"Не будет смысла жизни". Бизнесмен призвал артисток уйти со сцены и родить детей

Известный предприниматель заметил, что современным исполнительницам зачастую не хватает силы воли

03 сентября 2025, 15:47, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Общественный деятель, бизнесмен и лидер рок-группы "Пилигрим" Андрей Ковалев обратился к молодым певицам с призывом оставить сцену ради материнства. Его заявление приводит издание "Абзац".

По мнению Ковалева, популярные артистки могли бы повлиять на демографическую ситуацию в стране, если бы уделили внимание созданию семьи и воспитанию детей. В пример он привел Анну Asti (Анну Дзюбу), подчеркнув, что в 35 лет она не планирует рождение ребенка.

«Пока лидеры мнений не решаются заводить детей, о росте рождаемости можно забыть. Я желаю певицам скорее становиться многодетными мамами», – заявил он.

Ковалев также отметил, что нынешним артисткам недостает силы воли, которой обладали их предшественницы. В качестве примера он напомнил о Кате Лель, выходившей на сцену буквально за день до родов. По словам общественника, отсутствие детей делает жизнь женщин в шоу-бизнесе неполной и лишенной настоящего смысла.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что россияне находятся на грани вымирания, потому что женщины не думают о демографии.