5–39;
- улица Каштановая, 31–55.
Также под отключение попадут медучреждение по адресу улица Цветущая, 1, и административные здания:
- улица Надежды, 29 (церковь);
- улица Каштановая, 49 (магазин);
- улица Клубничная, 1а (магазин);
- 2-я Ореховая, 36 (магазин);
- 3-я Ореховая, 36.
«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — сообщили в "Росводоканале Барнаул".
10:39:18 24-05-2026
О, давно небыло.
20:11:38 24-05-2026
Труба слишком близко к поверхности, в этом проблема. Позорники и вредители кто так уложил