"Не будет смысла жизни". Бизнесмен призвал артисток уйти со сцены и родить детей
Известный предприниматель заметил, что современным исполнительницам зачастую не хватает силы воли
03 сентября 2025, 15:47, ИА Амител
Общественный деятель, бизнесмен и лидер рок-группы "Пилигрим" Андрей Ковалев обратился к молодым певицам с призывом оставить сцену ради материнства. Его заявление приводит издание "Абзац".
По мнению Ковалева, популярные артистки могли бы повлиять на демографическую ситуацию в стране, если бы уделили внимание созданию семьи и воспитанию детей. В пример он привел Анну Asti (Анну Дзюбу), подчеркнув, что в 35 лет она не планирует рождение ребенка.
«Пока лидеры мнений не решаются заводить детей, о росте рождаемости можно забыть. Я желаю певицам скорее становиться многодетными мамами», – заявил он.
Ковалев также отметил, что нынешним артисткам недостает силы воли, которой обладали их предшественницы. В качестве примера он напомнил о Кате Лель, выходившей на сцену буквально за день до родов. По словам общественника, отсутствие детей делает жизнь женщин в шоу-бизнесе неполной и лишенной настоящего смысла.
Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что россияне находятся на грани вымирания, потому что женщины не думают о демографии.
Опять кто-то пытается залезть в матку женщинам со свои мнением и навязать свои правила и взгляды!
Против Кати Лель ничего против не имею, но описываемый проступок скорее погоня за деньгами в шоу бизнесе или вообще безответственность.
17:20:43 03-09-2025
Гость (16:12:42 03-09-2025) .. есть такое слово - Контракт
21:05:45 03-09-2025
Гость (16:12:42 03-09-2025) Опять кто-то пытается залезть в матку женщинам со свои мнен... после кражи и возвращения ее зубов инопланетянами , вопросов к данному персонажу быть не должно.
17:05:43 03-09-2025
а не учите что делать . да не узнаете куда идти
17:08:26 03-09-2025
Разведён, дочь Юлия 1990 года рождения (от брака), сын Никита 2014 года рождения- маловато.... горе папаша.. иди еще делай детей
17:52:50 03-09-2025
Легко мужикам размышлять о кучи беременностей, ну ну
00:47:08 04-09-2025
Плисецкая в старости рыдала, что бездетна
07:21:06 04-09-2025
Во-первых, это не твоего ума дело. Жене своей поясняй что ей делать. А во-вторых, зачем вообще публиковать мнение пустого места? Кто он такой, кому он известен? С таким же успехом можно спросить мнение бомжа Степана с рандомной теплотрассы.
07:42:05 04-09-2025
Ага, только о демографии и думают.