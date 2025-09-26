НОВОСТИОбщество

"Из-за вейпов и стресса". Российские зумеры массово страдают мужским бесплодием

Каждый пятый мужчина имеет плохие показатели спермограммы

26 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России фиксируется значительное "омоложение" мужского бесплодия. Как сообщает Telegram-канал "База" со ссылкой на исследование при участии специалистов Минздрава, в последние два десятилетия число пациентов с этим диагнозом выросло вдвое, а средний возраст мужчин с приобретенным бесплодием сегодня составляет 24–30 лет.

Именно в этой возрастной категории чаще всего обращаются за лечением в клиники. По данным репродуктивных банков, у каждого пятого пациента регистрируются низкие показатели спермограммы. Среди факторов риска отмечаются вредные привычки, малоподвижный образ жизни, ожирение и длительные стрессовые нагрузки.

Директор НИИ урологии имени Н.А. Лопаткина, специалист Минздрава по мужскому репродуктивному здоровью Олег Аполихин подтвердил изданию рост числа обращений. По его словам, увеличение статистических показателей объясняется не только реальным ростом заболеваний, но и улучшением выявляемости.

«Репродуктивное здоровье является индикатором общего состояния организма. Причинами развития бесплодия могут быть как врожденные аномалии, так и эндокринные и иммунные нарушения, сбои обмена веществ, а также инфекционно-воспалительные заболевания половых органов», – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в перинатальном центре "Дар" Барнаула на свет появилась вторая с начала 2025 года тройня.

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

"Не будет смысла жизни". Бизнесмен призвал артисток уйти со сцены и родить детей

Известный предприниматель заметил, что современным исполнительницам зачастую не хватает силы воли
НОВОСТИОбщество

Статистика дети

Комментарии 9

Avatar Picture
Шинник

14:07:17 26-09-2025

ну с вейпами -понятно.
Со стрессом что делать будем ?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:09:49 26-09-2025

Шинник (14:07:17 26-09-2025) ну с вейпами -понятно.Со стрессом что делать будем ?... предлагаю чуть бухнуть в пятницу вечером.
а завтра на работу!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:33 26-09-2025

Шинник (14:07:17 26-09-2025) ну с вейпами -понятно.Со стрессом что делать будем ?... Судя по последним тенденциям, запрещать

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:33 26-09-2025

Гость (14:11:33 26-09-2025) Судя по последним тенденциям, запрещать ... Штрафовать!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:39 26-09-2025

А про фарму почему ни слова.... даже в пендосии уже признали вред, мы молчим...
Сливайте нам свои остатки, истребляйте народ Русский

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:13 26-09-2025

длительные стрессовые нагрузки
-----------------------------------------------
Вот ключевое. Биологи доказали, что помещая животных в стрессовую среду у них происходит тн психическая кастрация. А доминирующие же особи купаясь во внимании бедолаг активно размножаются. Тестостерон зависит от жизни, а не жизнь от него.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:38 26-09-2025

Про низкое качество продуктов тишина)))
Любой врач любой поликлиники орёт чтобы не ели магазинную колбасу с сосисками. ЧТо там содержится что и андролог и кардиолог и терапевт запрещает жрать колбасы и почему их продают?????

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:01 26-09-2025

Гость (14:40:38 26-09-2025) Про низкое качество продуктов тишина)))Любой врач любой ... сколько пинчера бифштексами не корми, алабаем ему не стать.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:08 26-09-2025

На Питербургщине опять бухлозавры что-то не то выпили и были таковы.
Уж омывайку и ту запретили - а они всё мрут и мрут.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров