В барнаульском перинатальном центре "Дар" родилась вторая тройня в этом году
Малышек назвали Эмилией, Мирославой и Ангелиной
03 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
В перинатальном центре "Дар" Барнаула на свет появилась вторая с начала 2025 года тройня, об этом сообщил и поздравил семью в своем Telegram-канале Виктор Томенко.
Малышек, которые родились 2 сентября, назвали Эмилия, Мирослава и Ангелина. Теперь в семье четверо детей – у новорожденных есть старшая сестра.
Помимо поздравлений от губернатора, семья Адаменко получит значительную финансовую поддержку от государства. Поскольку у супругов уже есть ребенок 2023 года рождения, они могут воспользоваться новой мерой поддержки молодых семей.
За третьего и четвертого ребенка (по числу рождений) семье выплатят по 300 тысяч рублей на каждого, что в общей сложности составит 600 тысяч рублей. Дополнительно мама имеет право на региональный материнский капитал в повышенном размере, который при рождении тройни в 2025 году составляет 304 850 рублей.
Таким образом, общий объем государственной помощи для семьи превысит 900 тысяч рублей.
надо по "мильену" дать на каждого малыша . 900 тр мало . маме, малышам - здоровья. папе хороших заработков . от души желаю . МОЛОРИКИ !!!!!!
17:09:40 03-09-2025
пять девок в доме - сил тебе мужик!)))
00:49:31 04-09-2025
очень круто!! тройняшки!!