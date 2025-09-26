"Из-за вейпов и стресса". Российские зумеры массово страдают мужским бесплодием

Каждый пятый мужчина имеет плохие показатели спермограммы

26 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России фиксируется значительное "омоложение" мужского бесплодия. Как сообщает Telegram-канал "База" со ссылкой на исследование при участии специалистов Минздрава, в последние два десятилетия число пациентов с этим диагнозом выросло вдвое, а средний возраст мужчин с приобретенным бесплодием сегодня составляет 24–30 лет.

Именно в этой возрастной категории чаще всего обращаются за лечением в клиники. По данным репродуктивных банков, у каждого пятого пациента регистрируются низкие показатели спермограммы. Среди факторов риска отмечаются вредные привычки, малоподвижный образ жизни, ожирение и длительные стрессовые нагрузки.

Директор НИИ урологии имени Н.А. Лопаткина, специалист Минздрава по мужскому репродуктивному здоровью Олег Аполихин подтвердил изданию рост числа обращений. По его словам, увеличение статистических показателей объясняется не только реальным ростом заболеваний, но и улучшением выявляемости.

«Репродуктивное здоровье является индикатором общего состояния организма. Причинами развития бесплодия могут быть как врожденные аномалии, так и эндокринные и иммунные нарушения, сбои обмена веществ, а также инфекционно-воспалительные заболевания половых органов», – подчеркнул эксперт.

