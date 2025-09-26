"Из-за вейпов и стресса". Российские зумеры массово страдают мужским бесплодием
Каждый пятый мужчина имеет плохие показатели спермограммы
26 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
В России фиксируется значительное "омоложение" мужского бесплодия. Как сообщает Telegram-канал "База" со ссылкой на исследование при участии специалистов Минздрава, в последние два десятилетия число пациентов с этим диагнозом выросло вдвое, а средний возраст мужчин с приобретенным бесплодием сегодня составляет 24–30 лет.
Именно в этой возрастной категории чаще всего обращаются за лечением в клиники. По данным репродуктивных банков, у каждого пятого пациента регистрируются низкие показатели спермограммы. Среди факторов риска отмечаются вредные привычки, малоподвижный образ жизни, ожирение и длительные стрессовые нагрузки.
Директор НИИ урологии имени Н.А. Лопаткина, специалист Минздрава по мужскому репродуктивному здоровью Олег Аполихин подтвердил изданию рост числа обращений. По его словам, увеличение статистических показателей объясняется не только реальным ростом заболеваний, но и улучшением выявляемости.
«Репродуктивное здоровье является индикатором общего состояния организма. Причинами развития бесплодия могут быть как врожденные аномалии, так и эндокринные и иммунные нарушения, сбои обмена веществ, а также инфекционно-воспалительные заболевания половых органов», – подчеркнул эксперт.
14:07:17 26-09-2025
ну с вейпами -понятно.
Со стрессом что делать будем ?
14:09:49 26-09-2025
Шинник (14:07:17 26-09-2025) ну с вейпами -понятно.Со стрессом что делать будем ?... предлагаю чуть бухнуть в пятницу вечером.
а завтра на работу!
14:11:33 26-09-2025
Шинник (14:07:17 26-09-2025) ну с вейпами -понятно.Со стрессом что делать будем ?... Судя по последним тенденциям, запрещать
15:18:33 26-09-2025
Гость (14:11:33 26-09-2025) Судя по последним тенденциям, запрещать ... Штрафовать!
14:15:39 26-09-2025
А про фарму почему ни слова.... даже в пендосии уже признали вред, мы молчим...
Сливайте нам свои остатки, истребляйте народ Русский
14:28:13 26-09-2025
длительные стрессовые нагрузки
-----------------------------------------------
Вот ключевое. Биологи доказали, что помещая животных в стрессовую среду у них происходит тн психическая кастрация. А доминирующие же особи купаясь во внимании бедолаг активно размножаются. Тестостерон зависит от жизни, а не жизнь от него.
14:40:38 26-09-2025
Про низкое качество продуктов тишина)))
Любой врач любой поликлиники орёт чтобы не ели магазинную колбасу с сосисками. ЧТо там содержится что и андролог и кардиолог и терапевт запрещает жрать колбасы и почему их продают?????
14:54:01 26-09-2025
Гость (14:40:38 26-09-2025) Про низкое качество продуктов тишина)))Любой врач любой ... сколько пинчера бифштексами не корми, алабаем ему не стать.
15:25:08 26-09-2025
