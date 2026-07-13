"Справедливая Россия" выдвинула кандидатов в Алтайское краевое Законодательное собрание

Партийная конференция состоялась в Барнауле 10 июля. Участники утвердили список претендентов на мандаты в краевой парламент нового созыва

13 июля 2026, 15:25, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: из архива amic.ru

В краевой столице прошла конференция регионального отделения Социалистической партии "Справедливая Россия". Она собрала 42 делегата из городов и районов Алтайского края. На заседании также присутствовали представители региональной избирательной комиссии и краевого управления Министерства юстиции РФ.

Главным вопросом повестки стало выдвижение кандидатов в депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания девятого созыва. По каждому из 34 округов партия определила своего претендента.

Лидер алтайских справедливороссов, депутат Государственной Думы Александр Терентьев возглавит региональный список на предстоящих выборах. Вторую строчку занимает секретарь Бюро Совета регионального отделения, действующий парламентарий Евгения Боровикова. Третью позицию получил еще один депутат АКЗС Александр Молотов. Помимо опытных политиков, в партийный список вошли участники специальной военной операции, добровольцы, общественные деятели, лидеры мнений и представители молодого поколения.

На конференции социалисты подвели итоги работы фракции в краевом парламенте уходящего созыва. За эти годы партийцам удалось добиться принятия восьми собственных законопроектов (показатель стал рекордным для регионального отделения).

Среди них — закон о возможности получения денежной компенсации взамен бесплатного земельного участка для многодетных семей, закон о льготах по транспортному налогу для ветеранов боевых действий и семей погибших ветеранов, закон о праве на бесплатную землю для бойцов СВО, награжденных званием "Герой России" или орденами, и ряд других.

«Крайне важно не только вносить законопроекты и добиваться их принятия, но и открыто говорить с людьми о том, что уже сделано и что мы планируем сделать», — подчеркнул депутат АКЗС Александр Молотов.Помимо "Справедливой России", в кампании участвуют и другие партии, которые тоже проводят процедуры выдвижения кандидатов. Это сделали КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия, "Новые люди" и другие политические силы.

Напомним, выборы в АКЗС пройдут 20 сентября 2026 года, изберут 68 депутатов.