Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 25 мая отключат холодную воду

Работы запланированы с 10:00 до 19:00

23 мая 2026, 20:03, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В поселке Казенная Заимка 25 мая более чем в 500 объектах временно отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Специалисты проведут врезку водопровода диаметром 160 мм на улице Красивой — на участке от улицы Кольцевой до улицы Шинников. Работы запланированы с 10:00 до 19:00.

На время проведения работ без холодной воды останутся 533 частных дома по следующим адресам:

улица Тальниковская, 3–33 и 2–30;

улица Надежды, 1–35 и 2–60б;

1-я Ореховая, 1–27 и 2–38;

2-я Ореховая, 1–41 и 2–34;

3-я Ореховая, 1–37 и 2–28;

улица Соколиная, 1–55;

улица Арбатская, 29–77 и 50–112;

улица Красивая, 35–91а и 42–92;

улица Садовое Кольцо, 43–93 и 52–96;

улица Алмазная, 2–22 и 1–25;

улица Изумрудная, 3–29 и 4–32;

улица Клубничная, 1–15 и 35–45;

улица Цветущая, 2–42 и 1–35;

улица Сливовая, 12–46 и 13–41;

улица Жемчужная, 4–44 и 5–39;

улица Каштановая, 31–55.

Также под отключение попадут медучреждение по адресу улица Цветущая, 1, и административные здания:

улица Надежды, 29 (церковь);

улица Каштановая, 49 (магазин);

улица Клубничная, 1а (магазин);

2-я Ореховая, 36 (магазин);

3-я Ореховая, 36.