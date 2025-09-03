НОВОСТИОбщество

"Не будет смысла жизни". Бизнесмен призвал артисток уйти со сцены и родить детей

Известный предприниматель заметил, что современным исполнительницам зачастую не хватает силы воли

03 сентября 2025, 15:47, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Общественный деятель, бизнесмен и лидер рок-группы "Пилигрим" Андрей Ковалев обратился к молодым певицам с призывом оставить сцену ради материнства. Его заявление приводит издание "Абзац".

По мнению Ковалева, популярные артистки могли бы повлиять на демографическую ситуацию в стране, если бы уделили внимание созданию семьи и воспитанию детей. В пример он привел Анну Asti (Анну Дзюбу), подчеркнув, что в 35 лет она не планирует рождение ребенка.

«Пока лидеры мнений не решаются заводить детей, о росте рождаемости можно забыть. Я желаю певицам скорее становиться многодетными мамами», – заявил он.

Ковалев также отметил, что нынешним артисткам недостает силы воли, которой обладали их предшественницы. В качестве примера он напомнил о Кате Лель, выходившей на сцену буквально за день до родов. По словам общественника, отсутствие детей делает жизнь женщин в шоу-бизнесе неполной и лишенной настоящего смысла.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что россияне находятся на грани вымирания, потому что женщины не думают о демографии

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:12:42 03-09-2025

Опять кто-то пытается залезть в матку женщинам со свои мнением и навязать свои правила и взгляды!
Против Кати Лель ничего против не имею, но описываемый проступок скорее погоня за деньгами в шоу бизнесе или вообще безответственность.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:20:43 03-09-2025

Гость (16:12:42 03-09-2025) .. есть такое слово - Контракт

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:05:45 03-09-2025

Гость (16:12:42 03-09-2025) Опять кто-то пытается залезть в матку женщинам со свои мнен... после кражи и возвращения ее зубов инопланетянами , вопросов к данному персонажу быть не должно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:43 03-09-2025

а не учите что делать . да не узнаете куда идти

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:26 03-09-2025

Разведён, дочь Юлия 1990 года рождения (от брака), сын Никита 2014 года рождения- маловато.... горе папаша.. иди еще делай детей

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:50 03-09-2025

Легко мужикам размышлять о кучи беременностей, ну ну

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:47:08 04-09-2025

Плисецкая в старости рыдала, что бездетна

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:21:06 04-09-2025

Во-первых, это не твоего ума дело. Жене своей поясняй что ей делать. А во-вторых, зачем вообще публиковать мнение пустого места? Кто он такой, кому он известен? С таким же успехом можно спросить мнение бомжа Степана с рандомной теплотрассы.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья из прошлого

07:42:05 04-09-2025

Ага, только о демографии и думают.

  1 Нравится
Ответить
