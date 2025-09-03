В барнаульском перинатальном центре "Дар" родилась вторая тройня в этом году

Малышек назвали Эмилией, Мирославой и Ангелиной

03 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Родители с новорожденными / Фото: правительство Алтайского края

В перинатальном центре "Дар" Барнаула на свет появилась вторая с начала 2025 года тройня, об этом сообщил и поздравил семью в своем Telegram-канале Виктор Томенко.

Малышек, которые родились 2 сентября, назвали Эмилия, Мирослава и Ангелина. Теперь в семье четверо детей – у новорожденных есть старшая сестра.

Помимо поздравлений от губернатора, семья Адаменко получит значительную финансовую поддержку от государства. Поскольку у супругов уже есть ребенок 2023 года рождения, они могут воспользоваться новой мерой поддержки молодых семей.

За третьего и четвертого ребенка (по числу рождений) семье выплатят по 300 тысяч рублей на каждого, что в общей сложности составит 600 тысяч рублей. Дополнительно мама имеет право на региональный материнский капитал в повышенном размере, который при рождении тройни в 2025 году составляет 304 850 рублей.

Таким образом, общий объем государственной помощи для семьи превысит 900 тысяч рублей.